84 комментария

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«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

Марк Кондратюк Марк Кондратюк
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Александра Трусова Александра Трусова
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Александра Трусова не перестает удивлять. В день рождения преподнесла подарок болельщикам – записала песню и сняла клип.

Ожидали такое от русской ракеты?

Песню писали специально для Саши: там про свободу и любовь

На прошлой неделе Трусова сделала загадочный анонс: «Все знают, что через несколько дней у меня день рождения. И обычно принято получать подарки и сюрпризы. Но в этот раз я решила сделать наоборот и приготовила сюрприз вам. Ждите».

И вот 23 июня выдала сразу два подарка: песня (уже на всех музыкальных площадках) и ютуб-канал (на котором сразу появился клип).

За час до этого дебютным треком Трусовой «Два крыла» поделился Вадим Антонов – автора текста и музыки.

«Саша не просто талантливая фигуристка и звезда мирового масштаба в спорте, она просто потрясающе красивой души человек. В процессе работы над другим совместным проектом родилась идея об эксперименте в музыке. Я написал Саше песню, снял клип, это стало эксклюзивным подарком к дню рождения для Саши от меня.

Саша профи во всем! Работать было легко и очень приятно! Саша – великая спортсменка, которая еще и умеет петь и не боится экспериментов. Что касается песни, то она писалась конкретно для нее с истории, которую я прочитал в ее глазах».

О чем песня, из сбивчивого описании Антонова понять сложно, поэтому текст:

Как по тонкому льду, я иду осторожно.

Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно.

Разрешаю любить, разрешаю мечтать.

Разве можно у жизни половину забрать?

Можно сердце открыть, быть счастливой – несложно.

Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно.

Просто ты обними и скажи, что ты рядом.

Друг для друга с тобой мы разрушим преграды.

Припев:

У меня за спиной два крыла.

Только с ним я жива.

Я, как птица, свободна.

Второй куплет – всего из одного четверостишия:

Как по тонкому льду, я иду осторожно.

Чтобы не потерять вкус объятий до дрожи.

Сотни тысяч людей наблюдают за нами,

А любовь нас накрыла, как волною цунами.

Вот такую историю автор прочитал в глазах Саши. Антонов описывает себя так: «Антикризисный менеджер, продюсер, автор хитов, креативный директор». Хотя на его ютуб-канале чуть больше тысячи подписчиков, а клип Трусовой – уже второй по просмотрам (12 тысяч, у самого популярного – 251 тысяча).

К слову, канал самой фигуристки-певицы уже опередил «автора хитов» – за первый день подписались 9 тысяч человек, а клип посмотрели 25 тысяч.

Смелый образ (высокие сапоги и мини-юбка) и новый голос

Видеоряд достаточно простой, снимали в двух локациях. Первая – улицы утреннего города. О суровой реальности напоминают прохожие и автобусы, которые курсируют мимо.

Саша гуляет, поет и пытается заигрывать с камерой.

На ней наряд в том же стиле, что и незамысловатая мелодия – что-то из поп-музыки 90-х или начала нулевых. Синяя мини-юбка, джинсовый топ и длинная рубашка.

В качестве аксессуаров – джинсовые рукава.

Образ утренней дивы дополняют белые сапоги на массивных каблуках.

Кто же так одел Трусову? Кажется, все тот же Антонов: «В первую очередь я сам несу ответственность за конечный музыкальный продукт, который слышит и видит зритель».

Вторая сцена – уже ночная. Сашу снимают крупным планом, а она загадочно смотрит вдаль и поет про два крыла.

Тогда же появляется единственная вставка, которая объясняет, кому, видимо, посвящена песня. Отрывок из шоу Евгения Плющенко, где Саша парит на лонже (как мы помним, без страховки) и спускается к Марку Кондратюку.

Влюбленные Трусова и Кондратюк с номером-аттракционом: кружились на тросах без страховки – под Киркорова

Ну и чтобы мы не забывали, что два крыла – это про полет, есть еще сцена на качелях. Все в том же экстравагантном джинсовом наряде.

Поразительно, насколько голос Трусовой изменился в песне. Вот, например, ее обычный тон, когда она анонсировала сюрприз.

Впрочем, фигуристам нравится – песню уже исполняют на тренировках группы Соколовской и Рукавицына. Даже ценитель искусства Кондратюк проникся к творчеству своей девушки.

А как вам Трусова в роли певицы?

