84 комментария

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
Александра Трусова не перестает удивлять. В день рождения преподнесла подарок болельщикам – записала песню и сняла клип.
Ожидали такое от русской ракеты?
Песню писали специально для Саши: там про свободу и любовь
На прошлой неделе Трусова сделала загадочный анонс: «Все знают, что через несколько дней у меня день рождения. И обычно принято получать подарки и сюрпризы. Но в этот раз я решила сделать наоборот и приготовила сюрприз вам. Ждите».
И вот 23 июня выдала сразу два подарка: песня (уже на всех музыкальных площадках) и ютуб-канал (на котором сразу появился клип).
За час до этого дебютным треком Трусовой «Два крыла» поделился Вадим Антонов – автора текста и музыки.
«Саша не просто талантливая фигуристка и звезда мирового масштаба в спорте, она просто потрясающе красивой души человек. В процессе работы над другим совместным проектом родилась идея об эксперименте в музыке. Я написал Саше песню, снял клип, это стало эксклюзивным подарком к дню рождения для Саши от меня.
Саша профи во всем! Работать было легко и очень приятно! Саша – великая спортсменка, которая еще и умеет петь и не боится экспериментов. Что касается песни, то она писалась конкретно для нее с истории, которую я прочитал в ее глазах».
О чем песня, из сбивчивого описании Антонова понять сложно, поэтому текст:
Как по тонкому льду, я иду осторожно.
Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно.
Разрешаю любить, разрешаю мечтать.
Разве можно у жизни половину забрать?
Можно сердце открыть, быть счастливой – несложно.
Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно.
Просто ты обними и скажи, что ты рядом.
Друг для друга с тобой мы разрушим преграды.
Припев:
У меня за спиной два крыла.
Только с ним я жива.
Я, как птица, свободна.
Второй куплет – всего из одного четверостишия:
Как по тонкому льду, я иду осторожно.
Чтобы не потерять вкус объятий до дрожи.
Сотни тысяч людей наблюдают за нами,
А любовь нас накрыла, как волною цунами.
Вот такую историю автор прочитал в глазах Саши. Антонов описывает себя так: «Антикризисный менеджер, продюсер, автор хитов, креативный директор». Хотя на его ютуб-канале чуть больше тысячи подписчиков, а клип Трусовой – уже второй по просмотрам (12 тысяч, у самого популярного – 251 тысяча).
К слову, канал самой фигуристки-певицы уже опередил «автора хитов» – за первый день подписались 9 тысяч человек, а клип посмотрели 25 тысяч.
Смелый образ (высокие сапоги и мини-юбка) и новый голос
Видеоряд достаточно простой, снимали в двух локациях. Первая – улицы утреннего города. О суровой реальности напоминают прохожие и автобусы, которые курсируют мимо.
Саша гуляет, поет и пытается заигрывать с камерой.
На ней наряд в том же стиле, что и незамысловатая мелодия – что-то из поп-музыки 90-х или начала нулевых. Синяя мини-юбка, джинсовый топ и длинная рубашка.
В качестве аксессуаров – джинсовые рукава.
Образ утренней дивы дополняют белые сапоги на массивных каблуках.
Кто же так одел Трусову? Кажется, все тот же Антонов: «В первую очередь я сам несу ответственность за конечный музыкальный продукт, который слышит и видит зритель».
Вторая сцена – уже ночная. Сашу снимают крупным планом, а она загадочно смотрит вдаль и поет про два крыла.
Тогда же появляется единственная вставка, которая объясняет, кому, видимо, посвящена песня. Отрывок из шоу Евгения Плющенко, где Саша парит на лонже (как мы помним, без страховки) и спускается к Марку Кондратюку.
Влюбленные Трусова и Кондратюк с номером-аттракционом: кружились на тросах без страховки – под Киркорова
Ну и чтобы мы не забывали, что два крыла – это про полет, есть еще сцена на качелях. Все в том же экстравагантном джинсовом наряде.
Поразительно, насколько голос Трусовой изменился в песне. Вот, например, ее обычный тон, когда она анонсировала сюрприз.
Впрочем, фигуристам нравится – песню уже исполняют на тренировках группы Соколовской и Рукавицына. Даже ценитель искусства Кондратюк проникся к творчеству своей девушки.
А как вам Трусова в роли певицы?
Кошмар.
Трусова не останавливайся!
Выглядит нелепо, как ребёнок в маминой помаде, несмотря на уже 19
А уж про пение вообще молчу