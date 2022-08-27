Канадка выступила под «Очи черные» на фигурном Гран-при – привет России с соревнований, куда наших не пустили

Российские фигуристы не выступают на юниорском Гран-при, но на первом этапе в Куршевеле все равно слышалась русская речь.

Канадка Лиа Перейра каталась под «Очи черные»!

• Для Перейры это второй полноценный сезон на международном уровне. Ей уже 18 лет, в январе она даже попала в топ-10 взрослого чемпионата Канады.

Пока Лиа начинает с юниорской серии, хотя амбиции серьезные: в этом сезоне она планирует больше выступать по взрослым, побороться за топ-5 на чемпионате страны и, если повезет, поехать на чемпионат четырех континентов.

Выйти в топ даже по юниорам пока не получается: в Куршевеле Перейра заняла 6-е место. Конкуренция была не самой острой: из 32 фигуристок только две пошли на прыжки ультра-си. Но грубые ошибки Лиа в короткой и произвольной (тут полный набор: касания льда рукой, падения, неверные ребра) не пустили в тройку.

• А вот яркая произвольная точно запомнилась. Лиа выступала под знаменитый романс «Очи черные» – и не просто под музыку, а с вокалом. Неожиданный выбор для этих времен.

«Очи черные» – пожалуй, самый известный наш романс. Популярность он обрел благодаря Федору Шаляпину, который добавил песню в гастрольный репертуар, посвятив своей будущей жене итальянке Иоле Торнаги.

Несмотря на то, что Шаляпин сам дописал несколько куплетов, автор первого варианта – украинский поэт Евгений Гребенка, он опубликовал стихотворение еще в 1843-м.

Романс в том виде, который получил известность, появился в 1880-х – его исполняли на музыку вальса Флориана Германа Hommage в обработке Сергея Герделя.

• Перейра выступает с этой программой второй сезон подряд. Большая премьера пришлась на юниорский этап Гран-при в Красноярске – там Лиа заняла 10-е место, но сорвала овации российской публики (в этот раз пустые трибуны Куршевеля реагировали куда тише).

Вот что она рассказывала о постановке накануне юниорского ЧМ, где финишировала 14-й:

«Произвольная очень отличается от короткой. Но в этом и была моя цель – попробовать разные жанры музыки. Я не хочу брать только один стиль. Я люблю бросать себе вызов. Нам потребовалось чуть больше времени, чтобы найти эту музыку, но я знала, что хочу попробовать что-то более мрачное и резкое. В итоге мы остановились на песне «Очи черные», это русская композиция.

Не знаю, какая у меня любимая часть в этой программе – мне нравится многое: например, хореография и движения рук, которые поставил Эшер Хилл. Потому что иногда мрачная музыка может быть глубокой, а он добавил небольшие детали, и мне они очень понравились».

• Перейра тренируется в одной группе с действующей чемпионкой Канады Маделин Скизас. И, кажется, там любят русскую музыку. Олимпийская короткая Маделин была поставлена под композицию из советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Под свадебный вальс Евгения Доги Скизас заняла 19-е место в Пекине-2022 и 12-е на ЧМ. Правда, тогда звучал румынский вокал Каталина Караус (в оригинале вокала нет). С произвольной Перейры тренеры Нэнси Лемер и Дерек Шмидт, а также хореограф Эшер Хилл пошли дальше и остановились на классической версии романса.

• Вообще, вокал на соревнованиях разрешили 8 лет назад – до этого за музыку со славами штрафовали на балл. С тех пор прошло два олимпийских цикла, но русские песни на больших стартах – редкость. Удивительно, что теперь эту тенденцию меняет Канада.

Фото: wikipedia/Maxim Petrovich Dmitriev; Gettyimages.ru/Jurij Kodrun/International Skating Union