19 комментариев

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Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

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16-летняя Алина Горбачева пропала в Москве. Ее обнаружили на видео с камер наблюдения в московском кафе, но пока не нашли.

Одна из версий – фигуристка хотела сменить тренера и может находиться у кого-то из друзей.

У Горбачевой и Софьи Федченко необычные отношения: с девяти лет Алина живет не с семьей, а именно с тренером. Как так вышло?

«Она мне безумно понравилась». Жили вместе в общежитии, сначала общались на «ты»

Горбачева родилась в Краснодаре, там началась ее карьера в фигурном катании – относительно поздно, в семь лет. Там она и познакомилась с Федченко. Алина так описывала первую встречу:

«Она мне просто безумно понравилась, я почувствовала, что это мой человек, и что я хочу с ней заниматься. Я, можно сказать, влюбилась в нее как в тренера и после этого стала ей часто звонить, когда она летела в Москву и говорить, что люблю ее. Просто позанимались два раза, и я как-то сразу поняла, что хочу продолжать заниматься с ней».

Федченко училась в Москве, а Горбачева переехала в Тверь, так что тренироваться вместе на постоянной основе было сложно. Так и возник вариант с переездом фигуристки к ней. По словам тренера, это был не радикально новый шаг для Горбачевой – в Твери она жила у президента местной федерации фигурного катания.

Тренер согласилась – сначала они жили в общежитии: «Это было всего на одну-две ночи в неделю. Алинка добрая, веселая, прикольная, мои однокурсники ее очень любили. Всем нравилось «понянчить пупсика». Тем более, Алина в девять лет выглядела на семь», – рассказывала Софья.

 

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?

Сперва общались на «ты», но когда сотрудничество переросло в серьезное, Алина стала называть Софью по имени и отчеству.

А когда Федченко училась на последнем курсе, в Москву переехала мама Алины – и фигуристка жила с ней. А вот после смены катка перебралась к тренеру.

Алина относится к Софье как к маме. Говорит, что отношения ближе, чем с родной

Отец Горбачевой живет в Краснодаре, мама так и осталась в Москве. Алина – единственный ребенок в семье. В марте она рассказывала, что общается с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, они тоже в Краснодаре.

Изначально мама отпустила Алину к Федченко, но через время произошла ссора: мать не видела смысла в занятиях дочери фигурным катанием. А вот тренер верила в ученицу, ее Горбачева называет второй мамой. Вот как она объясняет свои чувства:

«То, насколько сильно я ее люблю, и то, как она меня поддерживает, помогает во всем. С разными проблемами помогает справляться. Не только на льду, но и в жизни. Она очень поддерживает меня во всем. Она мне уже как мама. Нет, понятно, что она тренер. Но все-таки как мама».

Впрочем, сама Федченко на этот вопрос отвечает по-другому:

Вы себя по отношению к Алине воспринимаете скорее как мама или старшая сестра?

– Как тренер.

Но вы же очевидно больше, чем тренер. 

– Но все-таки – тренер. И точка.

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А так Алина рассказывала об общении с мамой: «Ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда. Но я бы не сказала, что это отношения мамы и дочки. Мы достаточно давно уже так. Я в целом привыкла».

По мнению Федченко, родители Горбачевой были против карьеры в фигурном катании из-за необходимости вкладываться финансово. Подкатки, массаж, восстановительные процедуры, витамины и спортивное питание – на все это уходили большие деньги, а перспектив родители не видели.

От варианта с переездом к тренеру сама Федченко отговаривала маму Алины:

«Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, ее мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросила жить со мной.

Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях – скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своем: «Я не перееду».

Чтобы ученица тратила по четыре часа на дорогу, Софья тоже не хотела, поэтому забрала девочку к себе в съемную квартиру.

Алина с тренером вместе летали отдыхать. Фигуристка дарит подарки с призовых

Совмещать отношения на льду и дома оказалось не так просто. В прошлом году Федченко даже отошла на позицию второго тренера – на соревнования Горбачеву выводила Влада Данилкина:

«Мы решили попробовать, чтобы Влада стала основным тренером, а я только занималась техникой и дома жалела и рассказывала, какая она молодец. Я была с Алиной на соревнованиях, мы вместе жили в номере, но я ее не выводила на лед».

Летом ссоры закончились – в команде, говорила Федченко, царила отличная атмосфера. Софья не общается с родителями Горбачевой, но осознает, что именно она отвечает за их дочь. Поэтому помогает с учебой, поддерживает, дает советы.

«На льду она требовательный тренер, а дома может поддержать, пожалеть. А может, наоборот, немножко собрать. По-разному бывает. Зависит от тренировок, внешних факторов, от моего состояния – и внутреннего, и эмоционального. Она всегда видит, что мне нужно в конкретный момент», – делилась Алина.

Федченко и Горбачева даже отпуск проводили вместе: «Почему летаю с тренером? Чтобы не забыть, как прыгать пятерной тулуп, пока отдыхаю. Выбирает всегда Софья Анатольевна, потом говорит мне, куда мы полетим. Иногда не говорит куда, в прошлом году был сюрприз».

А с призовых на этапах Гран-при в прошлом сезоне Алина обещала тренеру украшение (Владе Данилкиной купила планшет iPad Air).

Бабушка Горбачевой считает, что Федченко запретила Алине общаться с семьей. Но папа опроверг

Накануне Горбачева пропала после тренировки, «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщил, что она хотела сменить тренера. Возникло предположение, что из-за этого возник конфликт. Хотя Федченко говорила, что была не против, чтобы ученица попробовала себя в другой группе:

«Я ей предлагала уйти в другую школу. Посмотреть, как вообще бывает, а если что – вернулась бы без проблем. Начались проблемы с весом, я просила похудеть, она говорила, что не получается, а потом вдруг получилось... Уходить она категорически отказалась», – ситуация как раз из того периода, когда Софья была на позиции второго тренера. 

Хореограф Никита Михайлов подтвердил, что в группе все шло спокойно: «Не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался».

Бабушка Алины по маминой линии дала интервью «Комсомольской правде» сразу после информации об исчезновении. Вот важные детали и ее версия:

• «Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем».

• «Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. В последние три года тренер запрещала нам даже видеться с ней. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку».

• «У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги, 20-30 тысяч рублей, и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера».

Чуть позже отец Горбачевой сообщил, что едет в Москву на поиски дочери, а слова бабушки опроверг: «Я прекрасно с ней общался, постоянно с ней общался. Очень хорошие отношения у нас были».

***

По информации прокуратуры Москвы, Горбачева попала на несколько видеокамер уже сегодня – на одной из записей она сидит в кафе.

Даже с подтверждением о том, что фигуристка жива и невридима, остается вопрос: что же произошло на тренировке, после которой Алина пропала.

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», Sport24, RT, «Комсомольская правда».

Фото: instagram.com/alinochka_gorbacheva; instagram.com/sofya_fedchenko; РИА Новости/Александр Вильф

19 комментариев

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Идеальный шторм
Одно и тоже по десятому разу. Зачем?
Алина сама потом все расскажет, если захочет.
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Natalia Solomakha
Ну усё - у спортса грузовик с пряниками перевернулся, теперь долго не слезет с горячей темы :)
Думаю, Федченко сейчас будет осторожнее в высказываниях, чтоб шкурку не подпалить. Дело-то серьёзное и неприятное, вечер перестал быть томным.
+9
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Jessi
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Комментарий удален модератором
Да, это же Яна украла девчонку и заставляет ходить по булочным
+5
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Onion
Да ну нафиг...
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Геннадий Тёкин
Темное дело...но уже начали "мочить" тренера(.
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-8
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Бильм@н
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Комментарий удален модератором
Ерунду не пишите. Это что Яна заставила Алину сбежать от тренера?
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Софья Суслова
Просила похудеть. Как будто в пубертат это можно сделать по щелчку пальцев!
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anyen
Ответ tanya_1111
Да оставьте их в покое уже, жива и хорошо, осталось только найти, а там и без вас разберутся.
Ну что вы, на спортс всё только начинается.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Бильм@н
Ерунду не пишите. Это что Яна заставила Алину сбежать от тренера?
Яна с самого того турнира вместе с мужем начали кампанию очернения и Алины и Софьи. Чего только про них не писали. Слишком хорошо виден стиль шоубиза. А что кто-то от кого-то сбежал, так мы пока этого не знаем. Подростковые кризисы бывают у всех
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Jessi
Ответ Сейлем Сэйберхеген
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В голове совсем каша.. Алина сейчас после травмы и тройные не прыгает, кто кому конкурент?
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Jeff Lebowski
Дети без детства.
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romeo5555
Главное, что жива. Но раз слухи об уходе. Уход красивенный - с собаками, водолазами. Никто не сможет так!
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Е...С
Надо было с самого начала задавать эти вопросы, а ни когда петух жареный клюнул.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Геннадий Тёкин
Темное дело...но уже начали "мочить" тренера(.
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Kovka Gnutik
1. Будем надеяться, что Алина скоро сама всё объяснит.
2. Освещение всей этой истории сильно пахнет заказухой, причем заинтересованных сторон до неприличия много.
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tanya_1111
Да оставьте их в покое уже, жива и хорошо, осталось только найти, а там и без вас разберутся.
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al
не лучше ли было бы написать "живёт у тренера"?
или спортс это специально?((
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Kovka Gnutik
1. Будем надеяться, что Алина скоро сама всё объяснит. 2. Освещение всей этой истории сильно пахнет заказухой, причем заинтересованных сторон до неприличия много.
Главную то мы все знаем!
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