Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги

Один из самых ярких репортеров Первого канала – Алина Загитова.

И речь не о вопросах, экспертизе и даже не о «московской дикции». А о нарядах, в которых олимпийская чемпионка тоже проявляется: эксперименты с прическами, высокие сапоги и короткие юбки.

Загитова побывала уже на двух этапах Гран-при России в качестве журналистки – в Уфе и Красноярске. Снимает влоги, задает вопросы фигуристам и показывает их тренировки.

Алина не всегда смотрит прокаты, о которых потом спрашивает, но не стесняется об этом говорить спортсменам: в Уфе сообщила это Евгению Семененко, в Красноярске даже предлагала Анне Фроловой перекатать специально для нее.

Зато выглядит Загитова всегда необычно. Сама называет свои образы луками – термин пришел из английского и давно закрепился и в нашей модной индустрии. Алина сопровождает фото с нарядами ироничным эмодзи с овощем.

На экране она презентовала уже шесть луков. Какой ей подошел больше всего?

В Уфе начала с темного образа: черные юбка и рубашка с заклепками, темная толстовка-анорак и высокие кожаные сапоги. Волосы аккуратно зачесаны назад:

Лук номер два: анорак остался, зато все остальное в другом стиле. Кожаный пиджак оверсайз оливкового цвета, мини-юбка в цвет, плотные серые колготки и ботильоны.

Прическа тоже другая: передние пряди заплетены в косички, а волосы чуть больше собраны назад. Вместо жемчужин в ушах – крупные золотые серьги.

Еще один строгий образ с первого этапа. Черная укороченная рубашка (ее Алина уже надевала, но теперь застегнула на все пуговицы) и расклешенные брюки. На голове – тугой хвост. Стильно.

Следующей остановкой Алины-репортера оказался Красноярск. Главный акцент первого образа – джинсовый плащ и высокие сапоги. А еще, конечно, яркий макияж и косички с лентами.

Правда, в такой одежде Загитова замерзла (и уже на следующий день нашла экстравагантное решение).

На короткие программы пришла в сером комбинезоне и шубе из искусственного меха – в такой точно тепло.

А еще во время выступлений успела поменять прическу: вместо хвоста – пучки с небрежными прядями.

Последний образ третьего этапа, в котором есть все. И яркий макияж, и необычная прическа – хвостики с резинками. И смешение делового стиля с сексуальным.

На Алине укороченная белая рубашка, галстук и короткая юбка с пряжками. Дополнение – длинный черный пиджак и высокие кожаные сапоги – куда без них.

Загитова выходит и на лед – не на соревнования (хотя в Красноярске, увидев заявку девушек без ультра-си, в шутку рассуждала, что пора возвращаться), а на открытии.

И там показывает уже знакомый образ из нового показательного номера: прозрачное платье и длинные перчатки. И он отлично вписывается в стиль Алины на Гран-при: строгий, сексуальный с доминированием черного цвета.

А как вам луки Алины?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляций 1tv.ru