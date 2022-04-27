«Ты совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить наезды». Путин намекнул, что не верит в допинг Валиевой

Владимир Путин провел встречу с чемпионами Олимпиады-2022 в Пекине.

В классическом распорядке (вручение госнаград, поздравления, торжественные речи и шампанское) особое внимание президента досталось Камиле Валиевой.

• Еще в конце января Путин централизованно общался со спортсменами, которые готовились к вылету в Пекин. Тогда говорили по видеосвязи, а из всех сборных с монологами выступили только двое: хоккеист Егор Яковлев и Валиева , ехавшая на Игры за двумя золотыми медалями (командник + личный турнир).

Тогда Камила поблагодарила тренеров и персонал за помощь в подготовке и выразила робкую надежду на будущий прием у Путина: «Мы надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике».

Президент ограничился пожеланием удачного выступления: «Вы знаете, что у вас и всех членов сборной очень много почитателей, фанатов и болельщиков. Мы искренне желаем всем вам успеха».

• С тех пор в жизни Валиевой многое изменилось: она взяла золото командника (до сих пор не врученное), получила обвинения в допинге, разрыдалась в КиКе после провальной произвольной и осталась без медали в личном турнире.

В феврале об особом отношении Кремля к Камиле сигнализировала ее встреча в аэропорту: специально для Валиевой, улетевшей из Пекина не чемпионским рейсом, туда приехали помощник президента Игорь Левитин и легенда хоккея, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

• К концу апреля у Путина нашлось время для спортсменов. На личную встречу позвали только чемпионов – до Кремля доехали 9 из 15. Никита Кацалапов выступил с двумя речами, Анастасия Мишина радовалась, что сидит ближе всех к президенту, а лыжница Вероника Степанова улыбалась, резонировала заготовленным монологом про знамя и ловила взгляд Путина.

Но внимание президента приковала Камила.

Он вскользь перечислил участников командного турнира, упомянул победу Анны Щербаковой, а потом сосредоточился на Валиевой: «Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства».

И дал понять, что скептически относится к истории с допингом: «Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти средства и не нужны – мы с вами это прекрасно понимаем и знаем».

Так совпало, что на 26 апреля пришлась не только встреча президента с чемпионами, но и день рождения Валиевой. И об этом он не забыл: «Давайте пока поздравим Камилу Валиеву с днем рождения, она отмечает его сегодня. У меня еще будет возможность это сделать в неформальной части».

• Валиева тоже выступила с небольшой речью – как и три месяца назад, вспомнила о плотном графике президента:

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации . Спасибо вам большое, что любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно, спасибо».

Ну а потом настала та самая неформальная часть: Путин пообщался со спортсменами и выпил с ними шампанского. Для Камилы заранее подготовили газировку. Во время разговора с Валиевой президент по-отечески настраивал ее в свете допинговых разбирательств. И, кажется, опять уделил ей больше времени, чем остальным:

«Главное – не обращай на это внимание. Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды . Здесь самое главное – внутренне собраться. Все, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся успехов.

Трудолюбие – это талант... Спорт высших достижений – это тяжелый труд, это отдельная судьба. Там все очень жестко. Я знаю, там очень жестко... Нужно отдать себя целиком».

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев, Владимир Астапкович