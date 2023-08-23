20 комментариев

Роман Костомаров вернулся на лед! Совсем недавно такое казалось чудом, и вот в Сочи он появился на арене вместе с женой – Оксаной Домниной.

Получилось проникновенно и очень красиво.

Трогательный номер с женой (почти без фигурного катания) зрители встретили овациями

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией, а выписали лишь в начале июля. Из-за осложнений олимпийскому чемпиону ампутировали стопы и кисти. Но еще до выписки Роман делился сильными видео: осваивал протезы, возобновил тренировки и верил в себя.

В нашем фигурном катании были уверены: Костомаров с такой железной волей точно вернется на лед. Об этом говорила и его бывшая партнерша Татьяна Навка, и тренер Александр Жулин, и напарник по шоу Авербуха Александр Энберт.

И вот накануне на шоу в Сочи Роман действительно вышел на арену. Даже без коньков номер вышел трогательным и запоминающимся.

Илья Авербух объяснил, что концепция всего шоу выстроена вокруг Костомарова:

«Он мне как-то сказал, что Оксана (Домнина) должна вернуться на лед. Это показывает его огромную силу. Тогда и родилась идея, что именно в Сочи нужно дать премьеру нашего шоу «Письма любви». Мне хотелось, чтобы вся программа была для Ромы. Сейчас это очень важно. Постарался сделать театральную программу, больше для взрослых».

Когда Костомаров лежал в больнице, болельщики оставляли ему пожелания во время тура фигуристов, который Авербух посвятил Роману. Так и родилась идея. По словам Ильи, Костомаров присутствовал на всех тренировках и сразу согласился поучаствовать сам.

В финале шоу на лед вышли Оксана и Роман. Сначала Домнина в длинном черном платье сделала несколько кругов по льду с листом бумаги в руках. Под музыку голос читает: «Что бы я ни делал, я падал в бездну, но я слышал твой голос, ты вела меня, ты ждала меня, ты была моим светом».

А на словах «я здесь, родная», появился Костомаров. По залу тут же раздались аплодисменты, зрители сразу встали.

«Твоя вера и твоя любовь помогли мне выжить в этой ужасной борьбе со смертью». Фигуристы стояли лицом к залу, а потом Роман подошел к Оксане. Обнялись под овации.

И вместе ушли со льда. Просто и красиво.

Участники шоу плакали за кулисами, а Костомаров благодарил за поддержку

Потом Роман обратился к зрителям: «Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом.

Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам».

Оксана тоже рассказала о своих чувствах: «Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда».

Следующий шаг – возвращение на коньки? В это верят все:

• Татьяна Тарасова: «Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лед. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лед. Мы все плакали и плачем от счастья. Я просто счастлива, что он на ногах».

• Александр Жулин: «Надеюсь, что он сможет встать на коньки, но это не самое главное в жизни, самое главное, чтобы он нашел смысл и двигался в том же направлении».

• Дмитрий Губерниев: «Я вообще не удивлюсь, если он будет на коньках, на лыжах, на санках, где угодно! Когда мы говорим «человек с безграничными возможностями» в контексте наших паралимпийцев, это Роман Костомаров».

• Другие участники шоу Авербуха рассказали, как их зарядило возвращение Романа. «Во время финала все стояли и плакали за сценой, потому что нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния и вернуться в жизнь, но и сделать шаг на лед, переступить через себя. Позволить своей супруге снова быть в своем мире, отвлечься от этого произошедшего несчастья», – восхищалась Татьяна Тотьмянина.

• Алексей Ягудин тоже в восторге от силы Костомарова: «Ромка здесь уже и машину водил пару дней назад. Рома год назад и сейчас – это два разных человека внешне, но это никак его не останавливает от того, чтобы быть вместе с нами. Сказал: «Слушайте, зато впервые посмотрел шоу Ильи Авербуха со стороны, а не из-за кулис». Надо бороться до конца, вот и все».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс», Sport24, «Матч ТВ».

Фото: t.me/sportrian