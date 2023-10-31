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Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги

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Один из самых ярких репортеров Первого канала – Алина Загитова.

И речь не о вопросах, экспертизе и даже не о «московской дикции». А о нарядах, в которых олимпийская чемпионка тоже проявляется: эксперименты с прическами, высокие сапоги и короткие юбки.

Загитова побывала уже на двух этапах Гран-при России в качестве журналистки – в Уфе и Красноярске. Снимает влоги, задает вопросы фигуристам и показывает их тренировки.

Алина не всегда смотрит прокаты, о которых потом спрашивает, но не стесняется об этом говорить спортсменам: в Уфе сообщила это Евгению Семененко, в Красноярске даже предлагала Анне Фроловой перекатать специально для нее.

Зато выглядит Загитова всегда необычно. Сама называет свои образы луками – термин пришел из английского и давно закрепился и в нашей модной индустрии. Алина сопровождает фото с нарядами ироничным эмодзи с овощем.

На экране она презентовала уже шесть луков. Какой ей подошел больше всего?

В Уфе начала с темного образа: черные юбка и рубашка с заклепками, темная толстовка-анорак и высокие кожаные сапоги. Волосы аккуратно зачесаны назад:

Лук номер два: анорак остался, зато все остальное в другом стиле. Кожаный пиджак оверсайз оливкового цвета, мини-юбка в цвет, плотные серые колготки и ботильоны.

Прическа тоже другая: передние пряди заплетены в косички, а волосы чуть больше собраны назад. Вместо жемчужин в ушах – крупные золотые серьги.

Еще один строгий образ с первого этапа. Черная укороченная рубашка (ее Алина уже надевала, но теперь застегнула на все пуговицы) и расклешенные брюки. На голове – тугой хвост. Стильно.

Следующей остановкой Алины-репортера оказался Красноярск. Главный акцент первого образа – джинсовый плащ и высокие сапоги. А еще, конечно, яркий макияж и косички с лентами.

Правда, в такой одежде Загитова замерзла (и уже на следующий день нашла экстравагантное решение).

«Непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится». Загитова взялась за смелые образы: высокие сапоги, мини-юбки и кислотные цвета

На короткие программы пришла в сером комбинезоне и шубе из искусственного меха – в такой точно тепло.

А еще во время выступлений успела поменять прическу: вместо хвоста – пучки с небрежными прядями.

Последний образ третьего этапа, в котором есть все. И яркий макияж, и необычная прическа – хвостики с резинками. И смешение делового стиля с сексуальным.

На Алине укороченная белая рубашка, галстук и короткая юбка с пряжками. Дополнение – длинный черный пиджак и высокие кожаные сапоги – куда без них.

Загитова выходит и на лед – не на соревнования (хотя в Красноярске, увидев заявку девушек без ультра-си, в шутку рассуждала, что пора возвращаться), а на открытии.

И там показывает уже знакомый образ из нового показательного номера: прозрачное платье и длинные перчатки. И он отлично вписывается в стиль Алины на Гран-при: строгий, сексуальный с доминированием черного цвета.

А как вам луки Алины?

Премьера Загитовой в блюзе: прозрачное платье, шпагат на льду и падение, которое вырезали

