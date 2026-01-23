395

⛸️ Чемпионат четырех континентов. Аоки победила, Накаи – 2-я, Чиба – 3-я, Самоделкина – 9-я

Японка Юна Аоки победила на чемпионате четырех континентов.

23 января на чемпионате четырех континентов в Пекине спортсменки представили произвольные программы. Победу одержала японская фигуристка Юна Аоки.

Чемпионат четырех континентов-2026

Пекин, Китай

Женщины

Итоговое положение

1. Юна Аоки (Япония) – 217,39

2. Ами Накаи (Япония) – 215,78

3. Моне Чиба (Япония) – 202,23

4. Брэди Теннелл (США) – 199,37

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 192,66

6. Син Чжи А (Южная Корея) – 185,06

7. Габриэль Дэйлман (Канада) – 183,47

8. Сара Эверхардт (США) – 182,72

9. Софья Самоделкина (Казахстан) – 182,51

10. Чжан Жуйян (Китай) – 178,61

11. Фи Энн Лэндри (Канада) – 177,18

12. Чжу И (Китай) – 174,00

13. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 166,95

14. Ен А Сон (Южная Корея) – 160,74

15. Старр Эндрюс (США) – 160,74

16. Ань Сянъи (Китай) – 140,66

Полные результаты – здесь.

Произвольная программа

1. Юна Аоки (Япония) – 145,98

2. Ами Накаи (Япония) – 141,95

3. Моне Чиба (Япония) – 134,16

4. Брэди Теннелл (США) – 133,21

5. Син Чжи А (Южная Корея) – 131,09

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 125,60

7. Софья Самоделкина (Казахстан) – 120,22

8. Чжан Жуйян (Китай) – 119,80

9. Фи Энн Лэндри (Канада) – 119,26

10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 115,78

11. Сара Эверхардт (США) – 115,21

12. Чжу И (Китай) – 115,01

13. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 110,36

14. Ен А Сон (Южная Корея) – 109,03

15. Старр Эндрюс (США) – 94,92

16. Ань Сянъи (Китай) – 90,89

Полные результаты – здесь.

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
