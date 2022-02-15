Крах Латыпова на стрельбе: наши биатлонисты чуть не взяли золото в эстафете, но Эдик посыпался

Все равно с медалью 🥉

России не хватило одной стрельбы до золота Олимпиады. Наши биатлонисты лидировали всю эстафету, но Эдуард Латыпов не справился с нервами. Такая грустная бронза.

Гонка складывалась почти идеально для команды России. Уже с первого этапа Карим Халили вышел в лидеры.

На передаче перед основными соперниками был неплохой задел – 8 секунд от французов и 40 секунд от норвежцев, которые неожиданно схватили штрафной круг (подвел стрелок Стурла Хольм Лагрейд).

Затем мощный этап выдал Александр Логинов – даже на проблемную стойку хватило патронов. При передаче отрыв вырос уже до 36 секунд.

Максим Цветков, который натерпелся неудач в Пекине, работал на стрельбе очень аккуратно. Его преимущество доходило до минуты, но к передаче Цветков подсел. И все равно Россия везла соперникам 40 секунд.

Главной задачей Эдуарда Латыпова было обойтись без штрафных кругов. Лежку он провел идеально – быстро и чисто. На заключительный рубеж команда заехала с минутным запасом перед Францией.

И тут Латыпова затрясло. Первым же выстрелом он промазал, затем зацелился – и снова промах. Не помогало ни выцеливание, ни медленный темп. Основной обоймой он закрыл всего одну мишень – последнюю.

Дополнительные патроны немного помогли, но и с ними Эдуард один раз промазал. Итого – 3 попадания из 8. Так плохо Латыпов не стрелял никогда. По сезону он справлялся со стойкой – 82% попаданий. Сегодня – 37,5%.

С рубежа Эдуард уходил третьим, а лидировали норвежцы, которым по ходу гонки наши везли минуту и 40 секунд.

И все-таки бронзу сохранили. Финишировав, Латыпов рухнул на снег – к нему тут же подбежала команда, ребята похлопали по плечу.

На пьедестале наши парни сдержанно улыбались. Бронза – отличный результат для биатлона, который впервые за долгие годы ожил, но всю гонку рядом была совсем другая медаль.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Мужчины

Эстафета

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:19.50,2 (1+7)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) – 27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) – 45,3 (2+6)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат) – 1.04,3 (1+9)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Сабастьян Самульссон) – 1.49,4 (1+13)

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; REUTERS/Kim Hong-Ji, Athit Perawongmetha; РИА Новости/Рамиль Ситдиков; кадр трансляции Россия-1; кадр трансляции Eurosport