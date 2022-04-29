У пловцов ЧР, а где же Ефимова? Не выходила на связь, сменила купальник на бикини, а бассейн – на пляжи Калифорнии

В Казани проходит чемпионат России – сейчас самый важный турнир для наших пловцов. Но главной звезды там нет: Юлия Ефимова в Калифорнии и, кажется, совсем не скучает по спорту.

В августе она провалила Олимпиаду – после медалей Лондона-2012 и Рио-2016 в Токио доплыла лишь до 5-го места на 100-метровке брассом, а на коронную дистанцию и вовсе не отобралась.

На вопросы о завершении карьеры Юлия отшучивалась, хотя в ноябре пообещала, что останется минимум на год (еще не зная, что чемпионат мира пройдет без наших): «Разные возникали мысли. Но сейчас мне не хочется заканчивать карьеру на такой ноте. Нужна позитивная точка. Поэтому я еще годик попробую взять».

Осень после Токио выдалась насыщенной: Ефимова поездила по России…

провела отпуск на Гавайях…

и вернулась в Москву, чтобы готовиться к Кубку мира.

Прямо перед стартом турнира у нее обнаружили коронавирус, но уже через три недели Ефимова восстановилась и выдала серию прекрасных результатов – медали на этапах в Дохе и Казани.

С октября 2021-го 6-кратная чемпионка мира не соревновалась на международном уровне. При этом в Штаты, где давно тренируется и живет, не возвращалась:

«Я пока не могу вернуться в США, у меня не пускают собаку. Есть правило, что собаки, побывавшие в определенных странах, в том числе в России, не могут обратно заехать. Я уже с августа все пытаюсь это сделать, с документами найти выход».

В ноябре Юлия выступила на чемпионате России в 25-метровом бассейне: победила на 200 м и взяла два серебра. Планировала впервые за 10 лет отправиться на чемпионат мира на короткой воде в Абу-Даби. И лишь в последней момент поездка сорвалась.

Зато Ефимова провела новогодние праздники в Сочи:

И уже после этого вернулась в любимую Калифорнию. Собачка – тоже:

Там весело отпраздновала День Святого Патрика.

А 30-й день рождения встретила на Гавайях.

Апрельский чемпионат России на длинной воде точно не входил в планы (хотя возможность стартовать не упускают все лидеры и даже Евгений Рылов с отстранением от FINA).

Да и в Казани Юлию не ждали – по словам главы федерации Владимира Сальникова, Ефимова могла отправить результаты для фиксации во всероссийском рейтинге. В итоге Юлия не заявилась на ЧР и, видимо, вообще не контактировала с руководством и сборной:

«Ефимова занимается своими делами, абсолютно ни с кем не выходит на связь», – объяснял Сальников.

Впрочем, спустя пару недель в федерации заверили, что Ефимова не бросала тренировки и при необходимости легко наберет форму.

Без нее на чемпионате России плотно: только Нике Годун удалось взять две медали в брассе (золото на 100 м и серебро на 50 м) – конкуренция слишком высокая.

А вот скачка или регресса в результатах не произошло. Если брать прошлогодние результаты Ефимовой на ЧР, то в этом году она завоевала бы серебро на 50 м и выиграла бы 100 м (год назад было наоборот – золото на 50 и серебро на 100).

Сама Юлия пока без стартов, но ей точно есть чем заняться.