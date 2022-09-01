«Ненавижу его, он так низко обижал Тутберидзе». Тарасова приехала в США и сделала фото с... тем самым американским журналистом

Татьяна Тарасова отправилась в США и там встретилась с американским журналистом Дейвом Лизом. Тем самым, который заявил о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе в американскую сборную.
Кажется, Тарасова не знала, с кем фотографируется. Но у Лиза своя версия.
Что Тарасова вообще делает в США?
Этим летом Татьяна Анатольевна активно изучает работу тренеров. Рейд по российским каткам начала с группы Тутберидзе в Новогорске. Первый канал даже снял сюжет об июльском визите Тарасовой к Этери: они обсуждали программы, отстранение сборной и лень фигуристов.
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Через пару недель Тарасова вновь посмотрела на спортсменов «Хрустального». А потом съездила в академию «Ангелы Плющенко». В середине августа настала очередь группы Александра Жулина.
«Это не инспекция. Я это делаю для себя. Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Понимаете, работу себе ищу», – объясняла она.
Тарасова дает советы, оценивает постановки и делает замечания фигуристам. По ее словам, с повторным визитом она собирается ко всем.
Москвой дело не ограничилось – в середине августа тренер отправилась в Санкт-Петербург и побывала на занятиях группы Евгения Рукавицына.
А в конце месяца полетела в США. Визит носит частный характер:
«Запрещено в США что ли ездить? Я долгое время жила в Америке, готовила спортсменов. И выигрывала золотые медали на Олимпийских играх, работая в США. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти. Я приехала к друзьям, у которых находятся мои зимние вещи. На каток я здесь не хожу, просто живу у друзей», – рассказывала Тарасова «Спорт-Экспрессу».
Говорила о теплом приеме, а на вопросы о возможном переезде отвечала в знакомой безапелляционной манере: «Вы думаете, я останусь в США, что ли? Не придумывайте! Я вернусь в Россию 5 сентября. Никогда не собиралась оставаться жить в США, не дождетесь. СМИ любят все поставить с ног на голову».
Несмотря на первоначальные планы, Тарасова все-таки заглянула к фигуристам:
«В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают программы, стараются прыгать четверные прыжки. Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо», – цитирует тренера РБК.
Сфотографировалась с Лизом, но уверяет, что не узнала его (Дейв говорит, что их представили)
Поездка Тарасовой в США в столь непростое для нашего спорта время – само по себе очень любопытное событие. Пока фигуристы отстранены от международных стартов, она изучает конкурентов – и это действительно полезно в изоляции.
А еще у Тарасовой состоялась совсем уж неожиданная встреча – американский журналист Дейв Лиз выложил совместное фото и написал: «В Нью-Джерси гость».
Удивительна эта встреча потому, что за полтора месяца до этого Тарасова защищала Тутберидзе и не очень лестно отзывалась о Лизе: «Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он еще раз нападать на Этери. Наверное, будет, если он так устроен. Она ответила на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет вранье».
Дело в том, что как раз Лиз в начале лета дал два громких инсайда:
1. Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов.
2. Ее дочь Диана Дэвис будет выступать за США.
Первый Этери тут же опровергла, назвав новость фейком. Со вторым все было сложнее: Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, тренируются в США, Этери несколько раз летала к дочери, а фигуристы выступали на просмотре перед американскими специалистами. История с возможным переходом Дианы утихла, но в середине июля Тутберидзе обратилась к Лизу сама:
«Дейв, ты полное дерьмо (в оригинале тренер написала «you so full of shit», что также может предполагать значение «твои слова ничего не стоят» – Sports.ru). У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе».
Тутберидзе редко отвечает обидчикам, но если отвечает – то всегда сурово: доставалось Плющенко, Тарасовой, а теперь американцу Лизу
Именно этот выпад в сторону журналиста оценила Тарасова. Так что общее фото с Лизом – действительно сюрприз.
После фото тренер объяснила, что не знала, кто с ней фотографируется:
«Я не общалась с этим журналистишкой. Получилось так, что со мной фотографировалось много детей, а тут появился он. Я садилась в машину, а Лиз, наверное, сделал фотографию.
Я даже не знаю, как выглядит этот американский журналист. Не знакома с ним лично. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию.
Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе!» – сказала она Sport24.
Лиз, который активно читает Sports.ru и другие российские сайты, тут же отреагировал. И, кажется, тоже удивился: «К сведению, меня официально представила Татьяне Тарасовой ее подруга, которая сделала снимок».
Теперь Тарасова точно запомнит Лиза в лицо.
«Тутберидзе преступно гениальна». Интервью американского журналиста, который раздражает нашу фигурку
Фото: instagram.com/t.a.tarasova; t.me/Dmitry Aliev; instagram.com/plushenkoofficial; twitter.com/SkatingLesson
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