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляций 1tv.ru

107 комментариев

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Daishi
Да уж.. Клеопутра и Царица сельских дискотек 90-х!))
+81
-28
+53
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bongash
Бл@ть вы серьёзно?????? Ну сколько можно этого дерьма.....
+60
-18
+42
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Дарья Волкова
и почему людям не нравится ее образы? Лично мне все нравится) да и тем более она уже взрослая девушка и сама решает как ей одеваться.
+33
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+17
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Kareglazaya
Почти все эти образы выглядят странно на фоне Алининых коллег, у которых нет ни яркого макияжа с блёстками, ни страз, ни причесок, а одежда самая обычная, повседневная.
Алина как будто изначально собиралась на какую-то вечеринку, а потом случайно решила заскочить и на каток)
+27
-13
+14
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anyen
Я так понимаю, Алина сняла интересные влоги с фигуристами и замечательно откатала номер в Красноярске. Поэтому пришлось срочно искать повод для очередного наброса. В этот раз, за неимением ничего другого, уцепились за её внешний вид, хотя, вполне возможно, что это был не её выбор, а опять стилисты 1 канала. Но главные ценители и знатоки фк - футболисты, и вечные "рыбы-прилипалы" Алины уже на боевом посту и с явным удовольствием пишут очередные опусы:)
+31
-17
+14
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Natalya Alexeeva
Алина всегда стильна и интересна! Всё ей к лицу.
+23
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2882
Ответ Эндрю81
Большие машины у мужчин с маленьким размером ноги... что у данной барыни не так вопрос, но, судя по сплошной гипретрофиии в образе наличие серьезных проблем в самооценке - очевидно.
Полагаю ты водишь Белаз?
+14
-2
+12
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2882
Интересно, у Селенковой в контракте прописано написать 5 постов про Загитову в неделю, или просто на другую тему не хватает знаний/фантазии/таланта... А может редакция злая?
Вот подготовила Селенкова большую статью с подробным разбором становления фигурного катания, с вехами, рекордами, интересными фактами. Красочно , с хорошим подбором фото. Проверила инфа. Пришла, а ей злобный условный "Самбур" такой: "Ты чего время тратитишь, там Загитова новый пост в телеге накатала, давай работай быстро"
+14
-2
+12
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KarinaNik
Ответ anyen
Я так понимаю, Алина сняла интересные влоги с фигуристами и замечательно откатала номер в Красноярске. Поэтому пришлось срочно искать повод для очередного наброса. В этот раз, за неимением ничего другого, уцепились за её внешний вид, хотя, вполне возможно, что это был не её выбор, а опять стилисты 1 канала. Но главные ценители и знатоки фк - футболисты, и вечные "рыбы-прилипалы" Алины уже на боевом посту и с явным удовольствием пишут очередные опусы:)
А что не так с ее внешним видом? Ей 20 лет, она красивая, стройная. Почему она должна выглядеть и одеваться как Вайцеховская? Второй фандом всегда на страже.
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+10
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chespo
Стильная и очень красивая Алина, ее внешность вытянет любой образ, чем и пользуются редакторы первого канала, выпускающие ведущих в эфир.
И как же подгорает от успешности Загитовой у ее завистников и всех желающих быть вместо нее.
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-9
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Delirium
Сколько злобы и зависти в комментах, а ведь Загитова, да, будучи провинциалкой, собственным трудом, не жалея здоровья, добилась всего, что у нее есть сейчас. Можно сколько угодно с дивана потешаться над тем, что девочка, с 4-х лет не вылезавшая с катка, не умеет красиво разговаривать, но она стала лучшей в мире в том деле, над которым работала большую часть жизни. А то, что сейчас она добирает от жизни то, чего была лишена ранее, ну так оно неудивительно. Удивительны потоки яда в ее сторону от диванных критиканов.
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druff
кажется Алина на макияж и прическу тратит больше времени чем на подготовку к интервью
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Max Madov
Ответ Vasily Ivanov
При росте 1.60 говорить о " длинных ножках " смешно. Поставь ее на пол ,без каблучищ и платформищ и ты увидишь...
А причем тут рост и длина ног? Когда говорят , что у человека длинные ноги, то это означает, что ноги длиннее торса. То есть тело непропорциональное. Женщинам такие диспропорции очень идут. Почему приходиться объяснять банальные вещи?!
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Пол Ганарара:
>> укороченная рубашка (ее Алина уже надевала

Всего шесть слов, а сколько говорит о написавшем
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Aelinn
В любой непонятной ситуации пиши что-то токсичное про ТШТ, АЗ и ДС и будут тебе минусы и комменты. Зато посетители!
+19
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Arzu0203
симпатичные образы, Алина👑👑👑🌟🌟🌟
+20
-13
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Слончик
Ответ Vasily Ivanov
Провинциалка ,дорвавшаяся до разнообразия шмоток ....приличные люди ,из " настоящих" , ценят прежде всего ум, такт, воспитанность , красивую речь и живое выражение лица...
Узбагойтесь. Там явно читается ирония и самоирония в нарядах, но при этом все стильно.
В ее возрасте, с ее внешностью и фигурой так и нужно одеваться. Потому что банальные классические шмотки она еще успеет поносить.
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Olga1212
Ответ Анатолий Антонов
Безыжебность наличия таких постов, когда домохозяйки умилено лайкают и поливают друг друга))
Почему если нравится Алина, так сразу домохозяйка и чем вам они не угодили? Это такая же работа, ещё тяжелее.
+8
-2
+6
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Иван Маунтбаттен
Алина хорошо подготовилась к этапам гран-при России.
Отличные влоги, замечательные луки.
Стильно, достойно, уверенно.
+13
-7
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Любитель_ФК
Спортс преподносит тему и сразу начинает "химичить" , сразу видна его ангажированность против того, кого он представляет в лице главной героини т.е. спортс и его модераторы выступают против Алины Загитовой . О чем это я , да как всегда об одном и том же . Ставлю плюс на комментарий, получаю минус, ставлю минус получаю еще раз минус. Ну ребята модераторы , вы нас за дураков держите, вы поставили тему обсуждения, так будьте по крайней мере порядочны, ведите себя прилично. Вы кто? Спортивный ресурс или частная проплаченная контора? Противно все это , пришлось вместо комментария отчитывать неродивых модераторов.
+11
-5
+6
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*MVP*
Ответ Я
Комментарий скрыт
типичная фанатка Алиночки, которая не понимает, что пока она читала статью, другие юзеры поставили 9 плюсов. наверное, это очень сложная тема для понимания среди почитателей Безызбежной
+13
-7
+6
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GromwuD
сами вы луки...
+10
-5
+5
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tull
Ответ Gemma157
на главном фото так глупо выглядит. ну неужели нельзя сделать нормальную прическу и нарядиться подобающе?
Я Вас ждал. Что ж Вы не первая?
+6
-1
+5
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Max Madov
Красивая Алина, а ножки какие длинные👍
+15
-10
+5
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Vasily Ivanov
Провинциалка ,дорвавшаяся до разнообразия шмоток ....приличные люди ,из " настоящих" , ценят прежде всего ум, такт, воспитанность , красивую речь и живое выражение лица...
+28
-23
+5
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