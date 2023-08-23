20 комментариев

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Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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Роман Костомаров вернулся на лед! Совсем недавно такое казалось чудом, и вот в Сочи он появился на арене вместе с женой – Оксаной Домниной.

Получилось проникновенно и очень красиво.

Трогательный номер с женой (почти без фигурного катания) зрители встретили овациями

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией, а выписали лишь в начале июля. Из-за осложнений олимпийскому чемпиону ампутировали стопы и кисти. Но еще до выписки Роман делился сильными видео: осваивал протезы, возобновил тренировки и верил в себя.

В нашем фигурном катании были уверены: Костомаров с такой железной волей точно вернется на лед. Об этом говорила и его бывшая партнерша Татьяна Навка, и тренер Александр Жулин, и напарник по шоу Авербуха Александр Энберт.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

И вот накануне на шоу в Сочи Роман действительно вышел на арену. Даже без коньков номер вышел трогательным и запоминающимся.

Илья Авербух объяснил, что концепция всего шоу выстроена вокруг Костомарова:

«Он мне как-то сказал, что Оксана (Домнина) должна вернуться на лед. Это показывает его огромную силу. Тогда и родилась идея, что именно в Сочи нужно дать премьеру нашего шоу «Письма любви». Мне хотелось, чтобы вся программа была для Ромы. Сейчас это очень важно. Постарался сделать театральную программу, больше для взрослых».

Когда Костомаров лежал в больнице, болельщики оставляли ему пожелания во время тура фигуристов, который Авербух посвятил Роману. Так и родилась идея. По словам Ильи, Костомаров присутствовал на всех тренировках и сразу согласился поучаствовать сам.

В финале шоу на лед вышли Оксана и Роман. Сначала Домнина в длинном черном платье сделала несколько кругов по льду с листом бумаги в руках. Под музыку голос читает: «Что бы я ни делал, я падал в бездну, но я слышал твой голос, ты вела меня, ты ждала меня, ты была моим светом».

А на словах «я здесь, родная», появился Костомаров. По залу тут же раздались аплодисменты, зрители сразу встали.

«Твоя вера и твоя любовь помогли мне выжить в этой ужасной борьбе со смертью». Фигуристы стояли лицом к залу, а потом Роман подошел к Оксане. Обнялись под овации.

И вместе ушли со льда. Просто и красиво.

Участники шоу плакали за кулисами, а Костомаров благодарил за поддержку

Потом Роман обратился к зрителям: «Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом.

Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам».

Оксана тоже рассказала о своих чувствах: «Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда».

Следующий шаг – возвращение на коньки? В это верят все:

Татьяна Тарасова: «Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лед. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лед. Мы все плакали и плачем от счастья. Я просто счастлива, что он на ногах».

Александр Жулин: «Надеюсь, что он сможет встать на коньки, но это не самое главное в жизни, самое главное, чтобы он нашел смысл и двигался в том же направлении».

Дмитрий Губерниев: «Я вообще не удивлюсь, если он будет на коньках, на лыжах, на санках, где угодно! Когда мы говорим «человек с безграничными возможностями» в контексте наших паралимпийцев, это Роман Костомаров».

• Другие участники шоу Авербуха рассказали, как их зарядило возвращение Романа. «Во время финала все стояли и плакали за сценой, потому что нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния и вернуться в жизнь, но и сделать шаг на лед, переступить через себя. Позволить своей супруге снова быть в своем мире, отвлечься от этого произошедшего несчастья», – восхищалась Татьяна Тотьмянина.

Алексей Ягудин тоже в восторге от силы Костомарова: «Ромка здесь уже и машину водил пару дней назад. Рома год назад и сейчас – это два разных человека внешне, но это никак его не останавливает от того, чтобы быть вместе с нами. Сказал: «Слушайте, зато впервые посмотрел шоу Ильи Авербуха со стороны, а не из-за кулис». Надо бороться до конца, вот и все».

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс», Sport24, «Матч ТВ».

Фото: t.me/sportrian

20 комментариев

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Вадим Сидоров
Лучше бы выложил ролик с видеообращением: "Не делайте так как я. Заболели - не занимайтесь самолечением, не ходите с температурой в баню. Я считал что я супермен, мне всё не почём, но о здоровье надо заботиться. Не повторяйте моих ошибок"
Вот от этого было бы куда больше пользы, чем от слезливых обниманий с женой на публике.
+39
-9
+30
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VictorVallecano
Ответ alexbor083
Герой!!!
Его жена - да, он - нет.
+10
-3
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gleb_k
Ответ PkA46
И зачем вообще его показывать? Вы ещё напишите, что стоит с него пример брать...
Определенно - да. Пример с его мужества, воли к жизни.

Большинство людей раскисли бы после того как очнулись от комы без кистей и стоп.
Да, ему помогли, да, здорово что у него была возможность протезы поставить. Но без силы воли всё это не имело бы никакого смысла. Это вдохновляет.

Молодец.
+8
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+7
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PkA46
И зачем вообще его показывать? Вы ещё напишите, что стоит с него пример брать...
+3
-1
+2
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alexbor083
Герой!!!
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Elena Savanuk
Роман решил попробовать выйти на лед на публике пока еще в ботинках, но, несомненно, настанет день, когда зрители смогут его увидеть в коньках !
+5
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gleb_k
до слёз
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Ольга Старикович
Ответ Вадим Сидоров
Лучше бы выложил ролик с видеообращением: "Не делайте так как я. Заболели - не занимайтесь самолечением, не ходите с температурой в баню. Я считал что я супермен, мне всё не почём, но о здоровье надо заботиться. Не повторяйте моих ошибок" Вот от этого было бы куда больше пользы, чем от слезливых обниманий с женой на публике.
А вы уверены, что он так делал?
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Tatiana Klm
Ответ Вадим Сидоров
Лучше бы выложил ролик с видеообращением: "Не делайте так как я. Заболели - не занимайтесь самолечением, не ходите с температурой в баню. Я считал что я супермен, мне всё не почём, но о здоровье надо заботиться. Не повторяйте моих ошибок" Вот от этого было бы куда больше пользы, чем от слезливых обниманий с женой на публике.
Он и пожелал всем быть внимательными к здоровью
+1
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3a_3eHuT
Ответ Elena Savanuk
Роман решил попробовать выйти на лед на публике пока еще в ботинках, но, несомненно, настанет день, когда зрители смогут его увидеть в коньках !
Зачем?!
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i-volk
Ответ 3a_3eHuT
Зачем?!
Участвовать в паралимпиаде.
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Монгольские спецслужбы
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это не Костомаров! Срубили бабла со зрителей на афере.
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Вадим Сидоров
Ответ VictorVallecano
Его жена - да, он - нет.
Он камикадзе
Хотя не, японские "камикадзе" идя на таран рисковали жизнью ради Родины. А он ради чего опыты проводил над собой - парные процедуры с адской температурой?
+1
-1
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Elena Savanuk
Ответ 3a_3eHuT
Зачем?!
Наверное, для него в настоящее время важно попытаться просто одеть коньки...
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Сергей Сдобнов
Ответ 3a_3eHuT
Зачем?!
Чтобы жить
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