Вернется ли Трусова? В ее графике – шоу, модные вечеринки и фотосессии, но нет тренировок

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591 голос
Да!
21%
Александра Трусова
Нет
79%
Этери Тутберидзе

84 комментария

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*MVP*
боже, какой кринж...
+62
-11
+51
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Daishi
Хорошо, что сейчас не 41-й, а я не партизан. Отловили бы меня немцы, завели в пыточную, а там патефон с хитами Трусовой и Загитовой... Крепился бы, поседел, постарел лет на -дцать, но по итогу все выдал бы под таким прессом!!))
+36
-6
+30
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Амонра
Ответ Амонра
Я восхищалась и восхищаюсь фигуристкой Трусовой, она талантливая спортсменка,однако в музыкальную индустрию ей лучше не лезть, отсутствие всякого вкуса четко видно во всем, начиная от аранжировки 2000ых, заканчивая нарядами сельской дивы
Ладно, допустим, учтем отсутствие музыкального образования и кругозора, не будем говорить собственно о музыке и тексте, а что насчет ужасающего макияжа и нарядов? Неужели молодая девушка не видит весь этот кринж? И никто из окружения не подсказал?🤯
+19
-1
+18
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Идеальный шторм
Образ ПТУ-шницы, навеянный красными волосами, органично дополнили монстрообразные сапоги.
Кошмар.
+20
-2
+18
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болельщег
Ответ *MVP*
боже, какой кринж...
Видимо, решила Алиночку переплюнуть в этом плане. Это было сложно, но пока Трусова вырывается вперед. Ждем теперь проявлений от Величайшей
+24
-6
+18
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ezhik38
Певица Трусова не далеко ушла от танцовщицы Трусовой и от писательницы Трусовой...))
Трусова не останавливайся!
+21
-4
+17
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TFP_Sports
Какой ужас, какой кошмар.... полный кринж
+19
-3
+16
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Амонра
Я восхищалась и восхищаюсь фигуристкой Трусовой, она талантливая спортсменка,однако в музыкальную индустрию ей лучше не лезть, отсутствие всякого вкуса четко видно во всем, начиная от аранжировки 2000ых, заканчивая нарядами сельской дивы
+17
-3
+14
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Дмитрий Раткович
Достойная ’’продолжательница’’ российской поп-музыки или транс, электро-хаус,автотюн ,любят у нас без таланта и образования в музыку нинче лезть
+13
-2
+11
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Max3
у всех есть клип, а у меня неееееетт
+13
-3
+10
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Vendetta4111323
Саше вообще не идёт этот лакшери гламурный стиль
Выглядит нелепо, как ребёнок в маминой помаде, несмотря на уже 19

А уж про пение вообще молчу
+9
0
+9
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Astin
типичный клип для россиянских барышень с высоким пищащим голоском и стучащим синтезатором сзади. С рифмами "мечтать-забрать", "можно-сложно-осторожно". Обычно папики дарят барышням такие "клипы"
+8
0
+8
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Эдуард Малыкин
дно фигурки пробито :)
+11
-3
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siralexf
Алиночка, извини пожалуйста, насчет пробитого дна я был не прав!
+10
-2
+8
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Olenyuksi
Давайте тогда уж про Дани Алвеша....
+8
-1
+7
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lanusik
Лучше бы прыжки восстановила, номер новый классный бы поставила, а так все на ТАКОМ примитивном уровне......
+9
-3
+6
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MatildaS
Сашино дело, как ей развлекаться, но все же как спортсменка она интересует меня в разы больше
+12
-6
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Алексей Токарев
Оказывается из чего угодно можно сделать певитцу. Вот до чего технологии дошли.
+7
-1
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Roma Tarasych
уберите с главной, пока не поздно, пожалуйста
+9
-4
+5
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Happy_Kleo
Так нелепо все получилось. Больше добавить нечего.
+5
-1
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Lennuci
Странно, что на шесте не станцевала в "вечерней части" и с клипсами от Moschino (в форме известно чего).
+5
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alex|alex
Ответ Амонра
Ладно, допустим, учтем отсутствие музыкального образования и кругозора, не будем говорить собственно о музыке и тексте, а что насчет ужасающего макияжа и нарядов? Неужели молодая девушка не видит весь этот кринж? И никто из окружения не подсказал?🤯
Я уверяю, что ей все это очень нравится как и другим фигуристкам, которые искуственно внезапно стали супермедийными и популярными) поэтому нам всем еще долго наблюдать весь этот позор в исполнении их плеяды. А лучше просто не замечать)
+4
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Roman Shnel
Голос так автотюн и другие программы сделают голос любым
+4
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opty
Вот если бы Саша рассказала о подготовке к новому сезону. Или показала что нибудь из готовящихся программ - это был бы сюрприз на +100. А так...
+9
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bona ulo
Ответ Амонра
Хочу, чтобы спортивный сайт снова стал спортивным! Чтобы мы обсуждали триксели и квады, дорожку шагов и костюмы😭эх...карма наша болельщицкая горькая
Судя по минусам вашего коммента, нынешней аудитории этого не надо.(
+3
0
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