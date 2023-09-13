26 комментариев

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?
Российские танцы на льду за пару сезонов прошли путь от сильного и статусного вида к сравнениям с Санта-Барбарой, конструктором «Лего», карточным домиком. Сейчас, кажется, пик абсурда.
За два неполных сезона случилось все: уродливые расставания, немыслимые контракты, драка, отказы в переходе и удивительные сочетания. У нас не осталось топ-пар, которые с отстранения не поменяли бы тренера / партнера / страну. Некоторые успели по два раза. Для консервативных танцев, где работает принцип очередности, скатанности, совместного стажа, это очень критично.
Если вы запутались, ничего страшного. Запутались все.
1. Свежайший сюжет: за 4 дня до контрольных прокатов Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила о распаде дуэта Елизавета Пасечник – Максим Некрасов. Важный штрих: еще в мае Лиза называла Максима надежным партнером, а Максим радовался пониманию, как им с Лизой двигаться вперед.
Но цепочка от других расходов добралась и до этого дуэта.
За сухим подтверждением федерации «Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров» кроется то ли равнодушие, то ли сарказм. Ведь это далеко не первое расставание в наших танцах. И так прощаются с бронзовыми призерами чемпионата России, которые выступали вместе всего сезон.
Пока федерация с легкостью отпускает номинально первый дуэт в Грузию (речь о Диане Дэвис и Глебе Смолкине) – в команде преобладает хаос. И запомнить, кто с кем выступает, все сложнее. Да и надо ли? Союзы слишком хрупкие.
В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они
2. В новый сезон Некрасов входит с Василисой Кагановской. Еще летом дуэт Кагановская – Ангелопол считался самым перспективным (правда, не по мнению Татьяны Тарасовой): дерзкие, скатанные за 5 лет вместе, с титулами, популярные и яркие.
Но Валерий решил, что его вклад в общее дело значительнее, и предложил партнерше возместить ее «недоработки» деньгами. Ангелопол выкатил контракт, который Кагановская не подписала, а тренер дуэта Анжелика Крылова осудила. Теперь Валерий ищет новую партнершу. Судя по тенденциям в нашей фигурке, ему предстоит разбить уже существующий дуэт.
Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов
3. Кто еще распался? Не увидим еще одну свежую пару Тютюнина – Багин, они тоже выступали вместе всего сезон. Софья ищет нового партнера, а Андрей и тренер Александр Жулин все не могут выяснить: фигурист приостановил карьеру, завершил или что-то третье? Сам Багин вспоминает их дуэт с Аннабель Морозов и, наверное, драку с другим ее партнером Девидом Нарижным.
Ирина Хавронина и Дарио Чиризано разошлись еще в январе этого года. Партнерша готовится к сезону с Нарижным (он расстался с Аннабель Морозов за месяц до этого), а партнер пытался перейти в Чехию (или Италию?) – пока федерация его не отпустила.
4. Думаете, это все новые дуэты? Конечно, нет. В сезоне увидим незнакомые сочетания: Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Аннабель Морозов – Игорь Еременко. С Хаврониной – Нарижным и Кагановской – Некрасовым это 4 дуэта-дебютанта, не считая тех, кто не собирается выступать за Россию.
На этом фоне, например, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выглядят ветеранами, ведь они вместе уже второй сезон.
5. Танцевальная турбулентность не обошла и лидеров. Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли к Александру Жулину. Хотя после золота в Красноярске партнерша не раз хвалила прежнего наставника – Дениса Самохина.
Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру, а чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов не спешат возвращаться. После олимпийского сезона не выступают и звезды юниорского катания Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.
6. Александра Степанова и Иван Букин пропускали постолимпийский сезон. Перед возвращением у них было все, что отличает топовые пары: медали международных турниров, любовь судей, скатанность со стажем в 16 лет! А еще долгие и крепкие отношения с тренерами – Александром Свининым и Ириной Жук, в чьей группе Степанова и Букин тренировались с детства.
Но партнеры поддались хаосу, царящему в наших танцах, – и ушли от многолетних тренеров к Александру Жулину. В виде, где так важны фирменный стиль и постоянный прогресс, стабильности нет даже у самой опытной пары.
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В интервью Sports.ru Анастасия Скопцова сформулировала простое правило для дуэтов: «Вообще, главное в танцах – хорошие взаимоотношения с партнером. Вы можете быть божественны на льду, но, если не ладите между собой, будет очень сложно добиться результата».
Но, кажется, наши спортсмены руководствуются только этим принципом – и результат уже никого не интересует. А федерация то ли не в силах, то ли не хочет на что-то влиять: мирить, укреплять, беречь.
Пока отстранение от международных соревнований позволяет танцорам устраивать чехарду, но что же их ждет, когда наших все-таки вернут?
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; Lan Hongguang/Global Look Press
Автор хотел написать "От наших танцев на льду остались руины", но потом подумал, что и это слабовато...
Почему никто не бережёт свои пары? А зачем их беречь? Новоделов никто не поставит в конец, ведь очереди уже нет, есть только хаос, потому что замену очереди не придумали. Вот и всё, собственно.
Для КА дорога была открыта в такой ситуации. А теперь вместо них КН. А Ангелопол пусть сам и страдает.
Только вот ещё неизвестно, дотянется ли КН до уровня КА...
Но пар развалилось столько, что некоторые на второй круг развалов пошли.
Это реально даже не руины.
Возможно отсюда такое количество "разводов". Какая, по большому счету, разница с кем кататься, если главным всё равно будет степень влияния тренера, лоббистов из федры и судейского корпуса. В парах тоже случаются распады, но там всё же стараются более-менее держаться за хороших партнеров (партнерш), что бы тебя не подвели на поддержке или выбросе...
Успехов всем в новом сезоне 💪👍
А то у нас какой-то подростковый ситком, где гормоны превалируют над мозгами.
Извиняйте, но в этом сезоне я за пару Морозофф/Еременко, вот где будет стиль, уверена))
И надо или закрывать танцы.
Или принимать закон, по которому следует пороть плетьми инициаторов расставания.
Все молодцы и танцоры с шилом в пятке и их начальство (ни на международном уровне защитить не могут, ни дома).