«Хочу, чтобы люди поняли: я девушка». На льду фигуристка-трансгендер из Бразилии – ей 14 лет

На этапе юниорского Гран-при в Риге выступила участница с крайне необычной историей: 14-летняя трансгендер Мария Рейкдал из Бразилии заняла предпоследнее место.

В раннем детстве Жоао понял, что ощущает себя девочкой, и вот теперь стремится в олимпийскую сборную.

Марию усыновили в 6 лет – родители не сразу поняли, что она трансгендер: стригли волосы, не разобрались с одеждой

В декабре 2016-го однополая пара Клебер Рейкдал и Густаво Кавальканти усыновила трех детей: мальчиков Жоао и Карлоса, а также девочку Талию. Оформление документов прошло быстро, хотя ребята до последнего не верили, что их возьмут в семью. Младший Карлос постоянно плакал, Жоао стеснялся, а Талия вела себя почти агрессивно.

Несмотря на относительно легкий процесс усыновления, Клебер и Густаво чувствовали себя ущемленными: «Суд по делам несовершеннолетних разрешил нам встретиться с детьми, но внутрь приюта нас не пустили, потому что мы гомосексуальная пара», – рассказывал Кавальканти.

Детей забрали – и у Клебера с Густаво они сразу почувствовали себя как дома. Впрочем, трудности ждали впереди: однажды 6-летний Жоао подошел к родителям с тем, что они не сразу поняли.

«Координатор приюта рассказал, что Мария приехала к ним девочкой, – вспоминал Густаво. – Тогда я не понял, мы брили ей волосы, но осознали лишь потом».

Ребенку нашли психолога, после чего родители поняли, что имеют дело с трансгендером. До этого Жоао выглядел грустным, не смотрел на себя в зеркало и даже пытался проколоть себе уши.

После выяснения ситуации Жоао называли уже Марией Хоакиной – в честь героини детского сериала. Хотя все началось еще до знакомства с новой семьей: Мария носила длинные волосы, примеряла одежду младшей сестры.

«Когда люди узнают, что это Мария и что она попала в однополую семью, что у нее два отца, все это будто делает нелегитимным ее существование. Они думают, что она такая из-за нашего влияния».

Клебер и Густаво – тренеры по фигурному катанию. Неудивительно, что Мария выбрала именно этот спорт. Правда, даже тогда родители сомневались – как ее тренировать, одевать? Первые наряды фигуристки были чем-то средним между платьями и нарядами для мальчиков. А дикторы на соревнованиях все еще объявляли ее по старому имени – Жоао.

В фигурном катании было сложно: не пускали в туалет для девочек и не звали на общее фото

Мария параллельно выступает в двух видах: фигурном катании на коньках и на роликах. Она быстро прогрессировала: в 2019-м взяла серебро чемпионата Бразилии на роликах и завоевала путевку на чемпионат Южной Америки. Но туда Рейкдал не пустили. Причина – документы, в которых она все еще значилась мальчиком.

В Бразилии легко поменять документы после 18 лет, а вот если человек еще несовершеннолетний, то все решается через суд. Семья Марии добилась положительного вердикта – фигуристку допустили до соревнований.

Разрешение выдали перед стартом чемпионата, но организаторы пообещали, что Мария выступит последней – чтобы у нее было хоть немного времени на подготовку. А за 10 минут до начала соревнований ей объявили, что стартовые номера поменяли – теперь она выступает первой, на два часа раньше запланированного срока.

Рейкдал нет и на общей фотографии с чемпионата – когда ее делали, решение суда еще не подоспело. Спортсменке не выдали форму сборной, а организаторы не пустили ее попробовать себя на площадке – к официальной тренировке документы тоже не подготовили.

На паркет Мария вышла почти в слезах: «Она не справилась с давлением. Она никогда не падала на соревнованиях, а в этот раз упала четыре раза», – сетовал Густаво.

По словам организаторов, все было по правилам – и смена стартового номера, и недопуск Марии до официального фото. При этом второе место на чемпионате Бразилии не гарантировало участие на соревнованиях – сборная вообще могла никого не заявлять.

Случай с поздним допуском – не единственный, который семья Марии расценила как дискриминацию. Во время соревнований штата девочке официально запрещали пользоваться туалетом – и мужским, и женским. По крайней мере, так утверждал ее отец Густаво.

Федерация конькобежного спорта Параны (штат Бразилии) выдала другую версию: в правила действительно внесен пункт насчет туалетных комнат, но в нем оговорка – «во время чемпионата в туалет несовершеннолетнюю должна сопровождать женщина».

Формулировка такова, потому что на чемпионате штата-2017 участница заходила в женский туалет в сопровождении отца. В это время там находились другие девочки, которые переодевались. В документах не указывалось, что Марии запрещено ходить в женский туалет одной.

Доминирует в Бразилии, но пока теряется на Гран-при (и все равно готовится к Играм-2026)

После всех сложностей с турнирами по роликам Рейкдал сосредоточилась на ледовых тренировках. Хотя и про паркет не забывала – несколько раз выиграла чемпионат Бразилии среди юниоров, а потом взяла серебро на юниорском ЧМ.

На льду тоже пошли успехи – в 2019-м она победила на чемпионате Бразилии в категории новисов (других участниц просто не было); а последние два года выигрывает уже среди юниоров: в 2022-м – с преимуществом в 43 балла от единственной соперницы.

В этом сезоне она уже победила на турнире Open América Latina и отобралась на юниорскую серию Гран-при. Дебют на этапе в Риге получился ярким – благодаря костюмам и аплодисментам публики. Но вот результат на международном уровне, пусть и без россиянок, оказался не таким высоким, как в Южной Америке.

Мария заняла 33-е место из 34. В короткой прыгнула каскад из двойных, недокрутила аксель и упала на дорожке шагов. В произвольной обошлось без падений, но недокрученный тройной сальхов, бабочка на акселе, слабые каскады и неясные ребра оставили ее на предпоследнем месте.

До 12 лет Мария не принимала гормональные препараты, так как уровень ее тестостерона отвечал требованиям ISU и других спортивных организаций. Последние два года за ней наблюдают эндокринологи, а уровень гормонов контролируют в больнице Университета Сан-Паулу.

«Мария принимает блокаторы полового созревания, поэтому у нее не разовьются вторичные признаки пола, который она не признает, у нее будет спокойное детство», – уверяют родители.

Сама Рейкдал мечтает об Олимпиаде-2026 в Италии. Ей исполнится уже 18, и она верит, что выступит на ближайших Играх. А о своем необычном статусе Мария взвешенно рассуждала еще в 11 лет:

«Я хочу, чтобы люди поняли, что я девушка. Даже если в моих документах где-то написано Жоао, то я все равно знаю, что я девушка».

Фото: ponte.org; Instagram/mj_mariajoaquina