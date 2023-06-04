16 комментариев

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«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?

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Фигурное катание Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин – самый обсуждаемый танцевальный дуэт России, который давно собрался в другую сборную.

Похоже, они переходят в Грузию. По информации Sports.ru, Федерация фигурного катания России (ФФКР) еще в мае решила их отпустить. Теперь все ждут конгресс ISU – он пройдет 9-11 июня. Если отстранение россиян снимут, то переход, вероятно, не состоится. А вот если бан продлят, то скоро увидим знакомый дуэт под новым флагом.

Когда Диана и Глеб познакомились, как переехали в США и поженились? История любви (пока еще) наших фигуристов.

1. Этери Тутберидзе сразу после рождения дочки решила, что та пойдет в фигурное катание. И с двух месяцев Диана на катке. Начинала как одиночница – конечно, в группе мамы. Освоила прыжки, выступала на внутренних стартах, иногда даже попадала в топ-5.

Повторять путь Этери и переходить в танцы Диана не хотела, несмотря на сложности с прыжками во время взросления. В фильме «Матч ТВ» про Тутберидзе и Евгению Медведеву «1+1» она со слезами слушала шуточное предложение матери: «Ну не запрыгаешь ты сейчас нормально, давай попробуем – пойдем тогда в танцы. Че такого? Ты считаешь, что танцоры менее счастливые люди?»

И все-таки в 13 лет Дэвис попала в танцы, одна из причин – проблемы со слухом, которые появились еще в два с половиной года из-за неправильного лечения: «У людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не прощу», – говорила Тутберидзе.

Хотя попытки остаться в одиночке были: в 2016-м ФФКР даже одобрила переход Дианы в сборную... Грузии. Но трансфер так и не состоялся, и она окончательно выбрала танцы.

2. Глеб пришел в фигурное катание в 6 лет. И большую роль в этом тоже сыграла мама. Отец – актер Борис Смолкин – поначалу настраивался скептически:

«Идея отдать его в фигурное катание, естественно, принадлежит не мне. Это жена. Я думаю, что она свои комплексы детские как бы реализует через него. Но все получилось вроде бы удачно. Он очень успевал и в одиночном катании», – рассказывал Смолкин-старший в программе «Мой герой».

Глеб показывал неплохие результаты, брал медали на петербургских соревнованиях, но в 15 лет выбрал футбол. А после годичного перерыва вернулся на лед уже в танцы.

3. Дэвис и Смолкин не сразу встали в пару: Диана каталась сначала с Денисом Пичужкиным, потом с Федором Варламовым, Глеб – с Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой.

Вместе на льду они 5 лет – с сезона-2018/19. Первый год провели в России, тренируясь у Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой. Главный успех – бронза юниорского этапа Гран-при.

Уже на следующий год Дэвис и Смолкин улетели в США для работы с Игорем Шпильбандом. Переезд положительно сказался на отношениях, которые и до этого были теплыми:

«Как и у всех пар, могут быть разногласия, но это не часто происходит. Пытаемся понимать друг друга лучше. Переезд в США сблизил нас и помог более тонко друг друга чувствовать. Надеемся, что это взаимопонимание достигнет какой-то высоты», – рассказывал Глеб.

4. Они всегда хорошо отзывались друг о друге, партнер брал на себя инициативу в общении с журналистами, когда Дэвис было некомфортно. И даже на обвинения в блате в первый взрослый сезон отвечал смело и иронично:

«Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные».

Почти все время ребята проводили вместе – встречали праздники, учились в Астраханском университете, ездили в отпуск. Накануне 2022 года Тутберидзе подписала фото с Дианой и Глебом «Новый год с семьей».

То, что Этери с заботой относится к партнеру дочери, замечалось даже в деталях. Например, так она готовила дуэт к произвольной программе на чемпионате России-2022 (том самом, где они взяли серебро): сначала помогла с макияжем Диане, а потом аккуратно припудрила и Глеба.

