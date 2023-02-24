13 комментариев

Разделка
Блог

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

РУСАДА РУСАДА
допинг допинг
женское катание женское катание
Камила Валиева Камила Валиева
CAS CAS
сборная России сборная России
ISU ISU
WADA WADA
Фигурное катание Фигурное катание

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжалует решение о невиновности Камилы Валиевой по допинг-делу.

Стоп, а разве наши ее не оправдали?

Кто выносил вердикт по делу Валиевой?

В середине января Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) вынес решение по затяжному делу о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Комитет пришел к выводу, что в этой истории нет вины или халатности фигуристки.

Единственная санкция, которую применили к Валиевой, – аннулирование результата чемпионата России. Именно там в декабре 2021-го Камила провалила допинг-тест. От ДАК не последовало ни дисквалификации, ни решения по турнирам после ЧР. Так что золото Евро-2022 и командника Олимпиады пока как будто бы с Камилой.

Разве ДАК не входит в РУСАДА?

Нет, ДАК – это отдельный орган. Его создали по инициативе РУСАДА, но функционирует он автономно. В прошлогоднем пресс-релизе по делу Валиевой это подчеркнули:

«Обращаем внимание, что ДАК является независимым в своей операционной деятельности органом, созданным для проведения слушаний и вынесения решения по возможному нарушению правил. РУСАДА не имеет право оказывать влияние на решения, принимаемые комитетом».

РУСАДА уже банило Валиеву – но лишь на один день

На самом деле именно РУСАДА принимало решение о дисквалификации Валиевой в феврале 2022-го. Получив информацию о положительном тесте, агентство автоматически забанило Камилу – так требует Всемирный антидопинговый кодекс.

Валиева пропустила один тренировочный день в Пекине-2022, но после апелляции со стороны спортсменки ДАК решение отменил. И только потом были обжалования МОК, ISU и WADA и окончательный допуск до личного турнира от Спортивного арбитражного суда (CAS).

Эта апелляция – не первая (точнее, не единственная)

Так как решение об оправдании сейчас принимало не РУСАДА, то оно имеет право его обжаловать. И сразу после вердикта ДАК в агентстве заявили, что тщательно рассмотрят мотивировочную часть и уже потом решат – подавать апелляцию или нет.

21 февраля Всемирный антидопинговый комитет (WADA) сообщил, что опротестует решение, на следующий день об этом же объявил Международный союз конькобежцев (ISU). То, что РУСАДА присоединилось, стало известно только из релиза CAS. Хотя все три апелляции зарегистрированы в один день – 22 февраля 2023-го. При этом порядковый номер у апелляции РУСАДА – самый ранний.

Почему РУСАДА против оправдания Валиевой?

Пожалуй, самый интересный вопрос. Сейчас агентство все еще в подвешенном состоянии: оно не соответствует статусу WADA, но выполняет свои функции.

Во время разбирательств в Пекине-2022 РУСАДА держалось в тени – тогда апелляции на решение ДАК подавали МОК, ISU и WADA.

Но сейчас в CAS зарегистрированы три апелляции:

  • РУСАДА против Камилы Валиевой
  • ISU против Камилы Валиевой, РУСАДА и Федерации фигурного катания России (ФФКР)
  • WADA против РУСАДА и Камилы Валиевой

Примечательно, что основные претензии – к Валиевой, хотя до этого были разговоры о том, чтобы рассмотреть участие ее окружения (вероятно, идет отдельное расследование, но о его результатах ничего не сообщалось).

Кстати, это вторая апелляция WADA против РУСАДА и фигуристки – 8 ноября агентство не выдержало затянувшегося разбирательства и обратилось в CAS, сейчас действия по той апелляции приостановлены.

Что грозит Камиле?

Все требуют разного наказания: WADA выступает за 4-летнюю дисквалификацию, ISU – за бан «на срок по усмотрению CAS». У РУСАДА самая щадящая формулировка:

«РУСАДА добивается от CAS отмены оспариваемого решения и признания спортсменки виновной в нарушении антидопинговых правил, а также наложения санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать выговор или ограничиваться им)».

