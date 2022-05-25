🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

В лыжах серьезные изменения: в новом сезоне дистанции у мужчин и женщин будут одинаковыми!

Федерация проводит революцию, которую почти никто не поддерживает. Зачем это все?

1. Вопрос равноправия в спорте обостряется с каждым годом – будь то призовые, время в эфире или работа со спонсорами. В лыжах озаботились и равными дистанциями. Конечно, это не новаторское решение – в легкой атлетике, плавании, коньках и шорт-треке уже давно так. Да и в лыжной марафонской серии мужчины и женщины бегут по одной трассе.

Кубок мира по лыжам в последние сезоны переживает кризис форматов – казалось, в календаре остались только гонки на 10/15 км и спринты . С внедрением смешанных дисциплин тоже опоздали на несколько лет. В Международной федерации лыжных видов (FIS) решили, что равные дистанции освежат соревнования.

2. Последние сезоны женщины бегали 10, 15 и 30 км, мужчины – 15, 30 и 50 км. В качестве альтернативы рассматривали формат 10, 20 и 50 км. Предложение одобрил сначала комитет FIS, а теперь и Совет федерации.

Наталья Непряева

Изначально планировалось, что в сезоне-2022/23 лыжники выступят на привычных дистанциях. Но теперь понятно: плавного перехода не будет. И прогноз норвежского издания Dagbladet о «равном» чемпионате мира-2025 сбудется намного раньше.

Календарь Кубка мира уже утвердили. И вот самые важные перемены:

• В расписании 8 гонок на 10 км: одна будет в формате преследования, остальные – с раздельного старта;

• Дистанция 20 км – самая разнообразная: 2 пасьюта, 2 масс-старта, «разделка» и скиатлон;

• Одна гонка на 50 км – Холменколленский марафон в марте;

• На «Тур де Ски» будет исключение из общей схемы – перед гонкой в гору все побегут классический масс-старт на 15 км;

• В календаре три эстафеты: две смешанные и одна обычная. В микстах все четыре этапа будут по 5 км, а в обычной по 7,5 км (раньше женщины бегали по 5 км).

3. Вдохновитель перемен – глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг. Еще год назад он уверял, что изменения назрели: «Полностью поддерживаю, давно пора. Этот вопрос долго был на повестке дня, не встречая особого понимания. Так что прекрасно, что он снова поднимается».

При этом Ульванг уходит с поста, который занимал с 2006-го, так что революция равных дистанций – его последнее большое дело: «Если лыжный мир согласится со мной, есть надежда, что предложение будет принято. Оно встретит сопротивление, не в последнюю очередь в Норвегии. Но мы получили позитивные сигналы, в частности, от Швеции, Финляндии, США и других стран».

На Кубке мира не впервые заговорили о равных дистанциях. В феврале 2020-го на шведско-норвежской многодневке «Ски Тур» мужчины и женщины бежали по 34 км. Презентовал проект тоже Ульванг.

4. Поддержку Комитета по лыжам Вегард встретил с воодушевлением: «Это важное, историческое решение. Сейчас мы рассказываем историю о том, что женщины не так сильны, как мужчины, и я хочу это изменить».

Сам Ульванг – трехкратный олимпийский чемпион Альбервиля-1992. На тех Играх он выиграл 10 км «классикой» (гонку, которую затем заменили на 15 км) и 30 км. А единственная дистанция, на которой остался без медали – марафон на 50 км. Сейчас у норвежца необычное объяснение, почему эту сложную гонку должны бегать и девушки:

«Удивительно, что (против) используется именно аргумент о физиологии, ведь у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции ».

Вегард Ульванг

5. В FIS изначально настраивались серьезно, но вот спортсмены не поддерживали нововведения. Среди лыжников, выступающих на Кубке мира, провели опрос насчет важных перемен. В нем участвовали 114 спортсменов из 25 стран со средним опытом выступления на Кубке мира в 6 лет. Выборка серьезная.

73% опрошенных высказались против равных дистанций у мужчин и женщин ; если брать только девушек – то 88% ответили отрицательно на вопрос о необходимости реформы. Интересно, что несколько лет назад спортсмены проходили такой же опрос, и тогда большинство поддержали идею.

6. Но есть и те, кто за – год назад шведские лыжницы настаивали на введении новых форматов:

«Очень странно, что парни бегут дистанцию в два раза длиннее, например, в скиатлоне. Это почти что оскорбительно», – говорила чемпионка мира Фрида Карлссон.

«В футболе и женщины, и мужчины играют 90 минут плюс овертайм. То же самое в других видах спорта. Не вижу никаких причин, чтобы все не было так же и в лыжных гонках. То, что у нас дистанции короче, чем у парней, – консервативная традиция», – соглашалась победительница спринтерского Кубка мира Линн Сван.

7. В России предложение не нашло положительного отклика:

«То, что предлагают наши коллеги – это все утопия. Как и допуск разного рода людей, которые родились изначально мужчинами, но им что-то там приснилось, и они теперь решили, что они женщины. Таким образом мы просто похороним женский спорт », – отмечала босс наших лыж Елена Вяльбе.

Елена Вяльбе

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не знает лыжниц, готовых бежать 50 км: «Лыжные гонки нуждаются остро в реформах, но не «механических», как предлагает господин Ульванг. Мы между собой на Кубке мире перспективу бежать больше 30 км уже обсуждали – я вам секрет открою: вообще ни одной желающей я не встречала! Не исключаю, что есть, но они в меньшинстве точно».

Тренер Александра Большунова – Юрий Бородавко – переживает, что у мужчин еще больше преимуществ получат спринтеры: «Сокращение дистанции у мужчин идет больше в сторону спринта. В тех масс-стартах, где сейчас доминируют спортсмены, владеющие быстрым финишем, им это будет на пользу. Естественно, подготовка сместится в эту сторону».

Четырехкратный чемпион Игр Николай Зимятов за традиционные дистанции: «Решение считаю неправильным, не нахожу никаких объяснений для уравнивания мужских и женских дистанций. Если так пойдет и дальше, то мужчин и женщин надо будет выпускать на старт вместе, кто знает, может, тогда и женщина победит. В этом смысл? Других объяснений я не нахожу».

8. В Норвегии протестовали не так сильно, но отзывались без восторга:

Тириль Венг повторила мысль Степановой о небольшом интересе к женскому марафону: «Если цель в том, чтобы создать больше ажиотажа вокруг лыжных гонок, то мы идем не по тому пути. Следует помнить, что мы должны привлекать телеаудиторию. Не думаю, что будет интереснее, чем сейчас. Разрывы будут больше, а интриги, пожалуй, станет меньше».

Двукратный чемпион Игр Симен Хегстад Крюгер тоже переживает из-за сокращения дистанций: «Мне бы хотелось видеть, что мы продолжим выступать так, как это делаем сейчас. Особенно жалко, что убрали скиатлон на 30 км. Побеждать на более длинных дистанциях престижно, и сам я считаю, что их интереснее всего бежать. Раньше, когда я следил за лыжами по телевизору, а не как спортсмен, мне они казались самыми увлекательными».

Хайди Венг

А вот пятикратная чемпионка мира Хайди Венг за сокращение, но не за одинаковую длину: «Я против предложения. У нас уходит больше времени на ту же дистанцию, и мы будем бежать дольше, чем парни. Чтобы создать интригу, вводите 7,5/5 км. Больше народа будет бороться за подиум».

Равные дистанции – не единственная реформа FIS, с нового сезона запрещены фторсодержащие средства для лыж. И это тоже вызывает критику – судя по последним новостям, тестовая машина еще не готова.

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Главный медиаконкурент лыж – биатлон – справляется без резких и не совсем продуманных реформ. Там регулярно появляются новые форматы, к котором зрители быстро привыкают.

А привыкнут ли лыжные болельщики к марафонам у женщин и коротким скиатлонам у мужчин?

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Shaun Botterill /Allsport; РИА Новости/Павел Бедняков