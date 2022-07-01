«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

Ян Непомнящий в шаге от досрочной победы в турнире претендентов. Он снова поборется за шахматную корону, но матч-реванш против Магнуса Карлсена может и не состояться.

Норвежец не выйдет на поединок?

1. Карлсен и Непомнящий уже встречались в главной шахматной дуэли – в матче на первенство мира-2021 В ноябре-декабре Магнус разгромил претендента со счетом 7,5:3,5. Поединок закончился на три тура раньше, а поражение Яна оказалось самым крупным за последние 28 лет.

Непомнящий еще держался первую половину, но после неудачи в 6-й партии поплыл: три поражения в пяти последовавших партиях оставили его даже без призрачных шансов на титул. И вот, казалось бы, у Яна, который, несмотря ни на что, провел отличную подготовку и набрал форму, возник шанс на реванш.

2. Благодаря уникальной победе (никто не выигрывал турнир претендентов два раза подряд) Непомнящий снова отбирается на главный матч. Но Карлсен ждал не его.

После матча в декабре 2021-го Магнус выдал неожиданную речь:

«Есть большой шанс, что те, кто ожидают моего участия в следующем матче на первенство мира, будут разочарованы. Возможно, в следующий раз моим соперником станет Алиреза Фиружа, и это действительно мотивирует меня. Это уже помогло мне с мотивацией на матче в этом году. Если кто-то другой, а не Фиружа, выиграет турнир претендентов, я вряд ли сыграю в следующем матче за шахматную корону».

3. Этой весной Карлсен не исключил, что откажется от матча при любом сопернике. Магнус не бросает шахматы – просто ему надоело, что все его достижения сводятся к чемпионству:

«Если вернуться к тому времени, когда я еще не играл в матчах за шахматную корону, во многих отношениях тогда было проще и лучше. До первого матча в 2010-2013 годах я был убежден, что я лучший, я наслаждался этой жизнью».

В команде норвежца отмечали, что во время поединка с Непомнящим все будто понимали, что этот матч на первенство мира – последний для Магнуса.

4. Почему Фиружа, возможно, заставил бы Карлсена передумать? Алиреза, родившийся в Иране, но выступающий за Францию, – представитель нового поколения. Ему всего 19 лет, но он уже один из самых перспективных шахматистов.

Звание гроссмейстера Фиружа получил в 14, а к 18 годам поднялся на вторую строчку рейтинга ФИДЕ. В декабре 2021-го он достиг 2804 очков, став самым молодым игроком в истории шахмат, преодолевшим порог в 2800 очков.

На турнир претендентов Алиреза попал благодаря победе в «Большой швейцарке». Но основные соревнования не сложились: в первом круге Фиружа уступил Непомнящему и Фабиано Каруане. К концовке турнира претендентов молодой гроссмейстер и вовсе опустился на последнее место – ниже аутсайдеров: венгра Рихарда Раппорта и поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

5. Шансы не увидеть Карлсена в матче за шахматную корону возросли. Он еще не отказался на 100%, но отметил, что вряд ли передумает: «Я и раньше менял свое мнение, но когда чувствую что-то так долго, то редко сворачиваю с пути».

47 лет назад чемпион уже отказывался от матча за корону: в 1975-м главный бунтарь шахмат Бобби Фишер не вышел на поединок против Анатолия Карпова. Американец выдвинул список требований, и почти все ФИДЕ удовлетворила, но формат матча не поменяли – и Фишер отказался. В итоге Карпову отдали титул без игры.

Чтобы такой патовой ситуации не возникло вновь, ФИДЕ внесла поправки в правила матча: если действующий чемпион отказывается от выступления, то играют шахматисты, занявшие первое и второе места на турнире претендентов.

В свете заявлений Магнуса гонка за 2-е место (которая все еще не завершилась) обострена до предела.

6. Чем же занят Карлсен, пока решается судьба его возможного соперника по матчу? Он отправился в Лас-Вегас! Еще до конца турнира претендентов Магнус стартует на соревнованиях в рамках Мировой серии покера.

Это самая престижная серия покерных турниров в мире, которая считается неофициальным чемпионатом мира (официального просто не существует).

«Будет интересно сделать это раз в жизни – сыграть на чемпионате мира. Надеюсь хорошо проявить себя».

На этом ЧМ Карлсен точно выступит, а вот сыграет ли на шахматном, который запланирован на первую половину 2023-го, – пока неизвестно.

Фото: eastnews.ru/GIUSEPPE CACACE/AFP; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos