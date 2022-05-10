Семененко вернулся после жути в шоу Плющенко – с программой, в которой получил сотрясение, и номерами в военной форме

Евгений Семененко вернулся на лед после ужасного падения на шоу Плющенко. Идеально откатал облегченный контент и завершил сезон.

Инцидент с падением произошел 16 апреля – на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге: Евгений зашел на четверной прыжок, но рухнул на лед и сильно ударился головой, сделал несколько попыток подняться, но в итоге упал прямо в зрителей. С арены его забрали на носилках.

На следующий день объявили диагноз – сотрясение мозга и многочисленные гематомы головы. Тренеры и врачи заверили: ничего серьезного – кровоизлияний и костных повреждений нет.

25 апреля Татьяна Мишина сообщила, что, вероятно, без тренировок Семененко проведет около двух недель (к очередному шоу Евгения Плющенко успевал – оно пройдет 14 мая в Кемерове). В тот же день Семененко выписали из больницы – он отпраздновал это с оптимизмом: поблагодарил болельщиков за подарки и написал: «Не снимайте с меня коньки!»

Затем последовал предсказуемый пропуск сбора в Армении, а 3 мая Мишина анонсировала возобновление тренировок:

«Женя чувствует себя хорошо, но полноценно тренироваться ему пока рановато. Он начнет с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели – но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография».

Видимо, восстановление пошло намного быстрее, ведь уже в праздники Евгений вышел на лед в рамках шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном».

«Женя не хотел заканчивать свое выступление на такой печальной ноте. Мы взвесили его силы. Я считаю, нельзя было ставить такую неприятную точку после того падения. Женя все прокатает. Будет совершенно другое ощущение от окончания сезона! Слава Богу, что у него хорошее самочувствие! Именно с ним он и пойдет в следующий сезон», – объяснила Мишина.

Вероятно, сезон для Семененко все-таки финишировал – на кемеровской афише шоу Плющенко его уже заменил Макар Игнатов.

Шоу «Любимые песни о главном», прошедшее в Санкт-Петербурге, приурочили ко Дню Победы. Семененко выступил в трех номерах.

Сначала откатал программу под Adagio in G Minor Томасо Альбинони – ту самую, в которой произошло падение. В этот раз обошлось без сложных прыжков – один тройной и один дупель. Все элементы Евгений выполнил идеально: вращения, прыжки, дорожки.

Затем у Семененко были еще два выхода в общих номерах под военные песни. Костюмы тематические: мужчины надели гимнастерки и выступили под «Смуглянку» – Семененко и Андрей Мозалев исполнили параллельный тройной риттбергер.

А на закрытии вместе со всеми участниками Евгений зажигал под «Калинку».

Семененко точно улучшил настроение в концовке сезона: впереди – окончательное восстановление и отпуск.

Фото: Ирина Цимфер ; Ирина Цимфер ; vk.com/semenenkofanclub