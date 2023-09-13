26 комментариев

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От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?

Василиса Кагановская Василиса Кагановская
Александра Степанова Александра Степанова
сборная России сборная России
Елизавета Пасечник Елизавета Пасечник
Максим Некрасов Максим Некрасов
танцы на льду танцы на льду
Иван Букин Иван Букин
Фигурное катание Фигурное катание

Российские танцы на льду за пару сезонов прошли путь от сильного и статусного вида к сравнениям с Санта-Барбарой, конструктором «Лего», карточным домиком. Сейчас, кажется, пик абсурда.

За два неполных сезона случилось все: уродливые расставания, немыслимые контракты, драка, отказы в переходе и удивительные сочетания. У нас не осталось топ-пар, которые с отстранения не поменяли бы тренера / партнера / страну. Некоторые успели по два раза. Для консервативных танцев, где работает принцип очередности, скатанности, совместного стажа, это очень критично.

Если вы запутались, ничего страшного. Запутались все.

1. Свежайший сюжет: за 4 дня до контрольных прокатов Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила о распаде дуэта Елизавета Пасечник – Максим Некрасов. Важный штрих: еще в мае Лиза называла Максима надежным партнером, а Максим радовался пониманию, как им с Лизой двигаться вперед.

Но цепочка от других расходов добралась и до этого дуэта.

За сухим подтверждением федерации «Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров» кроется то ли равнодушие, то ли сарказм. Ведь это далеко не первое расставание в наших танцах. И так прощаются с бронзовыми призерами чемпионата России, которые выступали вместе всего сезон.

Пока федерация с легкостью отпускает номинально первый дуэт в Грузию (речь о Диане Дэвис и Глебе Смолкине) – в команде преобладает хаос. И запомнить, кто с кем выступает, все сложнее. Да и надо ли? Союзы слишком хрупкие.

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

2. В новый сезон Некрасов входит с Василисой Кагановской. Еще летом дуэт Кагановская – Ангелопол считался самым перспективным (правда, не по мнению Татьяны Тарасовой): дерзкие, скатанные за 5 лет вместе, с титулами, популярные и яркие.

Но Валерий решил, что его вклад в общее дело значительнее, и предложил партнерше возместить ее «недоработки» деньгами. Ангелопол выкатил контракт, который Кагановская не подписала, а тренер дуэта Анжелика Крылова осудила. Теперь Валерий ищет новую партнершу. Судя по тенденциям в нашей фигурке, ему предстоит разбить уже существующий дуэт.

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

3. Кто еще распался? Не увидим еще одну свежую пару Тютюнина – Багин, они тоже выступали вместе всего сезон. Софья ищет нового партнера, а Андрей и тренер Александр Жулин все не могут выяснить: фигурист приостановил карьеру, завершил или что-то третье? Сам Багин вспоминает их дуэт с Аннабель Морозов и, наверное, драку с другим ее партнером Девидом Нарижным.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано разошлись еще в январе этого года. Партнерша готовится к сезону с Нарижным (он расстался с Аннабель Морозов за месяц до этого), а партнер пытался перейти в Чехию (или Италию?) – пока федерация его не отпустила.

4. Думаете, это все новые дуэты? Конечно, нет. В сезоне увидим незнакомые сочетания: Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Аннабель Морозов – Игорь Еременко. С  Хаврониной – Нарижным и Кагановской – Некрасовым это 4 дуэта-дебютанта, не считая тех, кто не собирается выступать за Россию.

На этом фоне, например, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выглядят ветеранами, ведь они вместе уже второй сезон.

5. Танцевальная турбулентность не обошла и лидеров. Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли к Александру Жулину. Хотя после золота в Красноярске партнерша не раз хвалила прежнего наставника – Дениса Самохина.

Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру, а чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов не спешат возвращаться. После олимпийского сезона не выступают и звезды юниорского катания Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

6. Александра Степанова и Иван Букин пропускали постолимпийский сезон. Перед возвращением у них было все, что отличает топовые пары: медали международных турниров, любовь судей, скатанность со стажем в 16 лет! А еще долгие и крепкие отношения с тренерами – Александром Свининым и Ириной Жук, в чьей группе Степанова и Букин тренировались с детства.

