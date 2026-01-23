⛸️ Чемпионат четырех континентов. Аоки победила, Накаи – 2-я, Чиба – 3-я, Самоделкина – 9-я
23 января на чемпионате четырех континентов в Пекине спортсменки представили произвольные программы. Победу одержала японская фигуристка Юна Аоки.
Чемпионат четырех континентов-2026
Пекин, Китай
Женщины
Итоговое положение
1. Юна Аоки (Япония) – 217,39
2. Ами Накаи (Япония) – 215,78
3. Моне Чиба (Япония) – 202,23
4. Брэди Теннелл (США) – 199,37
5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 192,66
6. Син Чжи А (Южная Корея) – 185,06
7. Габриэль Дэйлман (Канада) – 183,47
8. Сара Эверхардт (США) – 182,72
9. Софья Самоделкина (Казахстан) – 182,51
10. Чжан Жуйян (Китай) – 178,61
11. Фи Энн Лэндри (Канада) – 177,18
12. Чжу И (Китай) – 174,00
13. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 166,95
14. Ен А Сон (Южная Корея) – 160,74
15. Старр Эндрюс (США) – 160,74
16. Ань Сянъи (Китай) – 140,66
Полные результаты – здесь.
Произвольная программа
1. Юна Аоки (Япония) – 145,98
2. Ами Накаи (Япония) – 141,95
3. Моне Чиба (Япония) – 134,16
4. Брэди Теннелл (США) – 133,21
5. Син Чжи А (Южная Корея) – 131,09
6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 125,60
7. Софья Самоделкина (Казахстан) – 120,22
8. Чжан Жуйян (Китай) – 119,80
9. Фи Энн Лэндри (Канада) – 119,26
10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 115,78
11. Сара Эверхардт (США) – 115,21
12. Чжу И (Китай) – 115,01
13. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 110,36
14. Ен А Сон (Южная Корея) – 109,03
15. Старр Эндрюс (США) – 94,92
16. Ань Сянъи (Китай) – 90,89
Полные результаты – здесь.
Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине