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Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

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Этери Тутберидзе собирается в США – путешествие, которое сейчас выглядит сверхпроблемным. Зачем такие сложности и что там надо главному тренеру нашего фигурного катания?

1. Несколько дней назад блог The Skating Lesson сообщил, что Этери Тутберидзе вот-вот прилетит в Бостон. Главная цель – навестить дочку, Диану Дэвис.

В прошлом сезоне танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин совершил серьезный прорыв: взял серебро чемпионата России и попал на Олимпиаду. Так что теперь у Дианы с Глебом серьезные шансы закрепиться в топе.

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В детстве Дэвис тренировалась как одиночница под руководством матери, а в 13 лет перешла в танцы – последние четыре сезона Диана катается со Смолкиным. Летом 2019-го пара перебралась в США для работы с Игорем Шпильбандом.

Дэвис многое связывает со Штатами – она родилась в Лас-Вегасе и совсем недавно говорила, что гордится родиной – хотя потом исправила текст поста (гордость сменилась радостью). А три года назад подтвердила, что у нее есть американское гражданство. Есть ли оно у Этери – неизвестно, но с визой все должно быть в порядке: Тутберидзе часто приезжает к дочке, а весной 2020-го задержалась в Штатах из-за коронавирусных ограничений.

2. Еще одна вероятная причина визита Этери – новые программы дуэта. Предполагается, что перед следующим сезоном с Дэвис и Смолкиным поработает французский хореограф Бенуа Ришо.

34-летний специалист сотрудничал со многими звездами: Елизаветой Туктамышевой, Рикой Кихирой, Даниэлем Грасслем и Денисом Теном. Яркие чемпионские программы Каори Сакамото (медалистки Олимпиады и чемпионки мира) в этом сезоне – тоже от Ришо.

Выбор (если про Ришо все достоверно) немного удивляет – почему-то Дэвис и Смолкин не ставят программы у хореографов группы Шпильбанда. А еще Ришо не поддержал команду Тутберидзе во время допинг-дела Камилы Валиевой на Играх:

«Если несовершеннолетних нельзя привлечь к ответственности, то они не должны участвовать в соревнованиях», – критически отметил он.

3. После сезона-2021/22 группу Шпильбанда покинул его ведущий американский дуэт Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (чемпионы США по юниорам). При таком раскладе Дэвис и Смолкин выходят в лидеры группы, вот только хватит ли конкуренции?

Еще один важный вопрос – зачем искать сложности с программами, приглашать иностранца, если статус российских фигуристов в новом сезоне не определен? Пока Международный союз конькобежцев (ISU), как и большинство федераций, не пускает наших спортсменов на международные турниры.

4. Так или иначе, акцент на работу с Дэвис и Смолкиным все отчетливее. Но вот Тутберидзе, кажется, ждут не все. Директор катка в Норвуде Ребекка Стамп сделала такую рассылку по электронной почте (оригинал доступен на Reddit.com):

«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой.

Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика».

5. В комментариях под новостью в твиттере The Skating Lesson были не так корректны. Кто-то удивлялся, почему Этери разрешают путешествовать, кто-то напомнил про незакрытое дело Валиевой.

С первым все более-менее понятно: несмотря на сложную политическую ситуацию, никто не запрещает Тутберидзе передвигаться по миру. И если у нее есть действующая американская виза, то она вправе посетить США.

А вот что делать с допинг-пробой? Ведь в Америке уже несколько лет действует закон Родченкова.

Антидопинговый закон, названный в честь информатора WADA и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, распространяется на все турниры с участием американских спортсменов. Олимпиада, конечно, в их числе. При этом акт касается не только спортсменов, нарушивших правила. Наказание подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

В феврале глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт пригрозил, что американцы действительно могут инициировать расследование в отношении окружения Камилы по закону Родченкова.

Но есть несколько нюансов. Положительную пробу Камила сдала на чемпионате России, этот турнир точно не подходит под действие закона. А еще вряд ли Этери поедет в США, не изучив все юридические вопросы – что с пересечением границы, что с антидопинговым законом. Да и можно ли заводить уголовное дело, пока расследование не завершилось? Ведь Валиева даже избежала отстранения по делу – ей позволили участвовать в личном турнире Пекина-2022.

Недавно глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд интересовалась: «Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаетесь вопросом: если он выступает в ее защиту до того, как расследование завершилось, как можно считать этот процесс честным?»

И обратный вопрос был бы логичным.

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6. В нашем фигурном катании все-таки переживают из-за поездки Тутберидзе. Александр Жулин не исключает заговора:

«Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Мне не хочется, чтобы это повлияло на ее дальнейшую судьбу и карьеру. Сейчас Тутберидзе – враг номер один для всей американской среды фигурного катания. Она выдающийся тренер, и все прекрасно понимают, что убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем.

Ехать туда, безусловно, опасно, но Этери – смелый человек. Думаю, она обязательно разберется в этой ситуации. Никто не имеет права запретить ей видеться с дочерью!»

7. За беспроблемную поездку Этери говорит ее отношение к политике в этом году. Совпадение или нет, но именно в этот раз Тутберидзе не приехала на встречу с Владимиром Путиным в Кремль. Да, у Этери было шоу  в Нижнем Новгороде, но раньше она находила время на приемы у президента.

В 2018-м даже сопровождала Алину Загитову и Евгению Медведеву на митинге в поддержку Путина, выдвигавшегося на очередной президентский срок. На инаугурации тоже присутствовала.

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25 марта из инстаграма Тутберидзе исчезла 21 фотография. В их числе поздравления Путина с днем рождения. И теперь на ее странице нет ни одной чемпионской фотографии с флагом России.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев, Михаил Климентьев; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; instagram.com/tutberidze.eteri; instagram.com/di__davis

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