Но партнеры поддались хаосу, царящему в наших танцах, – и ушли от многолетних тренеров к Александру Жулину. В виде, где так важны фирменный стиль и постоянный прогресс, стабильности нет даже у самой опытной пары.

***

В интервью Sports.ru Анастасия Скопцова сформулировала простое правило для дуэтов: «Вообще, главное в танцах – хорошие взаимоотношения с партнером. Вы можете быть божественны на льду, но, если не ладите между собой, будет очень сложно добиться результата».

Но, кажется, наши спортсмены руководствуются только этим принципом – и результат уже никого не интересует. А федерация то ли не в силах, то ли не хочет на что-то влиять: мирить, укреплять, беречь.

Пока отстранение от международных соревнований позволяет танцорам устраивать чехарду, но что же их ждет, когда наших все-таки вернут?

Изнанка фигурки: за что платят в дуэтах, почему не хватает мальчиков и есть ли тиндер для поиска партнера?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; Lan Hongguang/Global Look Press

26 комментариев

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Мадина Уйгурова
Немного не в тему, но у Степановой самые красивые ноги в фигурном катании. Балдею
+21
0
+21
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tull
Сложности в том, что в танцах один блат богатеньких родителей. Если в ФК кто-то не может прыгать, то он обычно заканчивает, ..... кроме тех, кому деньги некуда девать или есть родители из ФК. Они-то и продолжают танцами маяться. Изнеженные детишки и выступают, захотел встал с тем, захотел с этим. Профессионализма ноль. Как-то Е Платов рассказывал, что с Грищук даже не разговаривали, но хватило профессионализма, чтоб работать на тренировках.
+10
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+10
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Вся в Витоне
Ответ Мадина Уйгурова
Немного не в тему, но у Степановой самые красивые ноги в фигурном катании. Балдею
Да она вообще красотка нереальная
+9
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K. Eropegov
>> От наших танцев на льду не осталось даже руин.