5. Официальных подтверждений о романе Дэвис и Смолкина не было. Хотя их аккаунты в соцсетях будто бы не оставляли сомнений. Но лишь в прошлом июне выяснилось, что они поженились 18 марта в Неваде.

И даже после этого отец Глеба не выдавал сына: «Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это».

Подтверждение пришло в первую годовщину. Диана и Глеб выложили фото из ресторана с лаконичной подписью «Один год💍».

Сейчас Дэвис и Смолкин неразлучны: ведут общие соцсети (все посты выкладывают в соавторстве), путешествуют по США, ходят на фотосессии, ставят программы и выбирают, за какую страну  выступать.

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?

В тексте использованы цитаты с сайтов «Комсомольская правда», «Матч ТВ», Woman.ru.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; instagram.com/

16 комментариев

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KUZMICH
Я вообще не понимаю, что у всех так бомбануло. Ну получилось у ребят перейти в другую страну, в отличие от других фигуристов, так порадуйтесь за них. Дэвис и Смолкина не какая-то топ пара, чтобы переживать из-за их ухода. Тем более неизвестно, когда наших фигуристов вообще допустят до соревнований.
+10
-5
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Никита Филимонов
А как же Астраханский институт рыбного хозяйства? Экстерном за 2 года закончили?
+4
-1
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Саша Кутузова
Я рада за ребят, буду следить за ними! В России полно пар остаётся, чего такой кипиш поднимать. Вот и Степанова-Букин возобновляют карьеру. Или «так не доставайся же ты никому»?
+3
-1
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Ирина С
Какой обширный у Селенковой заказ: кого надо - облизала, кого надо - попинала! Когда только успевает!
+3
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Johny Ivanov
Ответ KUZMICH
Я вообще не понимаю, что у всех так бомбануло. Ну получилось у ребят перейти в другую страну, в отличие от других фигуристов, так порадуйтесь за них. Дэвис и Смолкина не какая-то топ пара, чтобы переживать из-за их ухода. Тем более неизвестно, когда наших фигуристов вообще допустят до соревнований.
А у кого конкретно бамбануло? Вроде все пишут, что им либо пофигу, либо рады.
+3
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закрыт по беспределу
Отпустят - хорошо. Пусть выступают.
Правда, и Чиризанчика надо бы тоже отпустить.
+1
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Natalia Shkurina
Ответ KUZMICH
Я вообще не понимаю, что у всех так бомбануло. Ну получилось у ребят перейти в другую страну, в отличие от других фигуристов, так порадуйтесь за них. Дэвис и Смолкина не какая-то топ пара, чтобы переживать из-за их ухода. Тем более неизвестно, когда наших фигуристов вообще допустят до соревнований.
Ну, пока ещё официально не получилось, так что вообще не понятны переживания))
+1
0
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Юрий Костыгин
Ответ KUZMICH
Я вообще не понимаю, что у всех так бомбануло. Ну получилось у ребят перейти в другую страну, в отличие от других фигуристов, так порадуйтесь за них. Дэвис и Смолкина не какая-то топ пара, чтобы переживать из-за их ухода. Тем более неизвестно, когда наших фигуристов вообще допустят до соревнований.
Так у них это уже третий или четвёртый переход в другую страну. Вероятно и этот не состоится.
+1
0
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Amneris
Пхахах самое смешное в истории про деревянных аскетов - это отец Смолкина. Ну чистый мажордом, ей-богу.
Короче, скатертью дорога, ребят. Насилуйте другую федерацию, пожалуйста.
+4
-4
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Ivan Ivanych
Ваще фиолетово, медали ои, чм, че и тд им не светят, за какую сборную не выступали бы.
+1
-1
0
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justbored
Затянувшиеся проводы что-то.
0
0
0
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Lilek Li
Гимн ДС:-
Пусть мама услышит,
Пусть мама придёт,
Пусть мама меня непременно найдёт!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети🙃
0
0
0
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Syndycate
Ответ Никита Филимонов
А как же Астраханский институт рыбного хозяйства? Экстерном за 2 года закончили?
Поступят в вино-водочный институт Тбилиси)
+1
-1
0
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