⛸️ Чемпионат четырех континентов. Ефимова и Митрофанов победили, Суй и Хань – 2-е, Нагаока и Моригути – 3-и

Американцы Ефимова и Митрофанов победили на чемпионате четырех континентов.

Американская спортивная пара Алиса Ефимова – Миша Митрофанов победила на чемпионате четырех континентов в Пекине.

Чемпионат четырех континентов-2026

Пекин, Китай

Пары

Итоговое положение

1. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 205,34

2. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай) – 200,99

3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 197,46

4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 196,29

5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 188,27

6. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 181,12

7. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 176,40

8. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 159,20

9. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) – 158,20

10. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 143,05

11. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 141,95

Произвольная программа

1. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 133,49

2. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 127,24

3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 125,51

4. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай) – 124,97

5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 122,59

6. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 121,44

7. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 113,29

8. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 110,11

9. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) – 102,28

10. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 95,28

11. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 82,68

Короткая программа

1. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай) – 76,02

2. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 71,95

3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 71,85

4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 69,05

5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 65,68

6. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 63,11

7. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 59,68

8. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 59,27

9. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) – 55,92

10. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 40,09

11. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 47,77

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине

