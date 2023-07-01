11 комментариев

Фигурный хаос в «Лужниках»: победа Загитовой в фехтовании (с третьей попытки), наряд-провокация Трусовой – все закончилось давкой
Главные звезды Дня Московского спорта в «Лужниках» – фигуристки. Они проводили мастер-классы, встречались с болельщиками и, конечно, выступили на льду.
Как Алина Загитова выиграла у олимпийской чемпионки по фехтованию, что за экзотику попробовала Саша Трусова и куда пропала Анна Щербакова?
Щербакова променяла фигурное катание на настольный теннис
Фест в «Лужниках» – большое спортивное событие: в течение дня различные площадки посетили тысячи человек. Любой мог найти занятие по душе: от шахмат до стритбола, от кроссфита до брейк-данса.
Впрочем, самой популярной площадкой оказалась ледовая арена – задолго до выступления фигуристов перед ней выстроилась длинная очередь, а трибуны быстро заполнились. Активности с фигуристами проходили параллельно. Поэтому увидеть и поединок по фехтованию Алины Загитовой, и выступление Евгении Медведевой было почти невозможно.
Раньше всех на секцию пришла Анна Щербакова. Она поучаствовала в мастер-классе по настольному теннису.
А вот на льду ее так и не увидели – отказалась от выступления с показательным номером по состоянию здоровья. Подробности ни организаторы, ни Щербакова не сообщали.
В это же время на дорожку для фехтования выходила Загитова. Анна, не отрываясь от игры, поприветствовала ее: «Уууу! Алина, вперед!»
«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?
Загитова победила чемпионку в фехтовании, но та поддавалась
Загитова второй год удивляет на фестивале: в прошлый раз попробовала бокс, в этом году – фехтование. Сначала прошла инструктаж от двукратной олимпийской чемпионки по командной шпаге Карины Азнавурян, а потом вышла на поединок.
«Мне нравится пробовать что‑то новое. Сегодня был такой сумбурный день, я даже не успевала думать об уколах. Когда в меня первый раз попали, я такая: «Ауч! Что это было?» Мне кажется, что завтра там будет синяк. Но я только рада, что у меня теперь есть профессиональная травма фехтовальщицы».
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Показательный поединок с Азнавурян длился до 15 уколов и вышел очень упорным. При счете 14:14 Загитова дважды пропустила уколы, но соперница попросила их не засчитывать. Алина нанесла победный укол с третьей попытки, теперь у нее есть победа еще и в фехтовании.
«Талантливый человек талантлив во всем! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» – похвалила Азнавурян.
Сразу после мастер-класса Загитова отправилась на ледовую арену. И не только успела по графику, но еще и чисто исполнила тройной флип в номере на песню «Молчи и обнимай меня крепче».
Трусова каталась под свою песню и выбрала дерзкий наряд для петанка
В расписании Трусовой прокат, наоборот, стоял раньше. Неделю назад Саша выпустила дебютную песню, а сегодня уже выступала под нее с показательным номером.
«Два крыла» пел весь зал, пока Трусова с улыбкой танцевала в знакомом наряде (выступала в нем под «Не брошу на полпути»).
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Потом Саша отправилась к зоне городских видов спорта, где ее ждал мастер-класс по петанку. Это популярный во Франции вид спорта, в котором участники бросают железные мячи, стараясь поставить их как можно ближе с маленьким деревянным шариком.
«Круто! Очень понравилось! С правилами быстро разобралась. Примерно керлинг».
Матч с тренером по петанку закончился со счетом 5:2 в пользу Трусовой.
Необычным оказался не только спорт, но и наряд Саши: она надела кожаные леггинсы и топ с длинными рукавами – все в бордовых тонах, под цвет волос.
Валиева показала новый номер и познакомилась с уличными танцами
Камила Валиева сосредоточилась на том, что ей ближе всего – танцы. Сначала представила новый показательный номер.
В качестве музыкального сопровождения выбрала пронзительную песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах» с вокалом Marisha. Платье перекликалось с песней – полупрозрачное, белое и блестящее. Пронзительная лирика идет Валиевой так же, как и дерзкая «Уэнздэй».
Танцы для Камилы на этом не закончились – впереди ждало занятие по брейк-дансу.
Платье на бретельках она сменила на широкую футболку и чуть ближе познакомилась с уличными танцами. На сцене Валиеву окружали дети, которые повторяли движения за ней и хореографом.
***
Программа с участием фигуристок была настолько насыщенной, что вызвала хаос. Во время общения Щербаковой с фанатами возникла давка, Анна попыталась успокоить болельщиков, но желающих взять автограф было слишком много.
Чуть позже служба безопасности отменила пресс-подходы и фан-встречи с Загитовой, Трусовой и Валиевой.
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В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», «Чемпионат.com» и Sport24.
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков, Павел Бедняков; instagram.com/kiraaxs; vk.com/alextrusova
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