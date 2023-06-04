16 комментариев

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?
Диана Дэвис и Глеб Смолкин – самый обсуждаемый танцевальный дуэт России, который давно собрался в другую сборную.
Похоже, они переходят в Грузию. По информации Sports.ru, Федерация фигурного катания России (ФФКР) еще в мае решила их отпустить. Теперь все ждут конгресс ISU – он пройдет 9-11 июня. Если отстранение россиян снимут, то переход, вероятно, не состоится. А вот если бан продлят, то скоро увидим знакомый дуэт под новым флагом.
Когда Диана и Глеб познакомились, как переехали в США и поженились? История любви (пока еще) наших фигуристов.
1. Этери Тутберидзе сразу после рождения дочки решила, что та пойдет в фигурное катание. И с двух месяцев Диана на катке. Начинала как одиночница – конечно, в группе мамы. Освоила прыжки, выступала на внутренних стартах, иногда даже попадала в топ-5.
Повторять путь Этери и переходить в танцы Диана не хотела, несмотря на сложности с прыжками во время взросления. В фильме «Матч ТВ» про Тутберидзе и Евгению Медведеву «1+1» она со слезами слушала шуточное предложение матери: «Ну не запрыгаешь ты сейчас нормально, давай попробуем – пойдем тогда в танцы. Че такого? Ты считаешь, что танцоры менее счастливые люди?»
И все-таки в 13 лет Дэвис попала в танцы, одна из причин – проблемы со слухом, которые появились еще в два с половиной года из-за неправильного лечения: «У людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не прощу», – говорила Тутберидзе.
Хотя попытки остаться в одиночке были: в 2016-м ФФКР даже одобрила переход Дианы в сборную... Грузии. Но трансфер так и не состоялся, и она окончательно выбрала танцы.
2. Глеб пришел в фигурное катание в 6 лет. И большую роль в этом тоже сыграла мама. Отец – актер Борис Смолкин – поначалу настраивался скептически:
«Идея отдать его в фигурное катание, естественно, принадлежит не мне. Это жена. Я думаю, что она свои комплексы детские как бы реализует через него. Но все получилось вроде бы удачно. Он очень успевал и в одиночном катании», – рассказывал Смолкин-старший в программе «Мой герой».
Глеб показывал неплохие результаты, брал медали на петербургских соревнованиях, но в 15 лет выбрал футбол. А после годичного перерыва вернулся на лед уже в танцы.
3. Дэвис и Смолкин не сразу встали в пару: Диана каталась сначала с Денисом Пичужкиным, потом с Федором Варламовым, Глеб – с Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой.
Вместе на льду они 5 лет – с сезона-2018/19. Первый год провели в России, тренируясь у Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой. Главный успех – бронза юниорского этапа Гран-при.
Уже на следующий год Дэвис и Смолкин улетели в США для работы с Игорем Шпильбандом. Переезд положительно сказался на отношениях, которые и до этого были теплыми:
«Как и у всех пар, могут быть разногласия, но это не часто происходит. Пытаемся понимать друг друга лучше. Переезд в США сблизил нас и помог более тонко друг друга чувствовать. Надеемся, что это взаимопонимание достигнет какой-то высоты», – рассказывал Глеб.
4. Они всегда хорошо отзывались друг о друге, партнер брал на себя инициативу в общении с журналистами, когда Дэвис было некомфортно. И даже на обвинения в блате в первый взрослый сезон отвечал смело и иронично:
«Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные».
Почти все время ребята проводили вместе – встречали праздники, учились в Астраханском университете, ездили в отпуск. Накануне 2022 года Тутберидзе подписала фото с Дианой и Глебом «Новый год с семьей».
То, что Этери с заботой относится к партнеру дочери, замечалось даже в деталях. Например, так она готовила дуэт к произвольной программе на чемпионате России-2022 (том самом, где они взяли серебро): сначала помогла с макияжем Диане, а потом аккуратно припудрила и Глеба.
5. Официальных подтверждений о романе Дэвис и Смолкина не было. Хотя их аккаунты в соцсетях будто бы не оставляли сомнений. Но лишь в прошлом июне выяснилось, что они поженились 18 марта в Неваде.
И даже после этого отец Глеба не выдавал сына: «Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это».
Подтверждение пришло в первую годовщину. Диана и Глеб выложили фото из ресторана с лаконичной подписью «Один год💍».
Сейчас Дэвис и Смолкин неразлучны: ведут общие соцсети (все посты выкладывают в соавторстве), путешествуют по США, ходят на фотосессии, ставят программы и выбирают, за какую страну выступать.
Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?
В тексте использованы цитаты с сайтов «Комсомольская правда», «Матч ТВ», Woman.ru.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; instagram.com/
Правда, и Чиризанчика надо бы тоже отпустить.
Короче, скатертью дорога, ребят. Насилуйте другую федерацию, пожалуйста.
Пусть мама услышит,
Пусть мама придёт,
Пусть мама меня непременно найдёт!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети🙃