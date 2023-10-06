Вот это выход лучшей фигуристки Европы! Ооочень облегающий комбинезон и ожидание оценок с бойфрендом

Чемпионка Европы Анастасия Губанова удивила образом в короткой программе. Игривая песня, кокетство в движениях и облегающий комбинезон.

А вот саму фигуристку удивили судьи на турнире в Финляндии – поставили очень мало.

Смелый наряд и необычная музыка – Анастасия пробует новое

Губанова начинает третий сезон в сборной Грузии. В начале сентября уже выиграла турнир Lombardia Trophy в итальянском Бергамо, а теперь приехала на Finlandia Trophy в Эспоо.

В произвольной у нее музыка из золотого фонда фигурного катания – «Карузо» в исполнении Лары Фабиан. А вот в короткой оригинальный выбор – Mojo от бельгийской певицы Клэр Лаффю. Легкая песенка на французском и оригинальные движения в стиле «вог» выглядят свежо:

Ладно, ладно, ладно...

У наших глаз нет алиби.

Несомненно, две души – как два магнита.

В олимпийском сезоне этот стиль танцев в фигурное катание принесли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Но, по словам Губановой, вдохновение пришло не от французов:

«В конце прошлого сезона я захотела сделать в следующей программе что-то новое. И подумала: почему бы не показать «вог» – хотя это очень нестандартный стиль для льда. Предложила тренерам, а дальше мы очень долго искали музыку, потому что это такой ритмичный и клубный стиль, а катать под него не просто. Музыку в итоге предложил Валентин Молотов, а ставила Вера Осипенко, это наш первый опыт совместной работы.

Вдохновлялась ли вакингом Пападакис и Сизерона? Нет», – рассказала Анастасия корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

Еще одна важная находка – наряд. Максимально закрытый, но от этого еще более женственный и сексуальный.

Силуэт бордового комбинезона очень облегающий, почти как вторая кожа.

На левом плече его держит бретелька со стразами, с другой стороны – рукав. В дополнение – перчатка выше локтя. Декора немного – только россыпь камней на лифе, воротнике и руках.

«Костюм тоже выбирали очень долго, вариантов было много: и топ с леггинсами думали, и комбинезон, и платье. Много разных фасонов пересмотрели, много переделывали. В итоге костюм был готов за пару дней до моего первого турнира – Lombardia Trophy. Дизайнер – как и всегда, Мария Евстигнеева из Петербурга.

Почему решилась на непривычный образ? Я просто хочу за карьеру пробовать много разных стилей, не хочется катать все время одно и то же. Хочется быть на льду новой».

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В КиКе сидела с парнем, а увидев оценки, вскинула брови от удивления

Новый не только стиль, но и человек рядом с Анастасией в кисс-энд-край. Это Роман Галай – бывший фигурист из Санкт-Петербурга, выступавший за Финляндию.

«За эти годы было разное – и я сама на старты себя выводила, и коллеги по команде, и представители федерации, и тренер, к счастью, тоже иногда был рядом. Сейчас мне очень комфортно. Роман хоть никогда и не был в роли тренера, но хорошо справляется, знает, какие слова сказать. Он не мой тренер, скорее, поддерживает в эмоциональном плане, как психолог. Хотя он следит за тренировочным процессом очень плотно. Но комментировать личную жизнь не хотела бы. Личное – не публичное».

Судя по соцсетям Галая, он не так скрытен.

Результаты ждали спокойно – показывали сердечки в камеру и переговаривались.

Но оценки все-таки удивили – Анастасия вскинула брови, увидев скромные 60,62 балла.

В программе Губанова исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп (с недокрутом в четверть) и два сольных прыжка: двойной аксель и тройной лутц. А вот дорожка и одно из вращений – только второго уровня.

И все же оценка действительно невысокая. После выхода из юниорок Губанова лишь дважды набирала в короткой меньше: в дебютном турнире по взрослым еще за Россию (60,29) и в прошлом сезоне на Гран-при Финляндии (56,03 – но с падением и без каскада).

Впрочем, она признается: «Сейчас форма не на пике еще, конечно – начало сезона». Да и от Финляндии у нее только положительные эмоции – именно здесь прошло ее первое выступление за Грузию и случился самый большой успех в карьере – золото чемпионата Европы-2023.

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Пока Губанова на четвертом месте, произвольная – уже завтра. Наверстает?

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

1. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 70,20

2. Ава Мари Зиглер (США) – 65,07

3. Ринка Ватанабе (Япония) – 62,73

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 60,62

5. Анна Пеццетта (Италия) – 60,18

6. Алексия Паганини (Швейцария) – 59,60

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/