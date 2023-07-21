13 комментариев

Елена Исинбаева неловко оправдалась после статьи о жизни на Канарских островах: осудила фэйки и назвала себя человеком мира.

А ее слова о номинальном звании майора разозлили многих в России.

Что случилось?

Испанское издание El Digital Sur провело расследование о жизни двукратной олимпийский чемпионки по прыжкам с шестом. Там сообщалось, что Исинбаева проживает на Канарских островах.

В статье даже собрали комбо, которого нет, назвав Елену «бывшим депутатом Госдумы, членом правящей партии «Единая Россия», ярым пропагандистом боевых действий на Украине и одним из лидеров молодежного движения «Юнармия».

Этого всего в политической биографии Исинбаевой не было. Видимо, поэтому она ответила постами в соцсетях. Впрочем, информацию о жизни на Канарах она не опровергла и вообще никак не прокомментировала (Sports.ru уже разбирался в этом вопросе).

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Но слова из манифеста Елены задели многих. Особенно эти: «До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ . Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – спорт».

Высказывания Исинбаевой уже прокомментировали спортсмены, депутаты и функционеры. Но все ли ее критиковали?

Кто против: Матыцин, Валуев и Карякин

• Министр спорта Олег Матыцин был немногословен, но позицию Исинбаевой осудил: «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране. Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям ».

• Комментатор Дмитрий Губерниев сразу же иронично уточнил, что же дает номинальное звание: «Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?»

• Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не понял высказывание о звании: «Я с ней не согласен, звание майора надо носить с гордостью, тем более представляя ЦСКА, самый престижный клуб и в Советском Союзе и по сей день. Исинбаева должна все отработать, ведь Россия ей дала все».

• Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев считает, что слова Исинбаевой точно не принесут пользы: «Она должна задуматься о том, что своим последним заявлением нанесла вред не только себе, но и Российской Федерации. Человеку нельзя верить. То, что она дезавуировала все то доброе отношение, которое было к ней в России, совершенно понятно . Это огромная моральная ошибка».

• По мнению двукратного чемпиона Игр по биатлону Дмитрия Васильева, Исинбаева не совсем правильно оценивает ситуацию: «Видимо, Исинбаева имеет в виду то, что она не несла реальную службу. Возможно, поэтому она думает, что это несерьезно. Скорее всего, она неправильно выразилась. Возможно, не до конца понимает всю серьезность того, что является офицером российской армии. Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти».

• Депутат Султан Хамзаев тоже против: «Я считаю, что позиция Елены изначально ошибочная, можно назвать эту позицию опрометчивой. Перед тем, как что-то заявлять, надо хорошенько подумать: надо ли было вообще это делать?»

• Еще один депутат (и бывший боксер) Николай Валуев напомнил, что все рекорды и медали Исинбаевой останутся за Россией, а остальное – на совести Елены: «Говорить, что она не была военным человеком – это правда. Но говорить, что она не была связана с армией, – это абсолютная неправда. Но МОК устроило ее высказывание. Исинбаева решила, что она будет релокантом, еще и сохранила пост в МОК ».

• Двукратная чемпионка Игр в биатлоне Светлана Ишмуратова вспомнила другие заявления Исинбаевой: «Это все напоминает ее высказывания, когда у нас голосовали за поправки в Конституцию, и Елена высказалась, что, вот, она впервые открыла Конституцию и прочитала, и вообще какая интересная это книга. Это все вызывало горькую улыбку. Вот нынешнее заявление, мне кажется, из той серии, что она сказала тогда, только в сотню раз хуже».

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• Депутат Роман Терюшков и вовсе обратится в Генпрокуратуру: «Учитывая явный умысел Исинбаевой по дискредитации Вооруженных Сил России и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в МОК, обращаюсь в Генеральную прокуратуру для принятия мер. Офицер, осознанно порочащий честь мундира, должен быть лишен воинского звания».

• И шахматист Сергей Карякин не поддержал Елену: «Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина.

С Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать».

• Журналистка Елена Вайцеховская не критиковала, но призвала разделять спортивные достижения и дальнейшие выступления Елены: «Исинбаева – уникальная, совершенно выдающаяся спортсменка. Количество рекордов, которые Лена установила в прыжках с шестом, думаю, не будет перекрыто никогда. При нашей жизни – как минимум.

И вот тут точка. Full stop. Потому что все, что было после спорта, – это вообще не про Исинбаеву-спортсменку. А про не слишком умную, не слишком образованную, не слишком эрудированную женщину, у которой... ну вот таким образом жизнь сложилась: сначала на учебу и саморазвитие не было времени, потом, по всей видимости, желания и ощущения необходимости».

• Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев тоже негодует: «Она предпочла жизнь, устраивающую ее в Испании, не на родине. Я не приветствую такого поступка в спортсменах! Если ты отрекаешься от своей родины, можно это назвать любым словом, в том числе и предательством. Живи там, окей. Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?»

Отдельная тема – возможное переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале. С таким предложением выступил глава Дагестана Сергей Меликов: «Последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России ».

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Инициативу поддержал Гаджиев, для его «Динамо» этот стадион – домашний.

Кто за: Песков, Уткин и Чен

Несмотря на такое количество критики, есть и те, кто поддержал Исинбаеву.

• Так, экс-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев против переименования арены: «Вопрос с переименованием стадиона имени Елены Исинбаевой решать не главе Дагестана. Надо сначала подумать и целое следствие провести, кто что сказал и сделал. Нельзя так бросаться словами, что она сказала. Исинбаева своими действиями показала, что она лучшая в мире. Поэтому надо подождать».

• Дмитрий Васильев отметился и с критикой, и с поддержкой: «Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером российской армии.

Не думаю, что она хотела высказаться в духе Максима Галкина* (признан иноагентом в России). Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали?»

• Дмитрий Губерниев тоже в обоих списках, но поддержал уже без иронии: «К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне... Но разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?»

• Комментатор Иоланда Чен разобрала все претензии к Елене: « Какие нормы она нарушила? Почему вы к ней привязались? Ни от кого она не отрекалась !

Оплата сборов в Италии? Она все заслужила и отработала сама! Слово «номинально»? Может, она все неверно объяснила, употребила неправильное слово. Она бренд РФ. Она никогда не служила в ВС РФ».

• Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили напирал на спортивные достижения: «Наша Елена Исинбаева – большая чемпионка, мягко говоря, не посторонний для меня человек. Боже упаси меня выступать чьим-то адвокатом, но, скорее всего, она имела в виду немного другое. То, что ее основные цели и функционал были вне задач, которые решают вооруженные силы страны – в прямом смысле этих слов».

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• Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил не торопиться с обвинениями в адрес спортсменки: «У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится».

• Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже напомнил о заслугах: «Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.

Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать».

• Василий Уткин не увидел в словах и действиях Исинбаевой чего-то страшного: «Вот она сейчас живет на Канарах, а раньше жила в Монако – ну и что, спрашивается? Вообще-то говоря, жить где угодно по мере сил – это право, которое закреплено в Конституции РФ у каждого гражданина . Вы об этом забыли, может быть, но, тем не менее, это так.

Ну кому тут что-то не нравится? Она легенда российского спорта. Она прославила российский спорт. Разве не заслужила она сейчас право на частную жизнь? Наверное, заслужила».

* – признан иноагентом в России.

В тексте использованы цитаты с сайтов Metaratings, «Р-Спорт», «Абзац», Газета.ru, «Матч ТВ», Sport24, ТАСС.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Нина Зотина, Дмитрий Астахов, Илья Питалев, Алексей Филиппов, Сергей Гунеев, Михаил Климентьев, Владимир Песня