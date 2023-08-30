13 комментариев

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«Новое поколение плевать хотело на всех». Что говорят о побеге Горбачевой – Тарасова критикует, Ягудин язвит

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Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева нашлась после исчезновения. Она пропала на сутки, за это время на ее поиски бросились не только волонтеры, но и полиция со Следственным комитетом.

А как в нашем фигурном катании отреагировали на возвращение Алины?

***

Как только появилась информация, что 16-летняя Горбачева пропала, наши фигуристы включились. Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова и другие распространяли информацию в соцсетях. Алена Косторная призывала сделать все возможное. А Елизавета Худайбердиева вызвалась волонтером в отряд «ЛизаАлерт».

Комментариев почти не было, разве что Александр Жулин аккуратно намекал на ссору с тренером и Татьяна Мишина призывала родителей усилить контроль за детьми-спортсменами.

Но потом появилась запись с камер видеонаблюдения из кафе, которая немного прояснила ситуацию и успокоила: Горбачева жива и все еще в Москве.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сразу отреагировал саркастичным постом в соцсетях: Приятного аппетита, Алина 🤦».

Ну а когда Горбачеву нашли (из кафе она переместилась в кинотеатр), фигурнокатательный бомонд уже не стеснялся в высказываниях. Кто-то поддерживал Алину, а кто-то негодовал и обвинял в эгоизме.

Илья Авербух обрадовался и рассказал о хороших отношениях Горбачевой и Софьи Федченко (одна из версий исчезновения Алины – ссора с тренером): «Из того, что я видел, это была очень продуктивная работа. Прекрасная совместная работа молодого, очень амбициозного и талантливого тренера и молодой, талантливой амбициозной фигуристки. Поэтому очень рад такому разрешению ситуации».

● Депутат Светлана Журова списала все на возраст: «Все это – стандартная практика для родителей подростка. У всех протест выражается по-разному. Думаю, ей покажут, какой шум она навела, и как за нее переживали. Слава Богу, что нашлась! Я бы на месте ее родителей показала все, что писали, насколько люди искренне за нее переживали. Может, она хотела почувствовать, что она нужна. В этом возрасте кажется, что тебя никто не любит».

Александр Жулин искал причины в отношениях с тренером: «Как обычный ребенок в 16 лет поссорилась с тренером. Переходный возраст, гормоны играют. Аккуратней надо быть тренерам и самим спортсменам, у которых психика расшатана. Сложная ситуация. Тут надо обращаться к Малахову, а не ко мне.

Если я наорал на свою ученицу так, что она пропала, то я бы безумно переживал и в следующий раз так не делал. А может, девочка очень обидчивая. Может, тренер ей сказал, что с таким катанием она никогда не выиграет Олимпийские игры. Вроде как ничего не сказала серьезного. Может же быть такое».

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Евгения Медведева вышла в соцсети с пространными рассуждениями о возрасте: с одной стороны, удивилась, что девочка, «которая выглядит на 12 лет», свободно гуляет по городу, а с другой – призвала Алину отвечать за свои действия:

«Единственное, что я напомню, что хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки. Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Поэтому ситуация вызывает такой резонанс.

Как человек, который постоянно находился в спорте, не понимаю ситуации, как можно позволить человеку в 16 лет (но выглядит она на 12), взять и пойти в парк куда-то. Человек выглядит на 12 лет, как можно позволять просто вот так вот ходить».

Татьяна Тарасова обвинила Горбачеву (а заодно и все поколение) в эгоизме: «Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках. Надеюсь, что в будущем она это поймет.

Хорошо, что с ней все в порядке. Мы все этого хотели сегодня. Но отношение к окружающим с ее стороны ужасное».

Чуть позже Тарасова добавила: «В 16 лет человек уже является взрослым, если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем».

Елизавета Худайбердиева призвала не давить на Алину: «Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку.

Самое последнее, что сейчас можно сделать – хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И иногда это приводит к тому, что произошло».

Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?

Татьяна Навка просто рада, что Горбачеву нашли: «Слава богу! Это огромное счастье! Хорошо, что все закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе».

● Возможно, ситуация с Алиной послужит кому-то уроком, считает Татьяна Мишина: «Все переволновались. Было поднято столько сил на поиски. Конечно, для других это будет сигнал, что надо быть внимательнее. Все немножко задумаются. Нельзя сказать, что это что-то полезное, но любая ситуация чему-то учит».

Наталья Бестемьянова предлагает обратиться за разъяснением к родителям: «Не хотим ли мы как‑то воззвать к родителям? Потому что тренер свое дело знает – он действует, действует и действует. Но не надо прямо так отдавать девочку! Просто сдали на руки. Ну какая‑то ответственность у родителей должна быть!

Девочке 16 лет, она несовершеннолетняя. Как это возможно, что ее отдали, она тренируется, живет? Вижу в публикациях, что «тренер так захотел». Что это значит? Да, я тоже была абсолютно ослеплена карьерой, но родители должны быть в жизни каждого ребенка».

***

Сама Горбачева вышла на связь уже на следующее утро – выложила пост с фотографией из отпуска и так прокомментировала произошедшее:

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам».

Впрочем, о конкретных причинах побега она так и не рассказала.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс», Sport24, ТАСС.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Александр Вильф, Павел Бедняков

13 комментариев

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galik55
https://dzen.ru/a/ZO49cK7_zw3OkiRG эту статью нашла, но это опять же ни о чем. Очень сложная ситуация . Тренер хотела результата и успеха в своем вью Федченко об этом говорила, родители переживали за здоровье , но это сама Алина писала уступили ей. Если честно, работать тут должен с ребенком психолог
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Маргарита В Сафронова
Алина поступила как обычный подросток, являясь не обычным подростком. Ей надо привыкнуть к своему новому статусу.
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Мурманчанин37
Также с призывами не давить на Алину высказался Кутовой, Настя Скопцова "Хотела бы попросить вас, не устраивать травлю в сторону Алины и не поддаваться общественному порицанию!!!"
+2
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Александр Шульгин
И пошли по кругу, ау журналисты успокойтесь уже
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krokodilych
Психолог здесь однозначно необходим. Если 16-летняя девочка идет ночевать на лестницу в каком-то подъезде, это уже очень серьезный звоночек.

А всем остальным, прежде чем осуждать или защищать, хорошо бы понять, что именно произошло, и почему это произошло.
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Адриана
АУ!!!! Угомонитесь уже все! Других проблем Нет?
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Antony78
человек пошел после тренировки в кафе, потом в кино... а оказалось, что она эгоистка (как и все поколение) и всех подвела
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не. ко. мне
Запустите уже Малахова во всем этом разобраться, кажысь случиться всеобщий домохозичный. экстаз... Да и лопнет это всё
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Shveddka
Надеюсь, сделает выводы
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