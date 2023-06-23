84 комментария

Александра Трусова не перестает удивлять. В день рождения преподнесла подарок болельщикам – записала песню и сняла клип.

Ожидали такое от русской ракеты?

Песню писали специально для Саши: там про свободу и любовь

На прошлой неделе Трусова сделала загадочный анонс: «Все знают, что через несколько дней у меня день рождения. И обычно принято получать подарки и сюрпризы. Но в этот раз я решила сделать наоборот и приготовила сюрприз вам. Ждите».

И вот 23 июня выдала сразу два подарка: песня (уже на всех музыкальных площадках) и ютуб-канал (на котором сразу появился клип).

За час до этого дебютным треком Трусовой «Два крыла» поделился Вадим Антонов – автора текста и музыки.

«Саша не просто талантливая фигуристка и звезда мирового масштаба в спорте, она просто потрясающе красивой души человек. В процессе работы над другим совместным проектом родилась идея об эксперименте в музыке. Я написал Саше песню, снял клип, это стало эксклюзивным подарком к дню рождения для Саши от меня.

Саша профи во всем! Работать было легко и очень приятно! Саша – великая спортсменка, которая еще и умеет петь и не боится экспериментов. Что касается песни, то она писалась конкретно для нее с истории, которую я прочитал в ее глазах».

О чем песня, из сбивчивого описании Антонова понять сложно, поэтому текст:

Как по тонкому льду, я иду осторожно.

Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно.

Разрешаю любить, разрешаю мечтать.

Разве можно у жизни половину забрать?

Можно сердце открыть, быть счастливой – несложно.

Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно.

Просто ты обними и скажи, что ты рядом.

Друг для друга с тобой мы разрушим преграды.

Припев:

У меня за спиной два крыла.

Только с ним я жива.

Я, как птица, свободна.

Второй куплет – всего из одного четверостишия:

Как по тонкому льду, я иду осторожно.

Чтобы не потерять вкус объятий до дрожи.

Сотни тысяч людей наблюдают за нами,

А любовь нас накрыла, как волною цунами.

Вот такую историю автор прочитал в глазах Саши. Антонов описывает себя так: «Антикризисный менеджер, продюсер, автор хитов, креативный директор». Хотя на его ютуб-канале чуть больше тысячи подписчиков, а клип Трусовой – уже второй по просмотрам (12 тысяч, у самого популярного – 251 тысяча).

К слову, канал самой фигуристки-певицы уже опередил «автора хитов» – за первый день подписались 9 тысяч человек, а клип посмотрели 25 тысяч.

Смелый образ (высокие сапоги и мини-юбка) и новый голос

Видеоряд достаточно простой, снимали в двух локациях. Первая – улицы утреннего города. О суровой реальности напоминают прохожие и автобусы, которые курсируют мимо.

Саша гуляет, поет и пытается заигрывать с камерой.

На ней наряд в том же стиле, что и незамысловатая мелодия – что-то из поп-музыки 90-х или начала нулевых. Синяя мини-юбка, джинсовый топ и длинная рубашка.

В качестве аксессуаров – джинсовые рукава.

Образ утренней дивы дополняют белые сапоги на массивных каблуках.

Кто же так одел Трусову? Кажется, все тот же Антонов: «В первую очередь я сам несу ответственность за конечный музыкальный продукт, который слышит и видит зритель».

Вторая сцена – уже ночная. Сашу снимают крупным планом, а она загадочно смотрит вдаль и поет про два крыла.

Тогда же появляется единственная вставка, которая объясняет, кому, видимо, посвящена песня. Отрывок из шоу Евгения Плющенко, где Саша парит на лонже (как мы помним, без страховки) и спускается к Марку Кондратюку.

Ну и чтобы мы не забывали, что два крыла – это про полет, есть еще сцена на качелях. Все в том же экстравагантном джинсовом наряде.

Поразительно, насколько голос Трусовой изменился в песне. Вот, например, ее обычный тон, когда она анонсировала сюрприз.

Впрочем, фигуристам нравится – песню уже исполняют на тренировках группы Соколовской и Рукавицына. Даже ценитель искусства Кондратюк проникся к творчеству своей девушки.

А как вам Трусова в роли певицы?