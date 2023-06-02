57 комментариев

«Я поставила цель пробовать все новое, но не поверхностно». Жизнь Анны Щербаковой без спорта
Анна Щербакова пропустила сезон (сделав одно исключение), не ставила программы, но все еще тренируется.
Чем же она занималась весь этот год?
Самая востребованная фигуристка в шоу: каталась у Тутберидзе, Навки и Авербуха
Олимпийский сезон для наших фигуристов завершился не чемпионатом мира, а Кубком Первого канала. Щербакова там выступила сразу в двух ролях – капитана команды и участницы. Билась в прыжковом турнире, была лучшей в произвольной программе и привела «Красную машину» к победе.
На вопрос о дальнейшей карьере отвечала туманно: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение».
И все же добавляла, что в планах – подготовка к новому сезону. А дальше началась череда шоу: сначала весенний тур команды Этери Тутберидзе, летом – 24 выступления у Ильи Авербуха в Сочи, а еще на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», юбилее Татьяны Тарасовой, Кубке Московского спорта.
В середине августа выяснилось, что Щербакова перенесет операцию на колене. Из-за разрыва заднего рога мениска полноценные тренировки были невозможны, хотя за несколько дней до операции Анна каталась в шоу.
Новость о пропуске контрольных прокатов вряд ли удивила: восстановиться за месяц после операции почти невозможно, а новые программы так и не поставили. В конце сентября Щербакова только вернулась к тренировкам. В заявку на российскую серию Гран-при она тоже не прошла, пропустила и чемпионат России в Красноярске.
Зато попала в шоу Татьяны Навки – и не только на новогодние праздники, но и в фан-зону футбольного ЧМ в Катаре.
Востребованность Анны в ледовых спектаклях закономерна – она единственная из участниц Олимпиады сразу взяла паузу: Камила Валиева прошла весь сезон, Александра Трусова провела несколько этапов Гран-при. К тому же Щербакова – действующая олимпийская чемпионка. Так что из грандов российских ледовых шоу она не сотрудничала только с Евгением Плющенко.
«Пока не планирую завершать карьеру. Сейчас у меня идет восстановление. Я вернулась к тренировкам, но по двум причинам они еще не полноценные. В первую очередь, по состоянию здоровья еще нельзя – я соблюдаю рекомендации врачей и постепенно возвращаюсь к нагрузкам. И во-вторых, у меня сейчас очень много проектов, занятой график».
Еще один сложный момент – отношения с тренерами, которые восстановились как раз благодаря паузе: «Тяжелый момент был в первые полгода после Олимпиады. Я привыкла все переживать в себе, а тут эмоции были помножены на несколько. И любая ситуация намного глубже засела. Было какое-то недопонимание.
Между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое чуть-чуть потерялось, размылось, потому что я была в своих мыслях. Я ничего не озвучивала, у нас не было конфликтов, ссор. Но, наверное, было видно, что я была чуть-чуть себе на уме».
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Несмотря на пропуск и сезона и отстранение сборной, о Щербаковой вспомнили в Международном союзе конькобежцев (ISU) – она оказалась единственной претенденткой из России в ледовом «Оскаре», зато в престижной номинации «Самый ценный фигурист». Даже прошла в финал вместе с легендами – Нэтаном Ченом и Габриэлой Пападакис / Гийомом Сизероном, но все-таки уступила.
А вот в России соперников не было – выиграла Национальную спортивную премию в номинации «Спортсменка года» и получила «Серебряную лань».
Единственное появление на соревновательном льду состоялось в середине марта – на новом турнире шоу-программ «Русский вызов». Там Щербакова выступила с трогательным номером под музыку из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» и заняла третье место. За весь сезон мы все же увидели две новые программы – правда, обе показательные: эту и «Молитву» на стихи Булата Окуджавы на шоу Авербуха.
Покоряла телевидение: вела с Загитовой «Ледниковый период», а с Хрусталевым – новогодний огонек
И все же главный дебют Щербаковой в сезоне – на телевидении. Вслед за Алиной Загитовой она пошла в ведущие «Ледникового периода» на Первом канале.
«Насчет участия не думала. Очень много времени, мне кажется, это занимает, а у меня пока нет такой возможности», – слова из апреля-2022. После работы с Авербухом нашли компромисс – взять Анну не участницей, а ведущей.
Первые выпуски вели втроем: Загитова, Щербакова и Алексей Ягудин. Затем девушек разделили, но в финале они снова появились в одном кадре.
«После соревновательного сезона я поставила себе цель пробовать все новое, стараться делать это не просто как-то поверхностно, а стараться везде показать свой максимум и понять, в каком направлении мне интересно развиваться дальше».
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Анну хвалили как организаторы шоу, так и эксперты из мира фигурного катания. И все равно по версии читателей «Комсомольской правды» лучшей ведущей выбрали Загитову. Но оцените отрыв: Загитова набрала 206 440 голосов (49,95%), Щербакова – 179 089 (43,33%), а третий призер – Екатерина Стриженова – лишь 12 932 (3,13%).
«Конечно, за соревнованиями очень многие следят, но для многих знакомых, которые не сильно в это окунаются, участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, как будто я наконец-то перешла на следующую ступень развития. Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде».
Работа на главном ледовом проекте – не единственное появление на телевидении. Щербакова снялась в выпуске «Вечернего Урганта» с героями Пекина-2022. Записывали программу 22 февраля (выход планировали на 25-е), но так и не показали в эфире.
Зато Анна несколько раз появилась в программе «Доброе утро», сидела в жюри Высшей лиги КВН, а главное – вела «Новогоднюю ночь» на Первом. В соведущие поставили Дмитрия Хрусталева, который за сезон обжился в фигурном катании. Телевизионный Новый год Щербакова встречала в компании Ларисы Гузеевой, Валдиса Пельша, Максима Аверина и Вадима Галыгина.
Был даже выход на международный уровень: она озвучила один из роликов цикла «Ожившие мифы древнего Китая». Анна – одна из самых популярных фигуристок в Китае: у нее там много контрактов, болельщиков и очень востребованные соцсети. Совсем недавно еще и снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры Honkai: Star Rail.
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Появилась в образе Валькирии Зеле: фиолетовые волосы, разноцветное платье с шортами.
Сдала на права, поступила в университет и открыла для себя футбол
Еще один фит с китайской фирмой – работа с производителем автомобилей Omoda. За прошедший год вместе с брендом создала коллекцию одежды (еще один мерч выходил с благотворительным фондом) и получила именной автомобиль.
«Появление в моей жизни этой марки побудило желание сесть за руль. Летом появилось больше свободного времени, чтобы осуществить эту маленькую мечту, и я получила права».
В итоге на Гран-при Щербакова побывала – только это было не фигурное катание, а «Формула-1». Посетила заезды в Азербайджане и осталась в восторге: «Вау! Что я только что увидела? От таких гонок даже со стороны дух захватывает. Я как начинающий водитель наблюдала с особым интересом».
В перерывах между вождением, съемками и благотворительными выставками животных находилось время и на учебу. Щербакова успешно сдала ЕГЭ (русский – на 91 балл из 100, математику – на пятерку) и поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Выбрала заочную форму на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.
«Я учусь на тренера. И мне кажется, что мне это определенно очень интересно. Потому что я всегда была спортсменом, который постоянно копается в технике прыжков, что правильно, что неправильно, всегда свои ошибки старалась понять – почему у меня что-то не получилось, всегда анализировала все. И со стороны всегда тоже очень люблю фигурное катание смотреть, все соревнования – и детские, и взрослые».
А еще нашла новое увлечение – футбол. Она делала символический удар в матче РПЛ, получала поздравления на день рождения от «Спартака» и часто бывала на матчах красно-белых: «Почему болею за «Спартак»? Они стали звать на матчи. Так получилось».
В декабре еще и посетила 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея, после выступления в шоу Навки.
А что сейчас? Отпуск на Мальдивах и во Франции, в перерыве – тренировки в «Хрустальном»
Последние месяцы выдались такими же насыщенными. После турнира шоу-программ Анна отметила 19-й день рождения, потом отправилась в отпуск на Мальдивы.
После отдыха на островах ненадолго вернулась в Москву и восстановила прыжки: «Вот я и до тренировок добралась. Мой первый лед после отпуска прошел сегодня максимально продуктивно: я собрала четыре вида прыжков из шести».
В конце мая – продолжение отпуска. С семьей улетела во Францию: посмотрела на Альпы, прогулялась по Парижу.
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Но не забыла и о работе. Встретилась с чемпионом Европы-2011 Флораном Амодио. Может, готовят что-то интересное?
«Есть мнение, что переходный возраст можно переждать, перетренировать и дальше снова вернуться в форму. С одной стороны, круто продолжить карьеру и кататься много лет – это один путь развития. Но другой путь: если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя, по сути, все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Я в этом ничего плохого не вижу, это два разных пути развития, оба прекрасны».
Какой же выберет олимпийская чемпионка Пекина?
В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс» и ютуб-каналов Fametime TV, «ЖИЗА», «Детское радио».
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков; Instagram/anna__shcherbakova_
Автор, не бывает " действующей олимпийской чемпионки". Аня - Олимпийская Чемпионка. И это навсегда. Без упоминания года.
А действующими бывают чемпионы Мира, Европы, победители ГП и чемпионата своих стран. С упоминанием года.
🤣
"Вернётся ли Трусова? В её графике - шоу, модные вечеринки и фотосессии, но нет тренировок" и ""Я поставила цель пробовать все новое, но не поверхностно". Жизнь Анны Щербакова без спорта".
Вроде бы обе вне спорта, только почему в первом случае стёб, а во втором - сплошной позитив?
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Диагноз: загиботство на всю голову.