Автор хотел написать "От наших танцев на льду остались руины", но потом подумал, что и это слабовато...
+7
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Olga Krayz
За картинку спасибо, а то тяжело уже запомнить, кто с кем, и у какого тренера...Надеюсь, новые образовавшиеся пары теперь надолго вместе.
+6
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4x Qqqq
Сначала разрушили очередь ради Дэвис/Смолкина, штуку крайне не совершенную, но работающую. Попытались восстановить её Худайбердиевой/Базиным, которых хоть тушкой, хоть чучелом пытались водрузить не просто на пьедестал, а на золото, хотя они, объективно, таких почестей не заслужили. И стало только хуже.
Почему никто не бережёт свои пары? А зачем их беречь? Новоделов никто не поставит в конец, ведь очереди уже нет, есть только хаос, потому что замену очереди не придумали. Вот и всё, собственно.
+10
-5
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Defender64
Уже кажется, что развалы не победить. И надо или закрывать танцы. Или принимать закон, по которому следует пороть плетьми инициаторов расставания.
финансирование отобрать. С какой стати теперь финансирование члена сборной присутствует у валерчика?
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Defender64
Точный заголовок.
Для КА дорога была открыта в такой ситуации. А теперь вместо них КН. А Ангелопол пусть сам и страдает.
Только вот ещё неизвестно, дотянется ли КН до уровня КА...
Но пар развалилось столько, что некоторые на второй круг развалов пошли.
Это реально даже не руины.
+6
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Oleandra
Блатные танцоры тасуются между собой, но тёплые местечки в сборной хотят оставить за собой.. прыгать не надо, высокие поддержки делать не надо, но зарплата такая же, как у одиночников и пар в кармашек идёт.. благодать.
+6
-2
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Yves N
Очень жаль Елизавету Пасечник.
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Anna
Надо просто после распада сразу лишать финансирования, только вставших в пару не пихать сразу в сборную и не оценивать на уровне мировых топов, тогда они может 10 раз подумают стоит ли игра свеч
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Ягун Ягунини
Уж на, что субъективны в плане судейства одиночное и парное ФК, танцы их переплюнули многократно. По сути спорта как такового в танцах всегда было очень и очень мало.
Возможно отсюда такое количество "разводов". Какая, по большому счету, разница с кем кататься, если главным всё равно будет степень влияния тренера, лоббистов из федры и судейского корпуса. В парах тоже случаются распады, но там всё же стараются более-менее держаться за хороших партнеров (партнерш), что бы тебя не подвели на поддержке или выбросе...
+4
0
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Olga Krayz
Ответ Мадина Уйгурова
Немного не в тему, но у Степановой самые красивые ноги в фигурном катании. Балдею
Степанова невероятная красавица.
+4
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romeo5555
Грустно все это. У нас танцы и так были не лучшими из видов фк, так теперь рушатся те дуэты, которые ещё толком не построились.
Успехов всем в новом сезоне 💪👍
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Мадина Уйгурова
Немного не в тему, но у Степановой самые красивые ноги в фигурном катании. Балдею
ягодичные мышцы - вообще сказка))
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bona ulo
Ответ Defender64
Уже кажется, что развалы не победить. И надо или закрывать танцы. Или принимать закон, по которому следует пороть плетьми инициаторов расставания.
Можно попробовать сначала финансовые и организационные рычаги. Продумать, как можно ввести контрактную систему, где прописать ответственность, в т.ч. финансовую. Сузить окно перехода, допустим до 2-3 недель после окончания сезона, никаких переходов в середине или перед началом.
А то у нас какой-то подростковый ситком, где гормоны превалируют над мозгами.
+3
0
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B.l.a.z.e
Наши танцы - это какой-то цирк. Очень жаль, Лизу Пасечник.
Извиняйте, но в этом сезоне я за пару Морозофф/Еременко, вот где будет стиль, уверена))
+3
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Defender64
Уже кажется, что развалы не победить.
И надо или закрывать танцы.
Или принимать закон, по которому следует пороть плетьми инициаторов расставания.
+3
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Ezhar
Федерация отличная, всё у них «хрень», всё порешали, переставили, вот вам новые неожиданные пары, плохо чтоли? Если федра не решает проблемы (вечные распады, засуживание, блат и перетасовка), то что они делают? Организовывают мероприятия и зарплаты платят. Отличное руководство. Всё ещё пускают слюну на времена, когда наши танцоры были лучшими, и сейчас пытаются периодически короновать то юниоров, то новоделов, а делать для результатов ничего не хотят.
Все молодцы и танцоры с шилом в пятке и их начальство (ни на международном уровне защитить не могут, ни дома).
+2
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Зулфира Мухаметшина
Развалилось.
+2
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B.l.a.z.e
Ответ Мадина Уйгурова
Немного не в тему, но у Степановой самые красивые ноги в фигурном катании. Балдею
Там вся фигура отпад
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Ритт
Можно подумать распались пары уровня Пападакис/Сизерон или Виртью/Мойр. Ну распались эти ноунеймы и ладно. Саша с Ваней только на мировом уровне были бы в топе и всё. А Саша с Ваней всего лишь тренера сменили, не страшно. А остальным все равно ничего не светило на международке, тех же Кагановскую и Ангелопола, не смотря на их популярность среди фанатов, не пустили бы ниже 15 места. Так что пусть делают, что хотят. В ближайшее время надежда только на СБ, ну, если допустят. Ну, и когда допустят нас на ГС, там и эти все остальные будут бороться за вторую квоту, которую СБ привезут. И будет хоть какая то цель, перестанут чудить
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ДнепрЧемпион1983
все развивается по законам жизни - недавно фигурка была топ и мы от нее балдели а сейчас какое то дно и грязь и не то что смотреть даже читать не хочется. ждем нового позитивного витка.
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