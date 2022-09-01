«Ненавижу его, он так низко обижал Тутберидзе». Тарасова приехала в США и сделала фото с... тем самым американским журналистом

Татьяна Тарасова отправилась в США и там встретилась с американским журналистом Дейвом Лизом. Тем самым, который заявил о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе в американскую сборную.

Кажется, Тарасова не знала, с кем фотографируется. Но у Лиза своя версия.

Что Тарасова вообще делает в США?

Этим летом Татьяна Анатольевна активно изучает работу тренеров. Рейд по российским каткам начала с группы Тутберидзе в Новогорске. Первый канал даже снял сюжет об июльском визите Тарасовой к Этери: они обсуждали программы, отстранение сборной и лень фигуристов.

Через пару недель Тарасова вновь посмотрела на спортсменов «Хрустального». А потом съездила в академию «Ангелы Плющенко». В середине августа настала очередь группы Александра Жулина.

«Это не инспекция. Я это делаю для себя. Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Понимаете, работу себе ищу», – объясняла она.

Тарасова дает советы, оценивает постановки и делает замечания фигуристам. По ее словам, с повторным визитом она собирается ко всем.

Москвой дело не ограничилось – в середине августа тренер отправилась в Санкт-Петербург и побывала на занятиях группы Евгения Рукавицына.

А в конце месяца полетела в США. Визит носит частный характер:

«Запрещено в США что ли ездить? Я долгое время жила в Америке, готовила спортсменов. И выигрывала золотые медали на Олимпийских играх, работая в США. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти. Я приехала к друзьям, у которых находятся мои зимние вещи. На каток я здесь не хожу, просто живу у друзей», – рассказывала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Говорила о теплом приеме, а на вопросы о возможном переезде отвечала в знакомой безапелляционной манере: «Вы думаете, я останусь в США, что ли? Не придумывайте! Я вернусь в Россию 5 сентября. Никогда не собиралась оставаться жить в США, не дождетесь. СМИ любят все поставить с ног на голову».

Несмотря на первоначальные планы, Тарасова все-таки заглянула к фигуристам:

«В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают программы, стараются прыгать четверные прыжки. Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо», – цитирует тренера РБК.

Сфотографировалась с Лизом, но уверяет, что не узнала его (Дейв говорит, что их представили)

Поездка Тарасовой в США в столь непростое для нашего спорта время – само по себе очень любопытное событие. Пока фигуристы отстранены от международных стартов, она изучает конкурентов – и это действительно полезно в изоляции.

А еще у Тарасовой состоялась совсем уж неожиданная встреча – американский журналист Дейв Лиз выложил совместное фото и написал: «В Нью-Джерси гость».

Удивительна эта встреча потому, что за полтора месяца до этого Тарасова защищала Тутберидзе и не очень лестно отзывалась о Лизе: «Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он еще раз нападать на Этери. Наверное, будет, если он так устроен. Она ответила на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет вранье».

Дело в том, что как раз Лиз в начале лета дал два громких инсайда:

1. Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов.

2. Ее дочь Диана Дэвис будет выступать за США.

Первый Этери тут же опровергла, назвав новость фейком. Со вторым все было сложнее: Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, тренируются в США, Этери несколько раз летала к дочери, а фигуристы выступали на просмотре перед американскими специалистами. История с возможным переходом Дианы утихла, но в середине июля Тутберидзе обратилась к Лизу сама:

«Дейв, ты полное дерьмо (в оригинале тренер написала «you so full of shit», что также может предполагать значение «твои слова ничего не стоят» – Sports.ru). У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе».

Именно этот выпад в сторону журналиста оценила Тарасова. Так что общее фото с Лизом – действительно сюрприз.

После фото тренер объяснила, что не знала, кто с ней фотографируется:

«Я не общалась с этим журналистишкой. Получилось так, что со мной фотографировалось много детей, а тут появился он. Я садилась в машину, а Лиз, наверное, сделал фотографию.

Я даже не знаю, как выглядит этот американский журналист. Не знакома с ним лично. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию.

Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе!» – сказала она Sport24.

Лиз, который активно читает Sports.ru и другие российские сайты, тут же отреагировал. И, кажется, тоже удивился: «К сведению, меня официально представила Татьяне Тарасовой ее подруга, которая сделала снимок».

Теперь Тарасова точно запомнит Лиза в лицо.

Фото: instagram.com/t.a.tarasova; t.me/Dmitry Aliev; instagram.com/plushenkoofficial; twitter.com/SkatingLesson