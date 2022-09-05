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«Испуганный любитель малинового фраппе». Так глава ОКР Поздняков назвал зятя-спортсмена, оставшегося в США

сборная России жен сборная России жен
сборная России сборная России
Константин Лоханов
София Лоханова (Позднякова) София Лоханова (Позднякова)
ОКР
сабля
Станислав Поздняков Станислав Поздняков
Фехтование Фехтование

Олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова разводится с мужем: Константин Лоханов (тоже саблист), оказывается, сбежал в США.

Глава Олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков оригинально рассказал о разводе дочери: «Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов. Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку».

***

София – звезда сборной России, к 25 годам у нее уже два золота Олимпиады (личное и командное), по две победы на чемпионатах мира и Европы. А их с отцом празднование в Токио – красивый и трогательный сюжет Игр-2020.

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На Олимпиаде София выступала под девичьей фамилией, хотя к тому моменту вышла замуж. А вот на последние турниры заявлялась уже как Лоханова.

Ее муж – четырехкратный чемпион мира среди юниоров по сабле – тоже входил в сборную и выступал в Токио. Правда, в отличие от жены, до медалей не добрался – остановился в 1/16 финала.

Они познакомились в 2015-м, когда Поздняковы переехали из Новосибирска в Москву – тренировались у одного специалиста, а поженились в сентябре 2020-го.

София не раз делилась фотографиями, называя день свадьбы – одним из самых важных в жизни, а мужа – самым большим подарком. В соцсетях была идиллия: милые фотографии, семейные встречи, совместный тег для походов в рестораны #лохановырекомендуют.

«В нашей семье царит поддержка и взаимовыручка, поскольку мы как никто понимаем образ жизни друг друга. Когда в семье один человек спортсмен, а другой от этой области далек, им тяжело ужиться. Поэтому здорово, что мы в одной лодке», – говорила София «Собаке.ru» о муже.

Пара строила планы на будущее, разговаривала о детях: «Когда деньги за Токио-2020 перечислят, отложим их на путешествия, на нормальную жизнь наших будущих детей, чтобы дать им должное образование, обеспечить комфортную жизнь».

Глава ОКР тоже пребывал в восторге от зятя, судя по интервью «Спорт-Экспрессу»: «Ребята дружат больше двух лет. С избранником хорошо знаком. Была возможность долго общаться. Так что никаких потрясений. Спасибо коронавирусу. Самоизоляцию проводили вместе. Костя жил с нами. Я вижу – классный парень».

Последнее фото вместе – 31 декабря, а последний раз София и Константин ходили на ужин (судя по соцсетям) – 31 января. Потом – молчание до апреля, после которого Позднякова выкладывала в основном отчеты о турнирах.

И вот в начале сентября появилось объяснение таким переменам: оказывается, Лоханов несколько месяцев назад покинул Россию. По информации «Матч ТВ», он не планирует возвращаться и уже ищет тренерскую работу в США.

Лоханов пропустил постолимпийский сезон из-за травмы и операций, врачи рекомендовали завершать карьеру. В Федерации фехтования России даже не знали, что Константин уехал.

Важная деталь: Лоханов звал с собой и Софию, но та отказалась – и сама уговаривала его вернуться. Видимо, такая идея Константину не понравилась. Речь зашла о разводе – его можно оформить и без второго супруга.

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Кажется, фраза про фраппе и самокаты – авторская, Поздняков никого не цитировал. С самокатами все более-менее понятно, а что там с малиной?

Фраппе (ударение на последний слог, от французского frappé – охлажденный) – популярный кофейный напиток. Несмотря на французский язык и итальянский флер, его изобрели в Греции. Классический кофе-фраппе готовят в шейкере на основе кофе, сахара и холодной воды/льда.

Для малинового фраппе понадобится: кофе (200 мл), горсть малины, шарик пломбира, сахар и колотый лед. Главное – взбить кофе до образования пенки, а потом добавить мороженое, ягоды и лед.

Кстати, в Италии фраппе – это просто молочный коктейль. В северо-восточных штатах США, где много выходцев из Италии, им тоже называют вариант без кофе – в таком случае его готовят на основе сливок или молока.

Фото дня 💕 Станислав и София Поздняковы: «От ребенка на папиных руках до двукратной олимпийской чемпионки»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков; Instagram/sofiya_lokhanova

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