Генеральный директор агентства Вероника Логинова объяснила ТАСС: «Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения».

Все три апелляции могут объединить в одну. Возможно, все это добавит РУСАДА очков в процессе восстановления. Только какое наказание тогда выберут? Амплитуда слишком большая – от выговора до 4-летней дисквалификации.

CAS пока не говорит о сроках. Но уже сейчас видно, что статус защищенного лица не особо защитил Валиеву.

Финишная прямая в деле Валиевой: расклад перед судом максимально коротко

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

Фото: globallookpress.com/Li Ziheng/XinHua; РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Epicman
Просто забанить этих клоунов и дело то. Решения они выносят по указке сверху, а не по итогам "разбирательств".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor V
сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bakos
Ты виновен, но ты не виновен! Белиберда белибердень! хватит уже г...о в ступе толочь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
micka
Прочитал "РУСАДА тоже против невинности Валиевой". Долго думал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fenix4050
Ответ Санитар-волк
В общем, не надо путать. Положительная проба - есть, этого не отрицал никто. И наказание за это полагается. Вины же самой спортсменки вполне может не быть - таблеток там всегда много, дали не ту. Тут вопросы к тренерскому штабу, медикам.
Ну да конечно, у всех медиков в арсенале запрещенные препараты и они рандомно подбрасывают монетку и решают каким сегодня кормить Валиеву.
А вообще отличное решение предлагаете: поймали на допинге- спортсмена не наказывать, наказать врача. Супер. Все допингисты будут счастливы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor V
Бред. ДАК - НЕ юридическое лицо, а остальное всё бла-бла.Поэтому ДАК не может быть строной процесса в КАС. ДАК = подразделение Русада, хоть и "независимое", поэтому Русада не может быть против ДАК, а есть: Русада против Валиевой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Ками не является виноватой, но и невиновность ее не доказана.
Капюшон Шредингера.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Ответ Санитар-волк
В общем, не надо путать. Положительная проба - есть, этого не отрицал никто. И наказание за это полагается. Вины же самой спортсменки вполне может не быть - таблеток там всегда много, дали не ту. Тут вопросы к тренерскому штабу, медикам.
В ттенерском штабе таблеток и списка запрещенных и близко не должно быть. Они спортсменам не нужны. Эти лекарства пьют курсами, не один день. Одна таблетка никому не поможетни спортсмену, ни сердечнику.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Медов
Зачем РУСАДА восстановление?! В какой реальности живут чиновники?! Всё! Можете забыть про участие где-то лет так на 10. Нужно уже оставить иллюзии, что будет как раньше. Я понимаю, что многих тогда придется уволить за ненадобностью. Ну ничего, работа курьером есть или еще где, хватит чиновникам фигней заниматься. Присосались к бюджетным деньгам, привыкли сидеть в кабинетах. ))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kristoyozhik
ну что сказать... это затянулось слишком на долго. виноваты тшт это факт. бедную девушку замучили за этот год. не было бы ничего если бы ее не пичкали тренера и штаб. ее пичкают она подчиняется, ей ничего не остаётся. жаль Камиллу надеюсь все обойдется и накажут виновных.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
"Примечательно, что основные претензии – к Валиевой, хотя до этого были разговоры о том, чтобы рассмотреть участие ее окружения"

да уж. хочется до последнего верить в правильный исход, но его явно не_допустят. львиную долю наказания должны нести всем известные лица, которым привычно кидать на амбразуру детей в капюшонах.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Магнетист*
- Ты как?
- Ты задел меня.
- Это было специально.
- Специально?
- Он не отпустил бы тебя без царапины. Так и стояла бы там.
- Я должна сказать "спасибо"?
- Ты должна быть умней. Хотел бы сделать тебе больно... сделал бы (с)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
В общем, не надо путать. Положительная проба - есть, этого не отрицал никто. И наказание за это полагается. Вины же самой спортсменки вполне может не быть - таблеток там всегда много, дали не ту. Тут вопросы к тренерскому штабу, медикам.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий