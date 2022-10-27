Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

Главная пара «Ледникового периода» распалась – Даня Милохин ушел из проекта, оставив Евгению Медведеву без партнера.

Это огромная потеря для шоу не только с точки зрения внимания, но и спорта: Милохин – один из лучших участников-звезд. За подготовку, навыки и мастерство его хвалили даже мэтры.

История Милохина в проекте (растянувшая на 1,5 сезона) завершена.

Авербух уговорил вернуться за игрой в приставку – второй год катался с Медведевой

Даня попал в «Ледниковый период» еще год назад – и тогда это было свежее решение: популярный тиктокер разбавил компанию заслуженных артистов и чемпионов прошлого.

В новом году собрали запомнившихся участников прошлых выпусков – сезон так и называется «Снова вместе». Вернули формат противостояния команд Ильи Авербуха и Александра Жулина. Пригласили новых спортсменов – Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, Ивана Букина, ведущей взяли Анну Щербакову.

На фоне камбэков Марата Башарова (сезоны 2006 и 2009), Натальи Подольской (2010) или Дарьи Мороз (2016) возвращение Милохина не кажется грандиозным. Но над ним продюсер Авербух работал основательно.

«Конечно же, инициатором был Авербух. Бородатый взрослый мужичок вот этот. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать. Он обладает даром уговаривания. Я посмотрел ему в глаза и понял, что будет круто, если мы снова потанцуем».

В качестве партнерши Дане снова досталась Медведева, хотя другие участники выступают в новых сочетаниях. Татьяна Навка, которая раньше каталась и тренировала в проекте, а теперь постоянный член жюри, даже критиковала такое решение:

«Мне бы хотелось увидеть Медведеву в «Ледниковом периоде» с другим партнером, а не с Милохиным. Наверное, так было бы намного интереснее как для зрителя, так и для самой Евгении».

Сама Медведева, которая до сих пор единственная одиночница проекта, не против – есть серьезный аргумент:

«Мы хорошо скатались, друг к другу привыкли. Даже исходя из физических возможностей, мы подходим друг другу – по весовой категории. Не вижу в паре с Даней девочек, которые участвуют в этом сезоне, они просто выше его».

Делает прыжки, вращения и кораблик. Чайковская сравнила его с профессионалом

У Милохина много преимуществ над с другими участниками-непрофессионалами. Он выступает второй год подряд и, в отличие от многих, точно не забыл, как кататься. К тому же Даня в детстве три года серьезно занимался хоккеем – и еще в первый заход в «Ледниковый период» чувствовал себя на коньках уверенно. Ну и конечно, Медведева и Милохин – самая молодая и амбициозная пара.

Прошлый сезон они начали со сложной поддержки, и тут же неудачно – Даня уронил партнершу и напугал Татьяна Тарасову. О том выпуске спустя полгода вспоминала и Алина Загитова:

«В паре кататься с кем-то? Не знаю, я пока не готова к экспериментам. После первого номера Жени Медведевой и Дани Милохина, который прошел, так скажем, неудачно, у меня желание попробовать себя в паре отпало».

Падение в первом же выпуске не остановило ребят. Они пробовали яркие образы – Джокера и Харли Квинн, Кая и Герды, а Женя вообще целовалась с Человеком-пауком. Технику тоже усложняли. Иногда Милохин падал, спотыкался, но не отказывался от риска.

Начинали с простых поддержек.

Постепенно усложнялись.

И еще.

Проскакивали и эксперименты – хождение на руках.

Катание вдвоем на одном коньке.

И даже прыжки.

Неудивительно, что второй сезон вместе Медведева и Милохин начали со сложного контента. В первом же выпуске впечатлили Елену Чайковскую (она заменяли Татьяну Тарасову в роли председателя жюри):

«Я в такой растерянности. Он катался на равных с чемпионкой мира – на хорошей скорости, прекрасно поворачивался, ни за кого не держался. Более того, сделал уникальную поддержку. Вы очень прибавили».

Получили 11,82, из-за чего возмутился Авербух – следом за Евгенией и Даней выступали Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Они получили такую же сумму, но по технике их оценили выше.

«Откуда вдруг появились четыре оценки 6,0 на фоне того, что показали перед этим Милохин и Медведева? С гораздо большим насыщением поддержек, элементов и всего остального. И номер вы не поняли (Волосожар и Чепурченко), но они выиграли. Это как?» – негодовал Илья.

Сами ребята после выпуска отмечали, что будут усложняться, чтобы их судили лучше:

«Мы такими поддержками разминаемся. На самом деле правда – приходим на лед, давай разомнемся: поднимаю ее раз-два, дальше идем кататься. Прыжки? Вот это вопрос. Евгения, придется нам прыгать. А что после прыжков? Сальто хотят? Хотят фляги? Решим».

Медведева со смехом исправляла фляги на фляки, но с гордостью рассказывала, что Милохин освоил риттбергер. Во втором выпуске Даня действительно сделал одинарный прыжок. И не ограничился сложными парными элементами.

Был и кораблик.

И вращение.

Неожиданно ушел из проекта (и полетел в Дубай), теперь Медведевой ищут нового партнера

Год назад Медведева и Милохин, которых прозвали Медвелохины, заняли третье место – в этот раз рассчитывали забраться повыше. Но после четырех отснятых выпусков (в эфир пока вышли два), Даня внезапно ушел.

«К сожалению, я покинул данное шоу. Я просто устал. У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю – люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу».

Тут же в соцсетях Милохина появились видео из Дубая. Несмотря на заверения в любви, он отписался от Медведевой, а она – от него.

Илья Авербух, кажется, не знал о планах Дани: «После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда».

Почему Милохин так поступил – ответа пока нет. Атмосфера на съемках была хорошей, конфликтов не возникало. Об этом говорил и второй наставник проекта – Александр Жулин:

«Не было никаких предпосылок. Какие могут быть причины покинуть проект? Значит, ему стало неинтересно. Не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко работать. Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем. Жалко, что ушел. Потому что легкий парень – мог бы и выиграть».

Сейчас Медведевой ищут партнера – Евгения остается в шоу. У депутата Романа Терюшкова, который назвал уход Милохина своей победой, уже есть вариант – без достойных кандидатов оставить Женю одну:

«Мне хотелось бы видеть рядом с чемпионкой мира по фигурному катанию достойного партнера. Уж лучше катать одиночную программу, чем лишь бы с кем».

Использованы цитаты с сайтов «Р-спорт», РБК, Sport24 и Первого канала.

Фото: 1tv.ru; instagram.com/danya_milokhin