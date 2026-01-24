⛸️ Чемпионат четырех континентов. Ефимова и Митрофанов победили, Суй и Хань – 2-е, Нагаока и Моригути – 3-и
Американская спортивная пара Алиса Ефимова – Миша Митрофанов победила на чемпионате четырех континентов в Пекине.
Чемпионат четырех континентов-2026
Пекин, Китай
Пары
Итоговое положение
1. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 205,34
2. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай) – 200,99
3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 197,46
4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 196,29
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 188,27
6. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 181,12
7. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 176,40
8. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 159,20
9. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) – 158,20
10. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 143,05
11. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 141,95
Произвольная программа
1. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 133,49
2. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 127,24
3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 125,51
4. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай) – 124,97
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 122,59
6. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 121,44
7. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 113,29
8. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 110,11
9. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) – 102,28
10. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 95,28
11. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 82,68
Короткая программа
1. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай) – 76,02
2. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 71,95
3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 71,85
4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 69,05
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 65,68
6. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 63,11
7. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 59,68
8. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 59,27
9. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) – 55,92
10. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 40,09
11. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 47,77
Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине