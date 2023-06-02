57 комментариев

Анна Щербакова пропустила сезон (сделав одно исключение), не ставила программы, но все еще тренируется.

Чем же она занималась весь этот год?

Самая востребованная фигуристка в шоу: каталась у Тутберидзе, Навки и Авербуха

Олимпийский сезон для наших фигуристов завершился не чемпионатом мира, а Кубком Первого канала. Щербакова там выступила сразу в двух ролях – капитана команды и участницы. Билась в прыжковом турнире, была лучшей в произвольной программе и привела «Красную машину» к победе.

На вопрос о дальнейшей карьере отвечала туманно: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение».

И все же добавляла, что в планах – подготовка к новому сезону. А дальше началась череда шоу: сначала весенний тур команды Этери Тутберидзе, летом – 24 выступления у Ильи Авербуха в Сочи, а еще на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», юбилее Татьяны Тарасовой, Кубке Московского спорта.

В середине августа выяснилось, что Щербакова перенесет операцию на колене. Из-за разрыва заднего рога мениска полноценные тренировки были невозможны, хотя за несколько дней до операции Анна каталась в шоу.

Новость о пропуске контрольных прокатов вряд ли удивила: восстановиться за месяц после операции почти невозможно, а новые программы так и не поставили. В конце сентября Щербакова только вернулась к тренировкам. В заявку на российскую серию Гран-при она тоже не прошла, пропустила и чемпионат России в Красноярске.

Зато попала в шоу Татьяны Навки – и не только на новогодние праздники, но и в фан-зону футбольного ЧМ в Катаре.

Востребованность Анны в ледовых спектаклях закономерна – она единственная из участниц Олимпиады сразу взяла паузу: Камила Валиева прошла весь сезон, Александра Трусова провела несколько этапов Гран-при. К тому же Щербакова – действующая олимпийская чемпионка. Так что из грандов российских ледовых шоу она не сотрудничала только с Евгением Плющенко.

«Пока не планирую завершать карьеру. Сейчас у меня идет восстановление. Я вернулась к тренировкам, но по двум причинам они еще не полноценные. В первую очередь, по состоянию здоровья еще нельзя – я соблюдаю рекомендации врачей и постепенно возвращаюсь к нагрузкам. И во-вторых, у меня сейчас очень много проектов, занятой график».

Еще один сложный момент – отношения с тренерами, которые восстановились как раз благодаря паузе: «Тяжелый момент был в первые полгода после Олимпиады. Я привыкла все переживать в себе, а тут эмоции были помножены на несколько. И любая ситуация намного глубже засела. Было какое-то недопонимание.

Между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое чуть-чуть потерялось, размылось, потому что я была в своих мыслях. Я ничего не озвучивала, у нас не было конфликтов, ссор. Но, наверное, было видно, что я была чуть-чуть себе на уме».

Несмотря на пропуск и сезона и отстранение сборной, о Щербаковой вспомнили в Международном союзе конькобежцев (ISU) – она оказалась единственной претенденткой из России в ледовом «Оскаре», зато в престижной номинации «Самый ценный фигурист». Даже прошла в финал вместе с легендами – Нэтаном Ченом и Габриэлой Пападакис / Гийомом Сизероном, но все-таки уступила.

А вот в России соперников не было – выиграла Национальную спортивную премию в номинации «Спортсменка года» и получила «Серебряную лань».

Единственное появление на соревновательном льду состоялось в середине марта – на новом турнире шоу-программ «Русский вызов». Там Щербакова выступила с трогательным номером под музыку из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» и заняла третье место. За весь сезон мы все же увидели две новые программы – правда, обе показательные: эту и «Молитву» на стихи Булата Окуджавы на шоу Авербуха.

Покоряла телевидение: вела с Загитовой «Ледниковый период», а с Хрусталевым – новогодний огонек

И все же главный дебют Щербаковой в сезоне – на телевидении. Вслед за Алиной Загитовой она пошла в ведущие «Ледникового периода» на Первом канале.

«Насчет участия не думала. Очень много времени, мне кажется, это занимает, а у меня пока нет такой возможности», – слова из апреля-2022. После работы с Авербухом нашли компромисс – взять Анну не участницей, а ведущей.

Первые выпуски вели втроем: Загитова, Щербакова и Алексей Ягудин. Затем девушек разделили, но в финале они снова появились в одном кадре.

«После соревновательного сезона я поставила себе цель пробовать все новое, стараться делать это не просто как-то поверхностно, а стараться везде показать свой максимум и понять, в каком направлении мне интересно развиваться дальше».

Анну хвалили как организаторы шоу, так и эксперты из мира фигурного катания. И все равно по версии читателей «Комсомольской правды» лучшей ведущей выбрали Загитову. Но оцените отрыв: Загитова набрала 206 440 голосов (49,95%), Щербакова – 179 089 (43,33%), а третий призер – Екатерина Стриженова – лишь 12 932 (3,13%).

«Конечно, за соревнованиями очень многие следят, но для многих знакомых, которые не сильно в это окунаются, участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, как будто я наконец-то перешла на следующую ступень развития. Вот все каталась по своим этим соревнованиями и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде».

Работа на главном ледовом проекте – не единственное появление на телевидении. Щербакова снялась в выпуске «Вечернего Урганта» с героями Пекина-2022. Записывали программу 22 февраля (выход планировали на 25-е), но так и не показали в эфире.

Зато Анна несколько раз появилась в программе «Доброе утро», сидела в жюри Высшей лиги КВН, а главное – вела «Новогоднюю ночь» на Первом. В соведущие поставили Дмитрия Хрусталева, который за сезон обжился в фигурном катании. Телевизионный Новый год Щербакова встречала в компании Ларисы Гузеевой, Валдиса Пельша, Максима Аверина и Вадима Галыгина.

Был даже выход на международный уровень: она озвучила один из роликов цикла «Ожившие мифы древнего Китая». Анна – одна из самых популярных фигуристок в Китае: у нее там много контрактов, болельщиков и очень востребованные соцсети. Совсем недавно еще и снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры Honkai: Star Rail.

Появилась в образе Валькирии Зеле: фиолетовые волосы, разноцветное платье с шортами.

Сдала на права, поступила в университет и открыла для себя футбол

Еще один фит с китайской фирмой – работа с производителем автомобилей Omoda. За прошедший год вместе с брендом создала коллекцию одежды (еще один мерч выходил с благотворительным фондом) и получила именной автомобиль.

«Появление в моей жизни этой марки побудило желание сесть за руль. Летом появилось больше свободного времени, чтобы осуществить эту маленькую мечту, и я получила права».

В итоге на Гран-при Щербакова побывала – только это было не фигурное катание, а «Формула-1». Посетила заезды в Азербайджане и осталась в восторге: «Вау! Что я только что увидела? От таких гонок даже со стороны дух захватывает. Я как начинающий водитель наблюдала с особым интересом».

В перерывах между вождением, съемками и благотворительными выставками животных находилось время и на учебу. Щербакова успешно сдала ЕГЭ (русский – на 91 балл из 100, математику – на пятерку) и поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Выбрала заочную форму на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.

«Я учусь на тренера. И мне кажется, что мне это определенно очень интересно. Потому что я всегда была спортсменом, который постоянно копается в технике прыжков, что правильно, что неправильно, всегда свои ошибки старалась понять – почему у меня что-то не получилось, всегда анализировала все. И со стороны всегда тоже очень люблю фигурное катание смотреть, все соревнования – и детские, и взрослые».

А еще нашла новое увлечение – футбол. Она делала символический удар в матче РПЛ, получала поздравления на день рождения от «Спартака» и часто бывала на матчах красно-белых: «Почему болею за «Спартак»? Они стали звать на матчи. Так получилось».

В декабре еще и посетила 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея, после выступления в шоу Навки.

А что сейчас? Отпуск на Мальдивах и во Франции, в перерыве – тренировки в «Хрустальном»

Последние месяцы выдались такими же насыщенными. После турнира шоу-программ Анна отметила 19-й день рождения, потом отправилась в отпуск на Мальдивы.

После отдыха на островах ненадолго вернулась в Москву и восстановила прыжки: «Вот я и до тренировок добралась. Мой первый лед после отпуска прошел сегодня максимально продуктивно: я собрала четыре вида прыжков из шести».

В конце мая – продолжение отпуска. С семьей улетела во Францию: посмотрела на Альпы, прогулялась по Парижу.

Но не забыла и о работе. Встретилась с чемпионом Европы-2011 Флораном Амодио. Может, готовят что-то интересное?

«Есть мнение, что переходный возраст можно переждать, перетренировать и дальше снова вернуться в форму. С одной стороны, круто продолжить карьеру и кататься много лет – это один путь развития. Но другой путь: если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя, по сути, все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Я в этом ничего плохого не вижу, это два разных пути развития, оба прекрасны».

Какой же выберет олимпийская чемпионка Пекина?

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс» и ютуб-каналов Fametime TV, «ЖИЗА», «Детское радио».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков; Instagram/anna__shcherbakova_