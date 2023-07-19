7 комментариев

У Дарьи Домрачевой и Уле Эйнара Бьорндалена родилась вторая дочь. Девочка появилась на свет в Минске, где семья проводит отпуск.

В прошлом сезоне Бьорндален уже не тренировал сборную Китая, а сосредоточился на работе на телевидении. И если в Норвегии он часто появлялся в кадре, то у нас его видели редко. Оказывается, Уле Эйнар сменил имидж – отрастил бороду!

А каким вы помните легенду биатлона, и как он выглядит сейчас?

24 года: румяные щеки и первое золото Олимпиады

Первый большой успех норвежца пришелся на Олимпийские игры-1998 в Нагано. Невероятно, но личное золото Игр он взял за 5 лет до такой же медали на чемпионатах мира. Всего на его счету 8 побед на Олимпиадах и 20 – на ЧМ.

32 года: рекорды, победы и слюни

Доминирование Уле Эйнара в 2000-х неразрывно ассоциируется со специфическим внешним видом – каждую гонку норвежец заканчивал примерно так: с победой и в слюнях.

Это очередной триумф на старте сезона-2006/07 – Бьорндален выигрывает пасьют на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 66-я победа в карьере из 95.

40 лет: улыбка и неожиданное возвращение

То, что Бьорндален выиграет личную гонку в Сочи-2014, было невозможно предсказать. Норвежец все реже появлялся на пьедестале, а золото тогда делили Мартен Фуркад и Эмиль Хегле Свенсен.

Но Уле Эйнар не просто вернулся в лидеры, а взял золото в спринте. Это была его первая личная победа на Играх за 12 лет. Главное украшение норвежца тогда – улыбка.

46 лет: очки и работа в Китае

А вот уходил не так триумфально: не отобрался на Олимпиаду-2018 и завершил карьеру в 44 года. В сентябре 2019-го они с Домрачевой отправились в Китай: Уле Эйнар стал главным тренером, Дарья работала с женской командой.

Он и до этого носил очки, но именно в период тренерства часто появлялся в таком образе на публике. А тут еще и в шапке из официального магазина Домрачевой:

49 лет: борода и вторая дочка

27 января 2024-го Уле Эйнару исполнится 50 лет. Сейчас он работает экспертом, живет в Монако, часто бывает в Норвегии и Беларуси. В июле Домрачева и Бьорндален сообщили, что в их семье родилась вторая дочка – имя пока не выбрали (первая дочка Ксения родилась в 2016-м).

К юбилею легенда подходит с новым имиджем – впервые отрастил бороду. Узнали?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Quinn Rooney; East News/SVEN NACKSTRAND / AFP; Ole Einar Bjorndalen