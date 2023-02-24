13 комментариев

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжалует решение о невиновности Камилы Валиевой по допинг-делу.

Стоп, а разве наши ее не оправдали?

Кто выносил вердикт по делу Валиевой?

В середине января Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) вынес решение по затяжному делу о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Комитет пришел к выводу, что в этой истории нет вины или халатности фигуристки.

Единственная санкция, которую применили к Валиевой, – аннулирование результата чемпионата России. Именно там в декабре 2021-го Камила провалила допинг-тест. От ДАК не последовало ни дисквалификации, ни решения по турнирам после ЧР. Так что золото Евро-2022 и командника Олимпиады пока как будто бы с Камилой.

Разве ДАК не входит в РУСАДА?

Нет, ДАК – это отдельный орган. Его создали по инициативе РУСАДА, но функционирует он автономно. В прошлогоднем пресс-релизе по делу Валиевой это подчеркнули:

«Обращаем внимание, что ДАК является независимым в своей операционной деятельности органом, созданным для проведения слушаний и вынесения решения по возможному нарушению правил. РУСАДА не имеет право оказывать влияние на решения, принимаемые комитетом».

РУСАДА уже банило Валиеву – но лишь на один день

На самом деле именно РУСАДА принимало решение о дисквалификации Валиевой в феврале 2022-го. Получив информацию о положительном тесте, агентство автоматически забанило Камилу – так требует Всемирный антидопинговый кодекс.

Валиева пропустила один тренировочный день в Пекине-2022, но после апелляции со стороны спортсменки ДАК решение отменил. И только потом были обжалования МОК, ISU и WADA и окончательный допуск до личного турнира от Спортивного арбитражного суда (CAS).

Эта апелляция – не первая (точнее, не единственная)

Так как решение об оправдании сейчас принимало не РУСАДА, то оно имеет право его обжаловать. И сразу после вердикта ДАК в агентстве заявили, что тщательно рассмотрят мотивировочную часть и уже потом решат – подавать апелляцию или нет.

21 февраля Всемирный антидопинговый комитет (WADA) сообщил, что опротестует решение, на следующий день об этом же объявил Международный союз конькобежцев (ISU). То, что РУСАДА присоединилось, стало известно только из релиза CAS. Хотя все три апелляции зарегистрированы в один день – 22 февраля 2023-го. При этом порядковый номер у апелляции РУСАДА – самый ранний.

Почему РУСАДА против оправдания Валиевой?

Пожалуй, самый интересный вопрос. Сейчас агентство все еще в подвешенном состоянии: оно не соответствует статусу WADA, но выполняет свои функции.

Во время разбирательств в Пекине-2022 РУСАДА держалось в тени – тогда апелляции на решение ДАК подавали МОК, ISU и WADA.

Но сейчас в CAS зарегистрированы три апелляции:

РУСАДА против Камилы Валиевой

ISU против Камилы Валиевой, РУСАДА и Федерации фигурного катания России (ФФКР)

WADA против РУСАДА и Камилы Валиевой

Примечательно, что основные претензии – к Валиевой, хотя до этого были разговоры о том, чтобы рассмотреть участие ее окружения (вероятно, идет отдельное расследование, но о его результатах ничего не сообщалось).

Кстати, это вторая апелляция WADA против РУСАДА и фигуристки – 8 ноября агентство не выдержало затянувшегося разбирательства и обратилось в CAS, сейчас действия по той апелляции приостановлены.

Что грозит Камиле?

Все требуют разного наказания: WADA выступает за 4-летнюю дисквалификацию, ISU – за бан «на срок по усмотрению CAS». У РУСАДА самая щадящая формулировка:

«РУСАДА добивается от CAS отмены оспариваемого решения и признания спортсменки виновной в нарушении антидопинговых правил, а также наложения санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать выговор или ограничиваться им)» .

Генеральный директор агентства Вероника Логинова объяснила ТАСС: «Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения».

Все три апелляции могут объединить в одну. Возможно, все это добавит РУСАДА очков в процессе восстановления. Только какое наказание тогда выберут? Амплитуда слишком большая – от выговора до 4-летней дисквалификации.

CAS пока не говорит о сроках. Но уже сейчас видно, что статус защищенного лица не особо защитил Валиеву.

Фото: globallookpress.com/Li Ziheng/XinHua; РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф