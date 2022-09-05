«Испуганный любитель малинового фраппе». Так глава ОКР Поздняков назвал зятя-спортсмена, оставшегося в США

Олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова разводится с мужем: Константин Лоханов (тоже саблист), оказывается, сбежал в США.

Глава Олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков оригинально рассказал о разводе дочери: «Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов . Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку».

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София – звезда сборной России, к 25 годам у нее уже два золота Олимпиады (личное и командное), по две победы на чемпионатах мира и Европы. А их с отцом празднование в Токио – красивый и трогательный сюжет Игр-2020.

На Олимпиаде София выступала под девичьей фамилией, хотя к тому моменту вышла замуж. А вот на последние турниры заявлялась уже как Лоханова.

Ее муж – четырехкратный чемпион мира среди юниоров по сабле – тоже входил в сборную и выступал в Токио. Правда, в отличие от жены, до медалей не добрался – остановился в 1/16 финала.

Они познакомились в 2015-м, когда Поздняковы переехали из Новосибирска в Москву – тренировались у одного специалиста, а поженились в сентябре 2020-го.

София не раз делилась фотографиями, называя день свадьбы – одним из самых важных в жизни, а мужа – самым большим подарком. В соцсетях была идиллия: милые фотографии, семейные встречи, совместный тег для походов в рестораны #лохановырекомендуют.

«В нашей семье царит поддержка и взаимовыручка, поскольку мы как никто понимаем образ жизни друг друга. Когда в семье один человек спортсмен, а другой от этой области далек, им тяжело ужиться. Поэтому здорово, что мы в одной лодке», – говорила София «Собаке.ru» о муже.

Пара строила планы на будущее, разговаривала о детях: «Когда деньги за Токио-2020 перечислят, отложим их на путешествия, на нормальную жизнь наших будущих детей, чтобы дать им должное образование, обеспечить комфортную жизнь».

Глава ОКР тоже пребывал в восторге от зятя, судя по интервью «Спорт-Экспрессу»: «Ребята дружат больше двух лет. С избранником хорошо знаком. Была возможность долго общаться. Так что никаких потрясений. Спасибо коронавирусу. Самоизоляцию проводили вместе. Костя жил с нами. Я вижу – классный парень».

Последнее фото вместе – 31 декабря, а последний раз София и Константин ходили на ужин (судя по соцсетям) – 31 января. Потом – молчание до апреля, после которого Позднякова выкладывала в основном отчеты о турнирах.

И вот в начале сентября появилось объяснение таким переменам: оказывается, Лоханов несколько месяцев назад покинул Россию. По информации «Матч ТВ», он не планирует возвращаться и уже ищет тренерскую работу в США.

Лоханов пропустил постолимпийский сезон из-за травмы и операций, врачи рекомендовали завершать карьеру. В Федерации фехтования России даже не знали, что Константин уехал.

Важная деталь: Лоханов звал с собой и Софию, но та отказалась – и сама уговаривала его вернуться. Видимо, такая идея Константину не понравилась. Речь зашла о разводе – его можно оформить и без второго супруга.

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Кажется, фраза про фраппе и самокаты – авторская, Поздняков никого не цитировал. С самокатами все более-менее понятно, а что там с малиной?

Фраппе (ударение на последний слог, от французского frappé – охлажденный) – популярный кофейный напиток. Несмотря на французский язык и итальянский флер, его изобрели в Греции. Классический кофе-фраппе готовят в шейкере на основе кофе, сахара и холодной воды/льда.

Для малинового фраппе понадобится: кофе (200 мл), горсть малины, шарик пломбира, сахар и колотый лед. Главное – взбить кофе до образования пенки, а потом добавить мороженое, ягоды и лед.

Кстати, в Италии фраппе – это просто молочный коктейль. В северо-восточных штатах США, где много выходцев из Италии, им тоже называют вариант без кофе – в таком случае его готовят на основе сливок или молока.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков; Instagram/sofiya_lokhanova