Что известно о деле Таталиной, которая пожаловалась на домогательства и поборы? Команда боится поддержать, есть и несогласные с ней

В начале апреля в нашем фристайле, неудачно прошедшем Олимпиаду, полыхнуло.

Чемпионка мира-2021 Анастасия Таталина, оставшаяся без медали в Пекине, выступила с открытым письмом к министру Олегу Матыцину. Ключевые претензии 21-летней спортсменки и ее матери Оксаны: негласные требования руководства делиться призовыми, домогательства со стороны тренера Никиты Васильева, внутренний бойкот в команде, отсутствие условий для подготовки и еще кое-что помельче.

Федерация – тот же Васильев, а также президент Алексей Курашов – отбивалась энергично, но совсем не фактурно: все свелось к аргументам в духе «Таталина выдумывает, и вообще к ней самой хватает вопросов».

За федерацию вступились олимпийские призеры Илья Буров и Сергей Ридзик, засомневавшись в словах Таталиной.

Публично Анастасию поддержал только сноубордист Вик Уайлд (хотя он относится к другой федерации): «Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности. Почти у всех спортсменов есть похожие истории».

Сейчас ситуация вокруг Таталиной – по крайней мере, внешне – зависла. Анастасия не контактирует с руководством сборной, а на предложение Sports.ru об интервью ответила, что будет говорить только после встречи с Матыциным.

Мы отправили запросы действующим сборникам (в основном девушкам), которые прошли последние сезон-два в основе. Получилось интересно – ответить согласились только ученики Васильева: Лана Прусакова, вице-чемпионка мира-2021, уступившая только Таталиной (она отвечала письменно); и четырехкратный чемпион России Дмитрий Мулендеев.

Другие спортсмены готовы говорить не под запись (видимо, вопросы накопились не только у Таталиной), а вот от публичных выступлений отказываются. Например, Анастасия Смирнова и Ксения Орлова прочитали наши запросы, но не ответили, Любовь Никитина на связь не вышла.

Ниже – картина глазами Таталиной, фристайлистов (тех немногих, кто согласился поговорить) и руководства федерации.

Деньги: правда ли, что в сборной требуют делиться призовыми?

Таталина: «Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трех месяцев, старший тренер сборной Васильев начал требовать от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на негласное правило. В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев еще раз разъяснил действующее правило: выиграл-отдай федерации 50%».

Ответ руководства

Глава ФФР Алексей Курашов: «То, что она говорит, это ложь. У нас нет таких правил. Никто не требует деньги. Никогда ни с одного спортсмена не требовали на нужды федерации. Если спортсмен получает призовые и желает сам поощрить тренера, массажиста, сервисмена – это исключительно его усмотрение».

Тренер Никита Васильев: «В федерации вообще не существует такого правила. Никто и никогда не требовал деньги. Мы и свои деньги вкладывали в нее, а такие комментарии очень оскорбительны для нас. Мы вложили в нее свое время, свою жизнь».

Комментарии спортсменов

Прусакова: «Я заняла второе место на чемпионате мира-2021, получила призовое вознаграждение, но с меня денег никто не требовал».

Мулендеев: «Никто никого не призывает делиться. Ко мне никто не обращался с этим, хотя были победы на Кубках Европы».

Домогательства: тренеры приставали к Анастасии?

Оксана Таталина (мама): «Морально-нравственные принципы у Васильева вообще отсутствуют. Унижения, оскорбления, высмеивания по отношению к Насте. Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева, особенно в сезоне 2019 года, стали причиной серьезной травмы Анастасии».

Таталина: «Были отношения, выстроенные на унижении и оскорблении, пошлых шутках и предложениях интимного характера со стороны Васильева ко мне».

Ответ руководства

Курашов: «Для нас это выглядит крайне оскорбительно. Все, что изложено, не соответствует действительности. Если у Насти есть факты, пусть она их представит. Серьезнейшее обвинение в домогательствах. Это клеймо, даже если останется в прессе. Думаю, Никита Васильев будет обращаться в соответствующие инстанции, потому что для него это крайне важно».

Васильев: «Что я могу сказать по поводу каких-то шуточек и домогательств? Да никогда такого не было! Возможно, Анастасия что-то себе придумала и пытается это все выдать в какой-то форме, утрировать. Наше мнение, что на данный момент это выглядит просто оправданием того, что она не смогла завоевать медаль».

Комментарии спортсменов

Прусакова: «Лично я никогда не замечала ничего подобного ни по отношению к себе, ни по отношению к другим девочкам из команды.

Хочу высказаться в защиту Никиты Васильева. С тех пор как в 13 лет я решила попробовать себя во фристайле, меня тренировал только он. Это был огромный путь длиной в 9 лет, который мы прошли рука об руку как спортсмен и тренер. Он научил меня всему, что я умею прыгать на лыжах сейчас, а я так горжусь своим катанием. Он профессионал своего дела.

Даниил Калачев тоже принимал активное участие в тренировочном процессе начиная с 2017-го. Он также внес большой вклад в развитие моих физических навыков и спортивных достижений. За что я очень ему благодарна».

Лана Прусакова и Никита Васильев

Мулендеев: «Наблюдая за общением в команде, я не вижу никакой разницы между общением тренеров с Настей и с другими спортсменами. При мне не замечал плохого отношения, унижения, пошлых шуток в ее адрес».

Отношения в команде: Таталиной объявили бойкот?

Таталина: «Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021-го обо мне нет ни одного упоминания. Даже ни одной фотографии. Как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было и нет».

Оксана Таталина: «Васильев настраивал сокомандников по сборной, те распространяли лживую информацию об Анастасии».

