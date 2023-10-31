Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги
Один из самых ярких репортеров Первого канала – Алина Загитова.
И речь не о вопросах, экспертизе и даже не о «московской дикции». А о нарядах, в которых олимпийская чемпионка тоже проявляется: эксперименты с прическами, высокие сапоги и короткие юбки.
Загитова побывала уже на двух этапах Гран-при России в качестве журналистки – в Уфе и Красноярске. Снимает влоги, задает вопросы фигуристам и показывает их тренировки.
Алина не всегда смотрит прокаты, о которых потом спрашивает, но не стесняется об этом говорить спортсменам: в Уфе сообщила это Евгению Семененко, в Красноярске даже предлагала Анне Фроловой перекатать специально для нее.
Зато выглядит Загитова всегда необычно. Сама называет свои образы луками – термин пришел из английского и давно закрепился и в нашей модной индустрии. Алина сопровождает фото с нарядами ироничным эмодзи с овощем.
На экране она презентовала уже шесть луков. Какой ей подошел больше всего?
В Уфе начала с темного образа: черные юбка и рубашка с заклепками, темная толстовка-анорак и высокие кожаные сапоги. Волосы аккуратно зачесаны назад:
Лук номер два: анорак остался, зато все остальное в другом стиле. Кожаный пиджак оверсайз оливкового цвета, мини-юбка в цвет, плотные серые колготки и ботильоны.
Прическа тоже другая: передние пряди заплетены в косички, а волосы чуть больше собраны назад. Вместо жемчужин в ушах – крупные золотые серьги.
Еще один строгий образ с первого этапа. Черная укороченная рубашка (ее Алина уже надевала, но теперь застегнула на все пуговицы) и расклешенные брюки. На голове – тугой хвост. Стильно.
Следующей остановкой Алины-репортера оказался Красноярск. Главный акцент первого образа – джинсовый плащ и высокие сапоги. А еще, конечно, яркий макияж и косички с лентами.
Правда, в такой одежде Загитова замерзла (и уже на следующий день нашла экстравагантное решение).
«Непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится». Загитова взялась за смелые образы: высокие сапоги, мини-юбки и кислотные цвета
На короткие программы пришла в сером комбинезоне и шубе из искусственного меха – в такой точно тепло.
А еще во время выступлений успела поменять прическу: вместо хвоста – пучки с небрежными прядями.
Последний образ третьего этапа, в котором есть все. И яркий макияж, и необычная прическа – хвостики с резинками. И смешение делового стиля с сексуальным.
На Алине укороченная белая рубашка, галстук и короткая юбка с пряжками. Дополнение – длинный черный пиджак и высокие кожаные сапоги – куда без них.
Загитова выходит и на лед – не на соревнования (хотя в Красноярске, увидев заявку девушек без ультра-си, в шутку рассуждала, что пора возвращаться), а на открытии.
И там показывает уже знакомый образ из нового показательного номера: прозрачное платье и длинные перчатки. И он отлично вписывается в стиль Алины на Гран-при: строгий, сексуальный с доминированием черного цвета.
А как вам луки Алины?
Премьера Загитовой в блюзе: прозрачное платье, шпагат на льду и падение, которое вырезали
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляций 1tv.ru
Алина как будто изначально собиралась на какую-то вечеринку, а потом случайно решила заскочить и на каток)
Вот подготовила Селенкова большую статью с подробным разбором становления фигурного катания, с вехами, рекордами, интересными фактами. Красочно , с хорошим подбором фото. Проверила инфа. Пришла, а ей злобный условный "Самбур" такой: "Ты чего время тратитишь, там Загитова новый пост в телеге накатала, давай работай быстро"
И как же подгорает от успешности Загитовой у ее завистников и всех желающих быть вместо нее.
Всего шесть слов, а сколько говорит о написавшем
В ее возрасте, с ее внешностью и фигурой так и нужно одеваться. Потому что банальные классические шмотки она еще успеет поносить.
Отличные влоги, замечательные луки.
Стильно, достойно, уверенно.