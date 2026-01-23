Татьяна Тарасова: «История Валиевой заслуживает экранизации. Если это случится, Камила должна сама исполнить главную роль»

Татьяна Тарасова: история Валиевой заслуживает экранизации.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Камила Валиева могла бы сыграть главную роль в фильме о себе.

В декабре 2025 года завершилась дисквалификация Валиевой за триметазидин. Фигуристка объявила, что возвращается к соревнованиям и выступит на чемпионате России по прыжкам, а также на Кубке Первого канала.

«История Валиевой точно заслуживает экранизации. Только сначала ей нужно снова выйти на лед и успешно кататься, а только потом в фильмах сниматься. Сейчас у нее свободного времени совсем нет, а для такого проекта его нужно много.

У спортсменов действительно очень сложный путь, а после такой тяжелой спортивной карьеры можно и умереть. Хотелось бы нам этого или нет, но так порой происходит. Именно поэтому нужно снимать о них фильмы, пока все живы.

Считаю, если это действительно случится, Камила должна сама исполнить главную роль. Актеры у нас сейчас играют плохо. Думаю, россиянам точно будет интересно посмотреть на фильм о Камиле. Пусть она вернется, покажет себя, а потом уже в кино снимается», – сказала Тарасова.

