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Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

Александра Трусова Александра Трусова
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Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Алина Загитова Алина Загитова
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Петр Гуменник Петр Гуменник
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Наши фигуристы устроили мощное шоу в Пекине: вспомнили олимпийские программы и показали захватывающие премьеры.

Кто выступал под русский вокал, а кто взял саундтрек к легендарному китайскому фильму?

Гуменник нашел выход с Rammstein, а Кондратюк выбрал русские хиты, которые любят в Китае

Российские ледовые шоу открыли для себя Китай. Летом Евгений Плющенко привозил в Пекин спектакли «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Потом Анна Щербакова посетила ледовую конференцию и тоже, конечно, вышла на лед. Теперь и Татьяна Навка готовится к азиатским гастролям.

А с 1 по 3 октября в Пекине проходит шоу Magic on Ice. В сентябре участников анонсировали китайские фигуристы Пан Цин и Тун Цзяня, которые занимались организацией. И состав чемпионский: Анна Щербакова, Алина Загитова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, отпустили даже Алину Горбачеву.

Шоу получилось смесью ностальгии и больших премьер. Так, Трусова и Щербакова выступили с олимпийскими произвольными. Синицина и Кацалапов тоже вспомнили номер из Пекина-2022 – показали ритм-танец.

Марк Кондратюк вышел с двумя программами, обе – под российскую музыку, популярную в Китае. Сначала зажег под Витаса и его главный хит «Опера 2», а потом – под китайскую версию «Утекай» от «Мумий Тролль».

Пожалуй, главная интрига у парней – номер Гуменника. На контрольных прокатах сборной России ему фактически запретили выступать под Rammstein: для короткой программы он выбрал песню Sonne. После экстренной замены постановки и дальнейших споров о патриотичности/уместности немецкой группы в нашей фигурке Петр нашел выход. Взял эту же песню, но с русским вокалом.

«Я рад, что нашелся выход из сложившейся ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же. Кто предложил компромиссную идею? Я. Может, не все сразу согласились и приняли это на ура, но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», – объяснил Гуменник в разговоре с Екатериной Филипповой специально для Sports.ru.

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Останется ли этот вариант в соревновательном сезоне – скоро увидим. Композитор Александр Гольдштейн, который занимался обработкой нового варианта справедливо отметил: «Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить. Все, что произойдет, не может иметь отношения к музыке».

У Щербаковой в программе лед, а у Трусовой – огонь

Новое платье Саши Трусовой чем-то похоже на костюм Гуменника. И – удивительно – даже песни напоминают друг друга.

Петр катает под песню «Солнце», в которой рассказывается, как оно может обжечь и ослепить. У Трусовой – «Кукушка» Виктора Цоя в перепевке Полины Гагариной. А в припеве: «Солнце мое, взгляни на меня <…> И если есть порох, дай огня!»

Этот вариант «Кукушки» любят в нашем фигурном катании. И почему-то – серебряные призеры Олимпиад. В 2018-м сразу после Игр под нее выступала Евгения Медведева.

Версия Трусовой тоже эмоциональная, а в конце номера Саша еще и дает огня в прямом смысле – поднимает пламя в ладонях над головой. Что-то подобное мы видели у Алины Загитовой.

Номер Щербаковой – полная противоположность. Для него Анна выбрала трек Мадонны из 1998-го – Frozen. В песне поется о том, что человек замерзает, если его сердце закрыто.

Начинает Анна с вуалью из серебристых цепочек на глазах. Но это не единственная находка в образе: у Щербаковой белые волосы, серебряный мейкап и диадема на голове. Платье – тоже, конечно, белое.

Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?

В конце, как и у Трусовой, эффектная точка – Аня «открывает» сердце зрителям.

Загитова повторила танец из знаменитого китайского фильма

Премьера и у чемпионки Игр-2018. Даниил Глейхенгауз еще в конце лета показал работу над новой постановкой. Алина репетировала с длинными рукавами, из-за чего в сторис немного иронизировала Евгения Медведева – у нее тоже был показательный с рукавами.

Но в случае с номером Загитовой реквизит оправдан на 100%. Она выбрала саундтрек к «Дому летающих кинжалов» – легендарному китайскому фильму 2004 года. В танце главной героини Сян Мэй есть те самые рукава, которые сделали и для проката Алины.

Платье Загитовой повторяет и цветовую гамму из фильма – голубое с синим.

И напоминает наряд для короткой Алины в предолимпийском сезоне-2016/17 для «Самсона и Далилы».

В отличие от Щербаковой и Трусовой, Загитова не прыгала, но номер смотрелся органично.

Впереди – два дня выступлений в Китае. Может, какие-то из новых программ фигуристы привезут в Россию?

Наши фигуристы покоряют Китай: занятия с Трусовой за 200 тысяч, мечты Плющенко о новой академии, на очереди – шоу Навки

Фото: t.me/figurexing, t.me/kaseafs, Weibo

23 комментария

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Ритт
Алина в первом номере прыгнула и упала. Но это вырезали везде! А вот унижать Аню за падение в Катаре поклонники Алины прибежали в первых рядах. На падение Алины в первом номере и номере без прыжков что скажете? Манкая и прыгать не надо?
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Маргарита В Сафронова
Спасибо китайцам за любовь и радушный приӗм!
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Ритт
Ответ Natalia Shkurina
Кто бы сомневался, что по этому поводу и в телеграме и здесь больше всего будут буйствовать болельщики интеллигентной девочки. Саша не вступила вовремя в музыку, Алина их подтолкнула, Саша улыбнулась и поехала дальше. Никто никуда не падал, никакой грубости не было. Но, накинуть нужно.
а если б вашу Алину так толкнула например Женя? Вы бы так же написали? А ведь это не первая грубость от Алины. Достаточно вспомнить как она девочек отпихивала на фотосессии.
+8
-3
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Elena S
Маааарк, вот у кого шикарный музыкальный вкус.
За МТ огромное спасибо.

P. S. А мумий тролль разве сейчас «разрещенка»? А то вдруг…
+5
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Загитова вообще не прыгает и не катается. Лучше бы вместо всех этих своих проявлений работала над катанием и прыжками
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Мира2024
Все спортсмены МОЛОДЦЫ!
Пора понять это и болельщикам и перестать делить их на "ваших/наших", хотя о чем я...
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Е...С
Ответ Ритт
А еще, в финальном номере, "благородная и воспитанная" Алина так толкнула Сашу Трусову, что та чуть не упала. Вот она лучезарность во всей красе!
Да, тоже увидела, что кто-то сильно толкнул.
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Юра Плисецкий
Можно было рассказать про всех фигуристов. Что МиГи катали - неясно.

А то, как-будто Гуменник для китайцев интрига?
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Ритт
Ответ chespo
Загитова там, где надо отпрыгала на все золото мира, сейчас Алина не соревнуется уже 4 года, и недавно были проблемы с голеностопом, возможно, еще не может нагружать ногу, к тому же в ее выступлениях всегда есть на что посмотреть и помимо прыжков, те же вращения выполняет получше некоторых действующих )) А Анна действующая сборница, в сборной свои требования, что она будет показывать через 4 года вне соревнований еще неизвестно.
у Ани тоже были проблемы с коленом, и в Катаре она каталась после операции. Но там можно на Аню было накидывать, а про Алину и слова не скажи?
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Фрида Ремарк
Ответ Ритт
Алина в первом номере прыгнула и упала. Но это вырезали везде! А вот унижать Аню за падение в Катаре поклонники Алины прибежали в первых рядах. На падение Алины в первом номере и номере без прыжков что скажете? Манкая и прыгать не надо?
Вы с именем Алины ложитесь и с именем Алины встаете?😂 только о ней одно и пишите, о любимице своей бы так беспокоились лучше что-ли.
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ЛисаАлиса78
Ответ Ритт
Алина в первом номере прыгнула и упала. Но это вырезали везде! А вот унижать Аню за падение в Катаре поклонники Алины прибежали в первых рядах. На падение Алины в первом номере и номере без прыжков что скажете? Манкая и прыгать не надо?
И вы решили прибежать сюда и обсудить падение Алины? Ничего хорошего про Аню сказать нечего?
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chespo
Ответ Ритт
Алина в первом номере прыгнула и упала. Но это вырезали везде! А вот унижать Аню за падение в Катаре поклонники Алины прибежали в первых рядах. На падение Алины в первом номере и номере без прыжков что скажете? Манкая и прыгать не надо?
Загитова там, где надо отпрыгала на все золото мира, сейчас Алина не соревнуется уже 4 года, и недавно были проблемы с голеностопом, возможно, еще не может нагружать ногу, к тому же в ее выступлениях всегда есть на что посмотреть и помимо прыжков, те же вращения выполняет получше некоторых действующих ))
А Анна действующая сборница, в сборной свои требования, что она будет показывать через 4 года вне соревнований еще неизвестно.
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Olgacher
Ответ Ритт
а если б вашу Алину так толкнула например Женя? Вы бы так же написали? А ведь это не первая грубость от Алины. Достаточно вспомнить как она девочек отпихивала на фотосессии.
Что значит, ВАШУ Алину? Женя ей хорошо на ОИ пыталась прыжок сбить на тренях. На видео было очень хорошо видно. Понятно, что у Загитовой всегда все плохо и она вечно всем должна.
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Бильм@н
Ответ Karina kolesnikova
Костюмы Трусовой и Гуменника - хоть в пару их ставь :))
Они там и танцевали в паре на репетиции 😉
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RusVector
А где разбор по Синициной и Кацалапову, по Горбачевой Алине, по Мишиной и Галлямову ?
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Ритт
А еще, в финальном номере, "благородная и воспитанная" Алина так толкнула Сашу Трусову, что та чуть не упала. Вот она лучезарность во всей красе!
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ЛисаАлиса78
Здорово, что у всех новые номера и костюмы.
И особенно хорошо, что они отсылаются на китайскую культуру.

Больше всех запомнился номер Алины, ибо и музыка потрясающая и костюм и сама Алина. Прыжков не было, тк Алина сама недавно на лёд вышла после травмы, но программа всё равно выглядит органично.

Как сказано в статье, Женя пыталась иронизировать (снова) на тему плагиата, ибо и она ранее катала под азиатскую мелодию, но там был другая страна и другой фильм, так что не удалось дёгтя добавить.

Петя всё же отстоял программу, пусть и в таком виде. Хорошо, что эта драма подошла к концу и программу не пришлось выбрасывать.
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RusVector
А кто писал народу мало? Сейчас по видео увидел и на первом ярусе и на втором и на третьем сидит народ! И даже на 4-ом этаже на балкончиках люди стоят! Нужно со стороны центрального входа смотреть!
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Karina kolesnikova
Костюмы Трусовой и Гуменника - хоть в пару их ставь :))
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