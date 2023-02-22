«Сожалею, что мы включили их в ролик». Большунов и Непряева мелькнули в промо ЧМ – FIS извиняется за эти 2,5 секунды

В Словении стартует чемпионат мира по лыжным видам. Российских спортсменов до турнира не допустили, но скандал с их участием все равно произошел.

В превью ЧМ попали наши лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева – федерации пришлось извиняться.

Что за видео и как там оказались Большунов и Непряева?

За 5 дней до старта чемпионата мира в Планице Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выпустила минутное видео-превью.

В динамичном ролике показали все виды, в которых разыграют медали: лыжные гонки, прыжки с трамплина и двоеборье. Кадры с прошлых соревнований очень быстро сменяют друг друга, но узнать спортсменов все-таки можно.

Так что российских лыжников разглядели быстро. На 22-й секунде в кадре появляется Непряева и шведка Йонна Сундлинг. На 23-й – Большунов, сражающийся с Йоханнесом Клэбо, затем – чуть более крупный план Александра и Эрика Валнеса. Всего кадры с нашими звездами заняли 2,5 секунды.

То, что в видео попали российские лыжники – объяснимо. Отрывки трансляций взяты с прошлого чемпионата мира, который прошел в немецком Оберстдорфе в 2021-м.

Кадры с Непряевой – это командный спринт, где наши до последнего бились за медали и финишировали четвертыми.

Первый отрывок с Большуновым – борьба за золото эстафеты.

Второй – финальные забеги в спринте.

Почему FIS извинилась за россиян в кадре?

Во всех гонках российские лыжники претендовали на медали. Да и вообще, на ЧМ-2021 Большунов взял золото, два серебра и бронзу, Непряева – серебро. То, что они попали в хайлайты прошлого турнира – совсем не удивляет.

Да, наши были в лидерах на прошлом чемпионате мира, но сейчас отстранены от международных стартов. Поэтому их появление в превью вызвало вопросы. FIS даже извинилась за это:

«Это была моя ошибка. Такого не должно было случиться. Но когда видео выпустили, то что-то менять было уже поздно.

Там были совсем небольшие кусочки с этими спортсменами. Но все равно мы не должны были включать их в ролик. Сожалею, что так вышло», – сетовала пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг.

Тренер Большунова и Непряевой обвинил FIS в русофобии

На появление россиян в промо соперники отреагировали не слишком остро – извинений FIS вполне хватило, чтобы не превратить ситуацию в фарс. А вот в России реакцию федерации не поняли.

• Тренер сборной Юрий Бородавко (как раз он работает с Большуновым и Непряевой) обвинил FIS в нелюбви к России: «Абсолютно не волнует, что и как там говорят эти русофобы. Уже и не знают, к чему придраться. Больные люди.

Большунов и Непряева – признанные лидеры мирового лыжного спорта, их знают и уважают. Народная любовь никуда не денется, как и их статус великих спортсменов. А эти политизированные люди – никто и звать их никак».

• Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев по традиции вспомнил о «норвежском допинге»: «Включение в ролик наших спортсменов не говорит о том, что весь мир по нам соскучился. Это говорит лишь о том, что стероидные норвежцы уже всем надоели.

Все понимают, что они выигрывают только на запрещенных препаратах. Справками обложились, якобы они все больные, используют самые жесткие препараты и выигрывают. Потихонечку это начинает надоедать всему миру».

• Еще одна легенда биатлона Александр Тихонов тоже удивлен: «Только неадекватные люди могут делать такие вещи. Разве можно что-либо говорить о великих спортсменах? Это достояние нации.

Мы же, как ни странно, не говорим про них ничего плохого. Я считаю, что это очень некрасиво, а самое страшное, что настанут времена, когда всем им придется краснеть и извиняться».

• А комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе обвинил FIS в лицемерии: «Они привлекли наших лучших спортсменов – это Непряева и Большунов. А извиняться-то за что? Когда вы права продаете в Россию, не хотите извиниться? Нет, потому что денег они хотят побольше заработать. Это называется «лицемеры – вперед!»

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Большунов и Непряева все-таки выступят в дни чемпионата мира – но не в Планице против норвежцев и шведок, а на Всероссийском турнире «Чемпионские высоты». Соревнования в Архангельской области с 23 февраля по 5 марта покажет «Матч ТВ».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт» и «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости/Федерико Модика