Ответ руководства

Васильев: «Если сказать честно, то после чемпионата мира, где она победила, Настя надела на себя корону и к нам отношение изменила. Несмотря на все это, мы выполнили свою работу в полном объеме. Ее отношения с партнерами по команде ухудшились. Анастасия перестала наравне общаться с командой».

Анастасия Таталина

Комментарии спортсменов

Прусакова: «С Настей раньше мы были подругами, но с каждым годом нашего совместного пребывания в одной команде отношения между нами ухудшались. В первую очередь это связано с тем, что Настя вела себя высокомерно и неуважительно по отношению ко мне и некоторым другим ребятам из нашей команды.

Мне очень не понравилось, как Настя выразилась в интервью: «Так все обрадуются, если на ЧМ-2023 Лана как минимум выиграет, а как максимум покажет программу, которую никто в мире не выполнял. Давайте, мы посмотрим». На мой взгляд, это обесценивание моих достижений. Она говорила, что я поехала по ее квоте на Юношеские Олимпийские игры-2016, но это не так – я сама ездила по Кубкам Европы и заработала квоту».

Мулендеев: «Я прекратил общаться с Настей еще в прошлом сезоне. Были такие случаи: захожу к девчонкам в комнату, обращаюсь к ней, в ответ ноль реакции. Она очень странно реагировала, поэтому я решил не терпеть такое отношение: когда другим надо – она не отвечает, а когда ей что-то надо – то подойдет и приобнимет. До этого всегда нормально общались. Настя обособилась от команды».

Тренировки: Таталиной сорвали подготовку к Олимпиаде?

Таталина: «За полгода было организовано 27 дней тренировок на трамплине и 26 дней на подушке. У соперниц – 80 дней на снегу и 80-90 дней на подушке. Этот план был согласован с федерацией. В декабре мы были на сборе в Финляндии, который был абсолютно бесполезен – там было -30 и абсолютно никаких условий для подготовки. Я 2,5 месяца не прыгала свою олимпийскую программу до Олимпиады».

Ответ руководства

Васильев: «Оскорбительно читать такие вещи в свой адрес, зная, сколько времени, своих сил и души вложил в спортсменку, чтобы она с нуля добилась таких результатов, стала чемпионкой мира. Когда мы взяли Настю в команду в 2015 году, она была на нулевом уровне. Мы ее вырастили».

Никита Васильев

Комментарии спортсменов

Прусакова: «Не могу ответить на вопрос о подготовке к Олимпиаде, так как весь предолимпийский сезон я проходила реабилитацию после операции на колене. Не знаю, как проходила подготовка к соревнованиям в этом году. Пока ездила на сборы, конечно, бывало такое, что тренировочные дни пропадали из-за погодных условий, но винить здесь некого».

Мулендеев: «Тренеры объясняют все трюки, до Олимпиады проводили все тренировки совместно – Никита Васильев делал прокатки для Насти, катался с ней, уделял время. Даниил Калачев тоже участвовал в подготовке. Не было такого, что ее не тренировали.

До этого Настя занималась у Андрея Иванова, он научил ее определенным трюкам. Потом она травмировалась, восстанавливалась и начинала заново уже в составе сборной с Васильевым. Все трюки, которые она показывает, поставили на снег совместно с ним. Настя – молодец, она тренируется с родителями, у них своя методика. Но это физическая подготовка тела, само выполнение трюков Настя поставила на 80% с Васильевым и Калачевым».

Инфраструктура: федерация не развивает фристайл в России?

Таталина: «Слоупстайл дебютировал на Олимпийских играх в Сочи, но за 8 лет у нас так и не была выстроена структура развития этого вида спорта. До сих пор отсутствует поэтапная методика подготовки. Отсюда нехватка профессиональных специалистов, низкий уровень судейства, нет качественных трасс и парков для тренировок, соответствующих мировому уровню.

Начиная с 2016 года, когда я попала в сборную, финансирование наших дисциплин идет по остаточному принципу. С 2018-го в команде нет даже врача».

Ответ федерации

Курашов: «В письме Таталиной сплошной негатив, но есть и несколько правильных моментов – например, по поводу трасс. У нас в России есть проблема с трассами применительно к биг-эйру, хаф-пайпу, слоупстайлу, это не совсем наша традиционная спортивная субкультура, эти дисциплины появились не так давно».

Алексей Курашов

Комментарии спортсменов

Прусакова: «Действительно, в России пока недостаточно развит уровень подготовки к международным соревнованиям в наших дисциплинах. В России есть несколько тренировочных подушек для летней подготовки, но размер полета недостаточно большой. Надеемся, что в данной непростой ситуации все-таки удастся выехать заграницу».

Мулендеев: «Отсутствие врача на сборах – это проблема. Возможно, я благодаря опыту справляюсь с этим, но иногда его не хватает, да. На определенные сборы можно было бы брать с собой врача или массажиста. Это все вопросы финансирования. Каждый раз, как я понимаю, все упирается в деньги».

***

Удивительно, что Таталина и руководство готовы обсуждать все проблемные вопросы с прессой, но при этом не идут на контакт. Молчание большинства спортсменов сборной тоже показательно.

Теперь претензии чемпионки мира рассматривает Министерство спорта России: проверка идет больше двух недель, а Олег Матыцин взял дело под личный контроль.

***

Использованы цитаты из интервью «Матч ТВ», «Спорт-Экспрессу», «Р-Спорт», ТАСС.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Сергей Пятаков; instagram.com/_tatalinaanastasia_; instagram.com/nikitkavas; instagram.com/lanaprusakova