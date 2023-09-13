26 комментариев

Российские танцы на льду за пару сезонов прошли путь от сильного и статусного вида к сравнениям с Санта-Барбарой, конструктором «Лего», карточным домиком. Сейчас, кажется, пик абсурда.

За два неполных сезона случилось все: уродливые расставания, немыслимые контракты, драка, отказы в переходе и удивительные сочетания. У нас не осталось топ-пар, которые с отстранения не поменяли бы тренера / партнера / страну. Некоторые успели по два раза. Для консервативных танцев, где работает принцип очередности, скатанности, совместного стажа, это очень критично.

Если вы запутались, ничего страшного. Запутались все.

1. Свежайший сюжет: за 4 дня до контрольных прокатов Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила о распаде дуэта Елизавета Пасечник – Максим Некрасов. Важный штрих: еще в мае Лиза называла Максима надежным партнером, а Максим радовался пониманию, как им с Лизой двигаться вперед.

Но цепочка от других расходов добралась и до этого дуэта.

За сухим подтверждением федерации «Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров» кроется то ли равнодушие, то ли сарказм. Ведь это далеко не первое расставание в наших танцах. И так прощаются с бронзовыми призерами чемпионата России, которые выступали вместе всего сезон.

Пока федерация с легкостью отпускает номинально первый дуэт в Грузию (речь о Диане Дэвис и Глебе Смолкине) – в команде преобладает хаос. И запомнить, кто с кем выступает, все сложнее. Да и надо ли? Союзы слишком хрупкие.

2. В новый сезон Некрасов входит с Василисой Кагановской. Еще летом дуэт Кагановская – Ангелопол считался самым перспективным (правда, не по мнению Татьяны Тарасовой): дерзкие, скатанные за 5 лет вместе, с титулами, популярные и яркие.

Но Валерий решил, что его вклад в общее дело значительнее, и предложил партнерше возместить ее «недоработки» деньгами. Ангелопол выкатил контракт, который Кагановская не подписала, а тренер дуэта Анжелика Крылова осудила. Теперь Валерий ищет новую партнершу. Судя по тенденциям в нашей фигурке, ему предстоит разбить уже существующий дуэт.

3. Кто еще распался? Не увидим еще одну свежую пару Тютюнина – Багин, они тоже выступали вместе всего сезон. Софья ищет нового партнера, а Андрей и тренер Александр Жулин все не могут выяснить: фигурист приостановил карьеру, завершил или что-то третье? Сам Багин вспоминает их дуэт с Аннабель Морозов и, наверное, драку с другим ее партнером Девидом Нарижным.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано разошлись еще в январе этого года. Партнерша готовится к сезону с Нарижным (он расстался с Аннабель Морозов за месяц до этого), а партнер пытался перейти в Чехию (или Италию?) – пока федерация его не отпустила.

4. Думаете, это все новые дуэты? Конечно, нет. В сезоне увидим незнакомые сочетания: Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Аннабель Морозов – Игорь Еременко. С Хаврониной – Нарижным и Кагановской – Некрасовым это 4 дуэта-дебютанта, не считая тех, кто не собирается выступать за Россию.

На этом фоне, например, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выглядят ветеранами, ведь они вместе уже второй сезон.

5. Танцевальная турбулентность не обошла и лидеров. Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли к Александру Жулину. Хотя после золота в Красноярске партнерша не раз хвалила прежнего наставника – Дениса Самохина.

Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру, а чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов не спешат возвращаться. После олимпийского сезона не выступают и звезды юниорского катания Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

6. Александра Степанова и Иван Букин пропускали постолимпийский сезон. Перед возвращением у них было все, что отличает топовые пары: медали международных турниров, любовь судей, скатанность со стажем в 16 лет! А еще долгие и крепкие отношения с тренерами – Александром Свининым и Ириной Жук, в чьей группе Степанова и Букин тренировались с детства.

Но партнеры поддались хаосу, царящему в наших танцах, – и ушли от многолетних тренеров к Александру Жулину. В виде, где так важны фирменный стиль и постоянный прогресс, стабильности нет даже у самой опытной пары.

***

В интервью Sports.ru Анастасия Скопцова сформулировала простое правило для дуэтов: «Вообще, главное в танцах – хорошие взаимоотношения с партнером. Вы можете быть божественны на льду, но, если не ладите между собой, будет очень сложно добиться результата».

Но, кажется, наши спортсмены руководствуются только этим принципом – и результат уже никого не интересует. А федерация то ли не в силах, то ли не хочет на что-то влиять: мирить, укреплять, беречь.

Пока отстранение от международных соревнований позволяет танцорам устраивать чехарду, но что же их ждет, когда наших все-таки вернут?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; Lan Hongguang/Global Look Press