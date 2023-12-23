Камила Валиева – до сих пор не чемпионка России. Почему?

Камила Валиева снова не выиграла чемпионат России. Четвертая попытка обернулась падением в произвольной, слезами и бронзой.

Фигуристка, которую называют уникумом и главным талантом, никогда не станет чемпионкой страны?

Отбирают единственное золото, а теперь до него не добраться без четверных

У Валиевой и чемпионатов России очень сложная история. Она стояла на пьедестале всех четырех турниров, в которых участвовала. Но бесспорных медалей только три – золото предолимпийского старта, вероятно, заберут из-за допинговой истории.

Шансов на то, что победу все-таки оставят, крайне мало, ведь положительная проба пришлась как раз на чемпионат России в декабре 2021-го.

Поэтому, как ни удивительно, Валиева фактически ни разу не побеждала на главном старте страны.

В этом году она впервые выступила без прыжков ультра-си. Пошла на четверной тулуп в произвольной, но упала. Эта ошибка стоила как минимум серебра, ведь отставание от Софьи Муравьевой, оказавшейся второй, составило лишь 1,41 балла.

Остаться в тройке Валиевой помогли самые высокие компоненты и запас после короткой. Но то, что раньше было козырем, теперь ее подвело. Речь о сложном контенте. Камила не справилась с квадом, прыгнула каскад 3-2, а во второй половине смотрелась очень тяжело. Хотя за все вращения и дорожку шагов получила четвертый уровень и хорошие надбавки.

Но бороться с двумя чистыми четверными Аделии Петросян и трикселем Софьи Муравьевой пока просто нечем.

К чемпионату России программу под саундтрек к «Черной пантере» вычистили: убрали спорный слайдинг, разобрались с каскадами. Правда, если в короткой Камила смотрится максимально органично, то усталость и скованность портит впечатление от произвольной.

Спас бы ее четверной? Это несложно посчитать. Отставание от Петросян в итоговом протоколе 8,54. Если бы Валиева исполнила квад на такие же плюсы, как в прошлом году, то получила бы за него 13,44. А из-за ошибки элемент стоил всего 4,75. Даже так разница между двумя тулупами 8,69, а еще балл прибавился бы из-за отсутствия падения.

Так что да, с тулупом Камила бы выиграла. Возможно, осознание этого настолько раздавило ее, что в интервью после проката она не сдержала слез.

А потом позвала на показательные, пообещав другие эмоции: «Это будет интересно. Пожалуйста, включайте ваши телевизоры, приходите, дорогие друзья. Будет еще больше эмоций, но только уже положительных».

И объяснила, с чем связано не лучшее выступление: «Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня.

При этом я рада, что собралась и смогла что-то сделать. В короткой программе все было хорошо. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, главное, не унывать и работать».

Что мешает Валиевой на пути к золоту чемпионата России?

Самое время вспомнить все попытки Камилы завоевать титул лучшей фигуристки страны.

Сезон-2020/21

Место: 2

Оценка: 254,01 (79,99 + 174,02)

Удачные ультра-си: 2 (четверные тулупы)

Сорванные ультра-си: 1 (тройной аксель)

Кто победил: Анна Щербакова (264,10)

В том сезоне Валиева еще соревновалась по юниорам, но ее уже считали одним из фаворитов взрослого ЧР (турнир, как и сейчас, принимал Челябинск).

Победа сорвалась из-за падения на трискеле в короткой программе и подвига Анны Щербаковой, которая собрала четверные лутц и флип после болезни. Валиева проиграла по базовой стоимости произвольной, да и компоненты у Щербаковой были чуть выше.

Сезон-2021/22

Место: 1 (аннулировано)

Оценка: 283,48 (90,38 + 193,10)

Удачные ультра-си: 5 (два тройных акселя, два четверных тулупа, четверной сальхов)

Сорванные ультра-си: 0

Самый успешный чемпионат России через полтора месяца превратился в самую большую трагедию в карьере Валиевой. Она безукоризненно провела турнир, набрав в произвольной и по сумме больше, чем когда-либо. А значит, больше собственных мировых рекордов.

Из-за положительной пробы РУСАДА аннулировало результаты Камилы на том турнире и золото должно перейти к Александре Трусовой. Пока окончательного вердикта нет – CAS огласит его в феврале-2024.

Сезон-2022/23

Место: 2

Оценка: 247,32 (76,61 + 170,71)

Удачные ультра-си: 2 (четверные тулупы)

Сорванные ультра-си: 1 (тройной аксель)

Кто победил: Софья Акатьева (249,74)

В прошлом году Валиева заявила тройной аксель в короткую, но сделала бабочку. Одинарные прыжки запрещены в короткой, поэтому элемент обнулили. Если бы Камила сделала хотя бы двойной, то победила бы, но, оставшись без прыжка, упустила золото.

Хотя и в произвольной был шанс: там она выдала два четверных тулупа – сольно и в секвенции с двойным акселем. А вот в ойлерном каскаде вместо тройного флипа первым прыжком исполнила только двойной. Из-за этого победа снова прошла мимо. Опередить Акатьеву с двумя квад-тулупами в произвольной и трикселем в короткой не удалось.

Сезон-2023/24

Место: 3

Оценка: 237,99 (81,85 + 156,14)

Удачные ультра-си: 0

Сорванные ультра-си: 1 (четверной тулуп)

Кто выше: Аделия Петросян (246,53), Софья Муравьева (239,40)

Каждый год Валиева очень близко к титулу, но что-то мешает. Впрочем, сама Камила верит, что шансы еще будут: «Для меня кумир – Елизавета Туктамышева, на моем первом чемпионате России, помню, она сказала – «это для меня 12-й или 13-й чемпионат России», а я думаю – мне столько лет, сколько у нее было чемпионатов России».

Четыре попытки – это только начало?

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Женщины

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 246,53

2. Софья Муравьева – 239,40

3. Камила Валиева – 237,99

4. Ксения Синицына – 223,81

5. Анна Фролова – 219,47

6. Вероника Яметова – 216,01

Произвольная программа

1. Аделия Петросян – 167,47

2. Софья Муравьева – 161,07

3. Камила Валиева – 156,14

4. Дарья Садкова – 150,43

5. Ксения Синицына – 148,60

6. Анна Фролова – 145,95

Фото: РИА Новости/Александр Вильф