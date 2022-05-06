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Как преображаются наряды фигуристок: Хени открыла мини-юбки, а Тарасова каталась в купальнике еще до Витт

танцы на льду
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Катарина Витт Катарина Витт
женское катание
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Ирина Слуцкая Ирина Слуцкая
Соня Хени
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Алина Загитова Алина Загитова
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Фигурное катание Фигурное катание

Оригинальные и стильные костюмы – витрина фигурного катания: удачное платье создает и дополняет образ, а иногда помогает войти в историю.

А в чем фигуристки выходили на лед 100 лет назад? И что за революцию совершили Соня Хени и Катарина Витт?

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Чемпионаты мира проводятся с 1896-го, а на Олимпиаде фигуристы дебютировали в Лондоне-1908. Именно этот вид спорта больше всего связан с модой, что легко определяется по костюмам разных эпох.

Наряд первой олимпийской чемпионки Медж Сайерс совершенно не похож на спортивный, зато полностью отвечает моде начала XX века: юбка в пол, объемная блузка, длинные перчатки и шляпка. И даже при этом платье британки – легкое и воздушное, ведь в 1908-м фигурное катание было демонстрационном видом на летней Олимпиаде.

В 1920-е на аренах одевались иначе – толстые колготки и перчатки, меховые воротники и объемные свитера, длинные юбки тоже никуда не делись. Во многом причина такого многослойного и далекого от удобства стиля – морозы, ведь соревнования проходили на открытых площадках.

Считается, что первый перелом в ледовой моде совершила норвежка Соня Хени.

На свою дебютную Олимпиаду будущая трехкратная чемпионка поехала в 11 лет. Тогда она выступала в платье-пальто с меховой отделкой и теплой шапке. Но главная особенность – длина юбки: так как Хени была еще совсем юной, ей разрешили надеть укороченное платье.

Эту деталь Соня перенесла и в следующие сезоны: юбка выше колена смотрелась смело и свежо, а главное – не сковывала движения. И это, по сути, первая ниточка-требование к актуальным нарядам: ни одно платье не должно становиться помехой в прокате.

К Олимпиаде-1936 уже не только Хени надела короткое платье. А еще благодаря Соне девушки начали кататься в белых ботинках.

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В 1940-х юбки укорачивали не только ради моды/функциональности, но и из-за дефицита тканей после войны. Фасоны были простыми и лаконичными, хотя красивый силуэт создавали благодаря вытачкам и приталенному верху.

С каждым десятилетием платья укорачивались, в 1960-х распространились расклешенные юбки.

Советские фигуристы выигрывали международные турниры, а еще задавали тон в ледовой моде. Вот Людмила Белоусова в ультракоротком платье – низ купальника даже не скрыт.

А вот Татьяна Тарасова, кажется, вообще в боди.

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В конце десятилетия тенденция сохранилась, но появилось больше цвета (и дело не черно-белых фото, до этого и правда в костюмах была скудная палитра).

Игры-1968 американка Пегги Флеминг выиграла в салатовом платье (очень-очень коротком), которое выигрышно смотрелось на фоне тусклых нарядов соперниц. При этом в остальном без изменений: ненавязчивый декор, вырез под горло и длинные рукава.

В 1970-х снова поворот – вырез на топах становился глубже, а ткани легче.

В качестве элементов декора все больше использовали стразы и камни. Яркий пример – минималистичные и при этом запоминающиеся наряды американки Дороти Хэмилл.

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Самый насыщенный период ледовый моды – это, конечно, 1980-е. Здесь попробовали все: перья, тафту, яркие цвета, бисер, камни, золото – а еще сложные фасоны, театральные костюмы и яркий макияж. В советской команде самые кричащие и запоминающиеся наряды были у Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина.

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К 1988-му ISU устал от вседозволенности в костюмах и принял правило, которое негласно называли «правило Витт».

Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт часто экспериментировала с нарядами: то открывала живот, то надевала боди вместо платья, то шокировала зрителей глубоким декольте. После очередного купальника на Играх-1988 ISU запретил девушкам излишне оголять бедра, живот и диафрагму.

Катарина Витт устроила революцию в фигурных костюмах: купальник без юбки, оголенный живот, экстремальное декольте

Запрет распространился и на комбинезоны – на тех же Играх Деби Томас взяла бронзу в черном обтягивающем костюме.

На смену вычурному стилю пришел шик.

С ростом популярности фигурного катания (особенно в США) спортом заинтересовались модные дома: известный дизайнер свадебных платьев Вера Вонг четыре сезона одевала Нэнси Кэрриган – в ее нарядах американка взяла две медали Игр. К слову, Вонг и сама занималась фигурным катанием.

Легендарное противостояние Кэрриган и Тони Хардинг распространилось даже на внешний вид: пока Нэнси выступала в утонченных нарядах, Тоня надевала платья, сшитые мамой. При этом Хардинг быстро прониклась нововведением в фигурном катании – в 1990-х девушкам разрешили выступать в платьях без рукавов.

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На эволюцию нарядов в спорте влияли и технические находки.

Ткани становились все более легкими и эластичными, а вставки из сетки телесного цвета уже никого не шокировали. Во многом поэтому в 2003-м ISU отменил правило Витт – чрезмерное и неоправданное оголение по-прежнему запрещено, но пункт с обязательной юбкой вычеркнули.

В Турине-2006 Ирина Слуцкая надела темный комбинезон и вернула интерес к этому наряду.

А это уже Алена Савченко в образе «Розовой пантеры» в 2014-м. Пропустить невозможно.

Сейчас правило о костюмах звучит так:

«Одежда спортсменов должны быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не кричавшей или театральной по дизайну. При этом наряд может отражать характер выбранной музыки. Одежда не должна создавать эффект чрезмерной наготы, несоответствующей дисциплине. Мужчины должны быть в длинных брюках. Кроме того, в танцах на льду женщины должны носить юбку. В танцах могут быть исключения в соответствии со стилем ритм-танца».

Несмотря на более жесткие ограничения, именно в танцах сейчас максимум экспериментов. От неудачных, как костюмы аборигенов Оксаны Домниной и Максима Шабалина в 2010-м.

До приметных, но не раздражающих, как в недавней аэробике Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Пападакис и Сизерон смело оделись на ритм-танец: у нее – лосины и голубой купальник, у него – спортивки на завязке и розовая майка

В женском катании за последние несколько лет почти ничего не изменилось. В 2010-х японка Мао Асада ввела моду на перчатки, а в 2018-м Алина Загитова сделала легендарными две балетные пачки для олимпийских программ.

Девушки выступают и в комбинезонах, и в платьях. Кто-то, как Камила Валиева, любит длинные юбки, а кто-то, как Анна Щербакова, предпочитает наряды с рукавами.

Ну а место для смелых образов остается на показательных – там ограничений нет.

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Фото: Gettyimages.ru/Press Agency/Hulton Archive, Topical Press/Hulton Archive, Fox Photos/Hulton Archive, Tony Duffy, Bob Martin, Bongarts, David Madison, Pascal Rondeau/ALLSPORT, Rick Stewart/ALLSPORT, Brian Bahr, Paul Gilham; globallookpress.com/THE CANADIAN PRESS, Paul Kitagaki Jr., David G. Mcintyre; РИА Новости/Александр Донской, Илья Питалев, Александр Вильф; eastnews.ru/AFP; en.wikipedia.org

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