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«Сожалею, что мы включили их в ролик». Большунов и Непряева мелькнули в промо ЧМ – FIS извиняется за эти 2,5 секунды

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Александр Большунов Александр Большунов
Наталья Непряева Наталья Непряева
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Лыжи Лыжи

В Словении стартует чемпионат мира по лыжным видам. Российских спортсменов до турнира не допустили, но скандал с их участием все равно произошел.

В превью ЧМ попали наши лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева – федерации пришлось извиняться.

Что за видео и как там оказались Большунов и Непряева?

За 5 дней до старта чемпионата мира в Планице Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выпустила минутное видео-превью.

В динамичном ролике показали все виды, в которых разыграют медали: лыжные гонки, прыжки с трамплина и двоеборье. Кадры с прошлых соревнований очень быстро сменяют друг друга, но узнать спортсменов все-таки можно.

Так что российских лыжников разглядели быстро. На 22-й секунде в кадре появляется Непряева и шведка Йонна Сундлинг. На 23-й – Большунов, сражающийся с Йоханнесом Клэбо, затем – чуть более крупный план Александра и Эрика Валнеса. Всего кадры с нашими звездами заняли 2,5 секунды.

То, что в видео попали российские лыжники – объяснимо. Отрывки трансляций взяты с прошлого чемпионата мира, который прошел в немецком Оберстдорфе в 2021-м.

Кадры с Непряевой – это командный спринт, где наши до последнего бились за медали и финишировали четвертыми.

Первый отрывок с Большуновым – борьба за золото эстафеты.

Второй – финальные забеги в спринте.

Почему FIS извинилась за россиян в кадре?

Во всех гонках российские лыжники претендовали на медали. Да и вообще, на ЧМ-2021 Большунов взял золото, два серебра и бронзу, Непряева – серебро. То, что они попали в хайлайты прошлого турнира – совсем не удивляет.

Да, наши были в лидерах на прошлом чемпионате мира, но сейчас отстранены от международных стартов. Поэтому их появление в превью вызвало вопросы. FIS даже извинилась за это:

«Это была моя ошибка. Такого не должно было случиться. Но когда видео выпустили, то что-то менять было уже поздно.

Там были совсем небольшие кусочки с этими спортсменами. Но все равно мы не должны были включать их в ролик. Сожалею, что так вышло», – сетовала пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг.

Тренер Большунова и Непряевой обвинил FIS в русофобии

На появление россиян в промо соперники отреагировали не слишком остро – извинений FIS вполне хватило, чтобы не превратить ситуацию в фарс. А вот в России реакцию федерации не поняли.

• Тренер сборной Юрий Бородавко (как раз он работает с Большуновым и Непряевой) обвинил FIS в нелюбви к России: «Абсолютно не волнует, что и как там говорят эти русофобы. Уже и не знают, к чему придраться. Больные люди.

Большунов и Непряева – признанные лидеры мирового лыжного спорта, их знают и уважают. Народная любовь никуда не денется, как и их статус великих спортсменов. А эти политизированные люди – никто и звать их никак».

• Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев по традиции вспомнил о «норвежском допинге»: «Включение в ролик наших спортсменов не говорит о том, что весь мир по нам соскучился. Это говорит лишь о том, что стероидные норвежцы уже всем надоели.

Все понимают, что они выигрывают только на запрещенных препаратах. Справками обложились, якобы они все больные, используют самые жесткие препараты и выигрывают. Потихонечку это начинает надоедать всему миру».

• Еще одна легенда биатлона Александр Тихонов тоже удивлен: «Только неадекватные люди могут делать такие вещи. Разве можно что-либо говорить о великих спортсменах? Это достояние нации.

Мы же, как ни странно, не говорим про них ничего плохого. Я считаю, что это очень некрасиво, а самое страшное, что настанут времена, когда всем им придется краснеть и извиняться».

• А комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе обвинил FIS в лицемерии: «Они привлекли наших лучших спортсменов – это Непряева и Большунов. А извиняться-то за что? Когда вы права продаете в Россию, не хотите извиниться? Нет, потому что денег они хотят побольше заработать. Это называется «лицемеры – вперед!»

***

Большунов и Непряева все-таки выступят в дни чемпионата мира – но не в Планице против норвежцев и шведок, а на Всероссийском турнире «Чемпионские высоты». Соревнования в Архангельской области с 23 февраля по 5 марта покажет «Матч ТВ».

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице

Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт» и «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости/Федерико Модика

10 комментариев

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Мыкола
Ответ фанат Ска хабаровска
Извинения за наличие в видео русских людей, капец. Зато демократия и свобода слова
Никто не верит ни в какую демократию на западе. О ней кукарекают только проплаченные боты и местные дети по умственному развитию наслушавшиеся эхамацы и радио свободы))
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Dizzod
Я не понял тренерам и чиновникам не понравилось что включили в ролик или то что извинились?
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Попрыгунчик
Ответ фанат Ска хабаровска
Извинения за наличие в видео русских людей, капец. Зато демократия и свобода слова
А комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе обвинил FIS в лицемерии.
Кому интересно, Губер запросил гонорар за интервью у известного Z- корреспондента-девушки. Она хотела узнать его мнение об участии наших спортсменов без национальной символики. И еще говорят, что удалил из соцсетей видео, где он вел Z-митинги.
Не в поддержку кого-то, а к тому, какой Дима на самом деле человек.
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Мыкола
Вот это демократия! Вот это я понимаю. Проси прощения, а не то на бутылку посадим, если идёшь не в общей повестке))
+2
0
+2
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LeicesterCity
Терпилы)))
+2
0
+2
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Sasha831
Думаю, это один из элементов постепенного возврата мира к норме. Случайности в таких вещах исключены. Подобных микро-этапов будет еще много.

В итоге русские будут везде, как и положено.

Но будет это постепенно, чтобы не подвергать избыточному шоку незрелую часть публики.
0
-1
-1
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Max9999
Маловато сожалений! Срока за такое давать надо.
+3
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+1
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Vasily Ivanov
Если строго , отстранены от чемпионата мира не Большунов и Непряева конкретно , а ведомство г. Вяльбе и шире - Россия. Гражданами и членами которых и являются Болле и Наташа....
+1
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Дмитрий Шумак
Больше всего , спортивные чиновники и ТВшники любят извиняться🤪
+1
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0
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фанат Ска хабаровска
Извинения за наличие в видео русских людей, капец. Зато демократия и свобода слова
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-2
+17
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