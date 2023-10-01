Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

Наши фигуристы устроили мощное шоу в Пекине: вспомнили олимпийские программы и показали захватывающие премьеры.

Кто выступал под русский вокал, а кто взял саундтрек к легендарному китайскому фильму?

Гуменник нашел выход с Rammstein, а Кондратюк выбрал русские хиты, которые любят в Китае

Российские ледовые шоу открыли для себя Китай. Летом Евгений Плющенко привозил в Пекин спектакли «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Потом Анна Щербакова посетила ледовую конференцию и тоже, конечно, вышла на лед. Теперь и Татьяна Навка готовится к азиатским гастролям.

А с 1 по 3 октября в Пекине проходит шоу Magic on Ice. В сентябре участников анонсировали китайские фигуристы Пан Цин и Тун Цзяня, которые занимались организацией. И состав чемпионский: Анна Щербакова, Алина Загитова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, отпустили даже Алину Горбачеву.

Шоу получилось смесью ностальгии и больших премьер. Так, Трусова и Щербакова выступили с олимпийскими произвольными. Синицина и Кацалапов тоже вспомнили номер из Пекина-2022 – показали ритм-танец.

Марк Кондратюк вышел с двумя программами, обе – под российскую музыку, популярную в Китае. Сначала зажег под Витаса и его главный хит «Опера 2», а потом – под китайскую версию «Утекай» от «Мумий Тролль».

Пожалуй, главная интрига у парней – номер Гуменника. На контрольных прокатах сборной России ему фактически запретили выступать под Rammstein: для короткой программы он выбрал песню Sonne. После экстренной замены постановки и дальнейших споров о патриотичности/уместности немецкой группы в нашей фигурке Петр нашел выход. Взял эту же песню, но с русским вокалом.

«Я рад, что нашелся выход из сложившейся ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же. Кто предложил компромиссную идею? Я. Может, не все сразу согласились и приняли это на ура, но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», – объяснил Гуменник в разговоре с Екатериной Филипповой специально для Sports.ru.

Останется ли этот вариант в соревновательном сезоне – скоро увидим. Композитор Александр Гольдштейн, который занимался обработкой нового варианта справедливо отметил: «Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить. Все, что произойдет, не может иметь отношения к музыке».

У Щербаковой в программе лед, а у Трусовой – огонь

Новое платье Саши Трусовой чем-то похоже на костюм Гуменника. И – удивительно – даже песни напоминают друг друга.

Петр катает под песню «Солнце», в которой рассказывается, как оно может обжечь и ослепить. У Трусовой – «Кукушка» Виктора Цоя в перепевке Полины Гагариной. А в припеве: «Солнце мое, взгляни на меня <…> И если есть порох, дай огня!»

Этот вариант «Кукушки» любят в нашем фигурном катании. И почему-то – серебряные призеры Олимпиад. В 2018-м сразу после Игр под нее выступала Евгения Медведева.

Версия Трусовой тоже эмоциональная, а в конце номера Саша еще и дает огня в прямом смысле – поднимает пламя в ладонях над головой. Что-то подобное мы видели у Алины Загитовой.

Номер Щербаковой – полная противоположность. Для него Анна выбрала трек Мадонны из 1998-го – Frozen. В песне поется о том, что человек замерзает, если его сердце закрыто.

Начинает Анна с вуалью из серебристых цепочек на глазах. Но это не единственная находка в образе: у Щербаковой белые волосы, серебряный мейкап и диадема на голове. Платье – тоже, конечно, белое.

В конце, как и у Трусовой, эффектная точка – Аня «открывает» сердце зрителям.

Загитова повторила танец из знаменитого китайского фильма

Премьера и у чемпионки Игр-2018. Даниил Глейхенгауз еще в конце лета показал работу над новой постановкой. Алина репетировала с длинными рукавами, из-за чего в сторис немного иронизировала Евгения Медведева – у нее тоже был показательный с рукавами.

Но в случае с номером Загитовой реквизит оправдан на 100%. Она выбрала саундтрек к «Дому летающих кинжалов» – легендарному китайскому фильму 2004 года. В танце главной героини Сян Мэй есть те самые рукава, которые сделали и для проката Алины.

Платье Загитовой повторяет и цветовую гамму из фильма – голубое с синим.

И напоминает наряд для короткой Алины в предолимпийском сезоне-2016/17 для «Самсона и Далилы».

В отличие от Щербаковой и Трусовой, Загитова не прыгала, но номер смотрелся органично.

Впереди – два дня выступлений в Китае. Может, какие-то из новых программ фигуристы привезут в Россию?

Фото: t.me/figurexing, t.me/kaseafs, Weibo