11 комментариев

Главные звезды Дня Московского спорта в «Лужниках» – фигуристки. Они проводили мастер-классы, встречались с болельщиками и, конечно, выступили на льду.

Как Алина Загитова выиграла у олимпийской чемпионки по фехтованию, что за экзотику попробовала Саша Трусова и куда пропала Анна Щербакова?

Щербакова променяла фигурное катание на настольный теннис

Фест в «Лужниках» – большое спортивное событие: в течение дня различные площадки посетили тысячи человек. Любой мог найти занятие по душе: от шахмат до стритбола, от кроссфита до брейк-данса.

Впрочем, самой популярной площадкой оказалась ледовая арена – задолго до выступления фигуристов перед ней выстроилась длинная очередь, а трибуны быстро заполнились. Активности с фигуристами проходили параллельно. Поэтому увидеть и поединок по фехтованию Алины Загитовой, и выступление Евгении Медведевой было почти невозможно.

Раньше всех на секцию пришла Анна Щербакова. Она поучаствовала в мастер-классе по настольному теннису.

А вот на льду ее так и не увидели – отказалась от выступления с показательным номером по состоянию здоровья. Подробности ни организаторы, ни Щербакова не сообщали.

В это же время на дорожку для фехтования выходила Загитова. Анна, не отрываясь от игры, поприветствовала ее: «Уууу! Алина, вперед!»

Загитова победила чемпионку в фехтовании, но та поддавалась

Загитова второй год удивляет на фестивале: в прошлый раз попробовала бокс, в этом году – фехтование. Сначала прошла инструктаж от двукратной олимпийской чемпионки по командной шпаге Карины Азнавурян, а потом вышла на поединок.

«Мне нравится пробовать что‑то новое. Сегодня был такой сумбурный день, я даже не успевала думать об уколах. Когда в меня первый раз попали, я такая: «Ауч! Что это было?» Мне кажется, что завтра там будет синяк. Но я только рада, что у меня теперь есть профессиональная травма фехтовальщицы».

Показательный поединок с Азнавурян длился до 15 уколов и вышел очень упорным. При счете 14:14 Загитова дважды пропустила уколы, но соперница попросила их не засчитывать. Алина нанесла победный укол с третьей попытки, теперь у нее есть победа еще и в фехтовании.

«Талантливый человек талантлив во всем! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» – похвалила Азнавурян.

Сразу после мастер-класса Загитова отправилась на ледовую арену. И не только успела по графику, но еще и чисто исполнила тройной флип в номере на песню «Молчи и обнимай меня крепче».

Трусова каталась под свою песню и выбрала дерзкий наряд для петанка

В расписании Трусовой прокат, наоборот, стоял раньше. Неделю назад Саша выпустила дебютную песню, а сегодня уже выступала под нее с показательным номером.

«Два крыла» пел весь зал, пока Трусова с улыбкой танцевала в знакомом наряде (выступала в нем под «Не брошу на полпути»).

Потом Саша отправилась к зоне городских видов спорта, где ее ждал мастер-класс по петанку. Это популярный во Франции вид спорта, в котором участники бросают железные мячи, стараясь поставить их как можно ближе с маленьким деревянным шариком.

«Круто! Очень понравилось! С правилами быстро разобралась. Примерно керлинг».

Матч с тренером по петанку закончился со счетом 5:2 в пользу Трусовой.

Необычным оказался не только спорт, но и наряд Саши: она надела кожаные леггинсы и топ с длинными рукавами – все в бордовых тонах, под цвет волос.

Валиева показала новый номер и познакомилась с уличными танцами

Камила Валиева сосредоточилась на том, что ей ближе всего – танцы. Сначала представила новый показательный номер.

В качестве музыкального сопровождения выбрала пронзительную песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах» с вокалом Marisha. Платье перекликалось с песней – полупрозрачное, белое и блестящее. Пронзительная лирика идет Валиевой так же, как и дерзкая «Уэнздэй».

Танцы для Камилы на этом не закончились – впереди ждало занятие по брейк-дансу.

Платье на бретельках она сменила на широкую футболку и чуть ближе познакомилась с уличными танцами. На сцене Валиеву окружали дети, которые повторяли движения за ней и хореографом.

***

Программа с участием фигуристок была настолько насыщенной, что вызвала хаос. Во время общения Щербаковой с фанатами возникла давка, Анна попыталась успокоить болельщиков, но желающих взять автограф было слишком много.

Чуть позже служба безопасности отменила пресс-подходы и фан-встречи с Загитовой, Трусовой и Валиевой.

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», «Чемпионат.com» и Sport24.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков, Павел Бедняков; instagram.com/kiraaxs; vk.com/alextrusova