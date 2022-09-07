Туктамышева ворвалась в 16-й сезон в карьере: проверенный прозрачный наряд, нетипичные номера и гусь в подарок

Елизавета Туктамышева первой из наших топ-фигуристок показала программы к новому сезону.

В 25 лет с мотивацией все в порядке – она ищет новое, учит четверные и готовится к борьбе на российских турнирах.

Короткую поставили во время Олимпиады, но к началу сезона поменяли

Контрольные прокаты сборной пройдут в конце сентября, но региональные команды отсматривают фигуристов уже сейчас. Вот и главная звезда Санкт-Петербурга Туктамышева выступила на местных прокатах. Для нее этот сезон – 16-й полноценный в карьере и 12-й по взрослым.

Еще в конце февраля у Елизаветы появилась новая короткая программа – ее поставил венгерский хореограф Адам Шоя под песню Бейонсе Freedom. Это не первое их сотрудничество – в сезоне-2017/18 Шоя ставил Туктамышевой обе программы.

«Алексей Николаевич пригласил меня на беседу тет-а-тет. Он сказал, что хочет доверить мне секретную миссию: поставить его любимой ученице мощный танец, который должен кардинально отличаться от ее постоянного стиля», – рассказывал хореограф «Матч ТВ».

Программу собрали во время Олимпиады с прицелом на новый сезон, а премьера состоялась в конце марта на Кубке Первого канала. Хотя летом Туктамышева сообщила, что постановка может и поменяться:

«Я не уверена, что эта программа останется на следующий сезон, потому что новый сезон начнется еще нескоро. Я бы хотела поставить еще одну короткую программу и затем выбрать лучшую из двух. Когда есть выбор – это всегда хорошо», – отмечала она в разговоре с сайтом ФФКР.

На прокатах в Петербурге Лиза действительно вышла с другой короткой – под ремикс хита Нины Симон Feeling Good:

Это новый рассвет, новый день, новая жизнь для меня,

И я чувствую себя отлично!

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что новая программа придала фигуристке стимул: «Мне выбор музыки нравится в том плане, что в этой программе интересная и современная хореография, сама Лиза по-другому выглядит. Почему решили поменять? Лиза что-то ищет, хочет что-то новое. Все время хочется двигаться вперед».

Платье, которое Туктамышева выбрала для прокатов, не новое – в черном полупрозрачном наряде с серебристыми аксессуарами она выступала не только с прежней короткой Freedom, но и с программой Lovely под Билли Айлиш на чемпионате мира-2021. Там она взяла серебро.

В Петербурге Елизавета исполнила три сольных прыжка: двойной аксель, тройные лутц и флип. По словам тренера, на катке было не очень комфортно – слишком холодно, так что Туктамышева не стремилась к максимуму, даже не прыгнув каскад.

Зато получила от зрителей огромного плюшевого гуся – счет подаркам от болельщиков в этом сезоне открыт.

В произвольной уже есть триксель, а могут появиться и четверные

Но с прыжками все в порядке. В мае Лиза восстановила четверной тулуп – прыгнула его чисто на сборах в Армении. Пока удачных попыток квада на соревнованиях нет, хотя был заход на чемпионате России-2020 – он закончился падением с недокрученного прыжка.

Изучение квадов – одна из причин, почему Туктамышева остается в спорте. В планах не только чистый выезд с тулупа на соревнованиях, но и другие прыжки. Елизавета активно работает над сальховом, пробует лутц на удочке. А в середине августа восстановила и коронный тройной аксель.

«Я хочу выучить еще четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. По моей физиологии и технике освоить другие четверные возможно. И мне хочется выучить их не для того, чтобы что-то доказать другим. Хочу доказать себе, что я это могу, что я сделала эти четверные в своем возрасте. Для меня это будет моя небольшая победа», – объясняла Лиза сайту федерации.

И уже в произвольной в Петербурге она показала суперпрыжок – начала прокат с каскада тройной аксель – двойной тулуп, потом пошла еще на один триксель, но сделала бабочку. Четверных не было, да и вряд ли кто-то ожидал их так рано – до соревновательного сезона еще месяц.

Изначально хореографом произвольной значился Илья Авербух, в прошлом году он уже работал с Елизаветой над короткой под Oblivion. Он анонсировал эксклюзивную композицию для Туктамышевой:

«Музыка достаточно сложная, написанная российским композитором, большим другом Лизы. Специально написана для этой программы. Лиза в ней может раскрыться по-другому, это в некотором роде эксперимент».

Но на прокаты Лиза вышла под «Одиночество» Игоря Крутого. Это не эксклюзив даже для фигурного катания – пару лет назад под нее катал чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.

Постановка получилось нетипичной для Туктамышевой: нежная, чувственная и спокойная – без Востока и зажигательных танцев. Алексей Мишин так описал программу:

«Год назад Илья Авербух делал шоу по мотивам произведений Игоря Крутого. И он сделал программу, но Лиза в нее как-то не вписалась.В этом году мы решили вернуться, и возвращение получилось удачным.

Она совсем выглядит по-другому, очень изысканно, грамотно, в стиле минимизации своих чувств и ощущений, потому что одиночество не требует разрывного, оно тонкое и деликатное, как написал Крутой и как звучит его одиночество».

Новый наряд Лиза не показала – вышла на лед в черном тренировочном костюме. Может, и тут найдется место чему-то необычному.

В следующий раз увидим Туктамышеву 24-25 сентября в Москве на прокатах сборной России. Уже сейчас понятно – Лиза серьезно готовится к сезону, где главным стартом для нее будет чемпионат России – 15-й в карьере.

Фото: East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images; РИА Новости/Александр Вильф