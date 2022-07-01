«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

Ян Непомнящий в шаге от досрочной победы в турнире претендентов. Он снова поборется за шахматную корону, но матч-реванш против Магнуса Карлсена может и не состояться.
Норвежец не выйдет на поединок?
1. Карлсен и Непомнящий уже встречались в главной шахматной дуэли – в матче на первенство мира-2021 В ноябре-декабре Магнус разгромил претендента со счетом 7,5:3,5. Поединок закончился на три тура раньше, а поражение Яна оказалось самым крупным за последние 28 лет.
Непомнящий еще держался первую половину, но после неудачи в 6-й партии поплыл: три поражения в пяти последовавших партиях оставили его даже без призрачных шансов на титул. И вот, казалось бы, у Яна, который, несмотря ни на что, провел отличную подготовку и набрал форму, возник шанс на реванш.
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2. Благодаря уникальной победе (никто не выигрывал турнир претендентов два раза подряд) Непомнящий снова отбирается на главный матч. Но Карлсен ждал не его.
После матча в декабре 2021-го Магнус выдал неожиданную речь:
«Есть большой шанс, что те, кто ожидают моего участия в следующем матче на первенство мира, будут разочарованы. Возможно, в следующий раз моим соперником станет Алиреза Фиружа, и это действительно мотивирует меня. Это уже помогло мне с мотивацией на матче в этом году. Если кто-то другой, а не Фиружа, выиграет турнир претендентов, я вряд ли сыграю в следующем матче за шахматную корону».
3. Этой весной Карлсен не исключил, что откажется от матча при любом сопернике. Магнус не бросает шахматы – просто ему надоело, что все его достижения сводятся к чемпионству:
«Если вернуться к тому времени, когда я еще не играл в матчах за шахматную корону, во многих отношениях тогда было проще и лучше. До первого матча в 2010-2013 годах я был убежден, что я лучший, я наслаждался этой жизнью».
В команде норвежца отмечали, что во время поединка с Непомнящим все будто понимали, что этот матч на первенство мира – последний для Магнуса.
4. Почему Фиружа, возможно, заставил бы Карлсена передумать? Алиреза, родившийся в Иране, но выступающий за Францию, – представитель нового поколения. Ему всего 19 лет, но он уже один из самых перспективных шахматистов.
Звание гроссмейстера Фиружа получил в 14, а к 18 годам поднялся на вторую строчку рейтинга ФИДЕ. В декабре 2021-го он достиг 2804 очков, став самым молодым игроком в истории шахмат, преодолевшим порог в 2800 очков.
На турнир претендентов Алиреза попал благодаря победе в «Большой швейцарке». Но основные соревнования не сложились: в первом круге Фиружа уступил Непомнящему и Фабиано Каруане. К концовке турнира претендентов молодой гроссмейстер и вовсе опустился на последнее место – ниже аутсайдеров: венгра Рихарда Раппорта и поляка Яна-Кшиштофа Дуды.
5. Шансы не увидеть Карлсена в матче за шахматную корону возросли. Он еще не отказался на 100%, но отметил, что вряд ли передумает: «Я и раньше менял свое мнение, но когда чувствую что-то так долго, то редко сворачиваю с пути».
47 лет назад чемпион уже отказывался от матча за корону: в 1975-м главный бунтарь шахмат Бобби Фишер не вышел на поединок против Анатолия Карпова. Американец выдвинул список требований, и почти все ФИДЕ удовлетворила, но формат матча не поменяли – и Фишер отказался. В итоге Карпову отдали титул без игры.
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Чтобы такой патовой ситуации не возникло вновь, ФИДЕ внесла поправки в правила матча: если действующий чемпион отказывается от выступления, то играют шахматисты, занявшие первое и второе места на турнире претендентов.
В свете заявлений Магнуса гонка за 2-е место (которая все еще не завершилась) обострена до предела.
6. Чем же занят Карлсен, пока решается судьба его возможного соперника по матчу? Он отправился в Лас-Вегас! Еще до конца турнира претендентов Магнус стартует на соревнованиях в рамках Мировой серии покера.
Это самая престижная серия покерных турниров в мире, которая считается неофициальным чемпионатом мира (официального просто не существует).
«Будет интересно сделать это раз в жизни – сыграть на чемпионате мира. Надеюсь хорошо проявить себя».
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На этом ЧМ Карлсен точно выступит, а вот сыграет ли на шахматном, который запланирован на первую половину 2023-го, – пока неизвестно.
Фото: eastnews.ru/GIUSEPPE CACACE/AFP; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos
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