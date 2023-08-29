19 комментариев

16-летняя Алина Горбачева пропала в Москве. Ее обнаружили на видео с камер наблюдения в московском кафе, но пока не нашли.

Одна из версий – фигуристка хотела сменить тренера и может находиться у кого-то из друзей.

У Горбачевой и Софьи Федченко необычные отношения: с девяти лет Алина живет не с семьей, а именно с тренером. Как так вышло?

«Она мне безумно понравилась». Жили вместе в общежитии, сначала общались на «ты»

Горбачева родилась в Краснодаре, там началась ее карьера в фигурном катании – относительно поздно, в семь лет. Там она и познакомилась с Федченко. Алина так описывала первую встречу:

«Она мне просто безумно понравилась, я почувствовала, что это мой человек, и что я хочу с ней заниматься. Я, можно сказать, влюбилась в нее как в тренера и после этого стала ей часто звонить, когда она летела в Москву и говорить, что люблю ее. Просто позанимались два раза, и я как-то сразу поняла, что хочу продолжать заниматься с ней».

Федченко училась в Москве, а Горбачева переехала в Тверь, так что тренироваться вместе на постоянной основе было сложно. Так и возник вариант с переездом фигуристки к ней. По словам тренера, это был не радикально новый шаг для Горбачевой – в Твери она жила у президента местной федерации фигурного катания.

Тренер согласилась – сначала они жили в общежитии: «Это было всего на одну-две ночи в неделю. Алинка добрая, веселая, прикольная, мои однокурсники ее очень любили. Всем нравилось «понянчить пупсика». Тем более, Алина в девять лет выглядела на семь», – рассказывала Софья.

Сперва общались на «ты», но когда сотрудничество переросло в серьезное, Алина стала называть Софью по имени и отчеству.

А когда Федченко училась на последнем курсе, в Москву переехала мама Алины – и фигуристка жила с ней. А вот после смены катка перебралась к тренеру.

Алина относится к Софье как к маме. Говорит, что отношения ближе, чем с родной

Отец Горбачевой живет в Краснодаре, мама так и осталась в Москве. Алина – единственный ребенок в семье. В марте она рассказывала, что общается с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, они тоже в Краснодаре.

Изначально мама отпустила Алину к Федченко, но через время произошла ссора: мать не видела смысла в занятиях дочери фигурным катанием. А вот тренер верила в ученицу, ее Горбачева называет второй мамой. Вот как она объясняет свои чувства:

«То, насколько сильно я ее люблю, и то, как она меня поддерживает, помогает во всем. С разными проблемами помогает справляться. Не только на льду, но и в жизни. Она очень поддерживает меня во всем. Она мне уже как мама. Нет, понятно, что она тренер. Но все-таки как мама».

Впрочем, сама Федченко на этот вопрос отвечает по-другому:

– Вы себя по отношению к Алине воспринимаете скорее как мама или старшая сестра?

– Как тренер.

– Но вы же очевидно больше, чем тренер.

– Но все-таки – тренер. И точка.

А так Алина рассказывала об общении с мамой: « Ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда. Но я бы не сказала, что это отношения мамы и дочки . Мы достаточно давно уже так. Я в целом привыкла».

По мнению Федченко, родители Горбачевой были против карьеры в фигурном катании из-за необходимости вкладываться финансово. Подкатки, массаж, восстановительные процедуры, витамины и спортивное питание – на все это уходили большие деньги, а перспектив родители не видели.

От варианта с переездом к тренеру сама Федченко отговаривала маму Алины:

«Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, ее мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросила жить со мной.

Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях – скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своем: «Я не перееду».

Чтобы ученица тратила по четыре часа на дорогу, Софья тоже не хотела, поэтому забрала девочку к себе в съемную квартиру.

Алина с тренером вместе летали отдыхать. Фигуристка дарит подарки с призовых

Совмещать отношения на льду и дома оказалось не так просто. В прошлом году Федченко даже отошла на позицию второго тренера – на соревнования Горбачеву выводила Влада Данилкина:

«Мы решили попробовать, чтобы Влада стала основным тренером, а я только занималась техникой и дома жалела и рассказывала, какая она молодец. Я была с Алиной на соревнованиях, мы вместе жили в номере, но я ее не выводила на лед».

Летом ссоры закончились – в команде, говорила Федченко, царила отличная атмосфера. Софья не общается с родителями Горбачевой, но осознает, что именно она отвечает за их дочь. Поэтому помогает с учебой, поддерживает, дает советы .

«На льду она требовательный тренер, а дома может поддержать, пожалеть. А может, наоборот, немножко собрать. По-разному бывает. Зависит от тренировок, внешних факторов, от моего состояния – и внутреннего, и эмоционального. Она всегда видит, что мне нужно в конкретный момент», – делилась Алина.

Федченко и Горбачева даже отпуск проводили вместе: «Почему летаю с тренером? Чтобы не забыть, как прыгать пятерной тулуп, пока отдыхаю. Выбирает всегда Софья Анатольевна, потом говорит мне, куда мы полетим. Иногда не говорит куда, в прошлом году был сюрприз».

А с призовых на этапах Гран-при в прошлом сезоне Алина обещала тренеру украшение (Владе Данилкиной купила планшет iPad Air).

Бабушка Горбачевой считает, что Федченко запретила Алине общаться с семьей. Но папа опроверг

Накануне Горбачева пропала после тренировки, «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщил, что она хотела сменить тренера. Возникло предположение, что из-за этого возник конфликт. Хотя Федченко говорила, что была не против, чтобы ученица попробовала себя в другой группе:

«Я ей предлагала уйти в другую школу. Посмотреть, как вообще бывает, а если что – вернулась бы без проблем. Начались проблемы с весом, я просила похудеть, она говорила, что не получается, а потом вдруг получилось... Уходить она категорически отказалась», – ситуация как раз из того периода, когда Софья была на позиции второго тренера.

Хореограф Никита Михайлов подтвердил, что в группе все шло спокойно: «Не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался».

Бабушка Алины по маминой линии дала интервью «Комсомольской правде» сразу после информации об исчезновении. Вот важные детали и ее версия:

• «Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем».

• «Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. В последние три года тренер запрещала нам даже видеться с ней. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку».

• «У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги, 20-30 тысяч рублей, и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера».

Чуть позже отец Горбачевой сообщил, что едет в Москву на поиски дочери, а слова бабушки опроверг: «Я прекрасно с ней общался, постоянно с ней общался. Очень хорошие отношения у нас были».

***

По информации прокуратуры Москвы, Горбачева попала на несколько видеокамер уже сегодня – на одной из записей она сидит в кафе.

Даже с подтверждением о том, что фигуристка жива и невридима, остается вопрос: что же произошло на тренировке, после которой Алина пропала.

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», Sport24, RT, «Комсомольская правда».

Фото: instagram.com/alinochka_gorbacheva; instagram.com/sofya_fedchenko; РИА Новости/Александр Вильф