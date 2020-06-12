«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным». Винер и Усманов разводятся после 30 лет в браке

Этот текст впервые опубликован на Sports.ru в июне-2020. Он об истории любви удивительной пары нашего спорта – Ирины Винер и Алишера Усманова. 4 мая Усманов подал заявление на развод после 30 лет брака.

Она – главный тренер по художественной гимнастике и президент федерации, он – босс мирового фехтования (сейчас полномочия приостановлены), экс-владелец акций лондонского «Арсенала», незаменимый помощник российского спорта (далеко не только футбола).

Винер и Усманов прожили вместе 47 лет: им не мешали ни жизнь в разных городах, ни тюрьма, ни сильные характеры.Теперь их история любви подходит к концу. А как она начиналась?

Усманов влюбился в Винер, когда учился в школе. Но подойти не решился

Первая встреча произошла еще в юности, когда Усманов учился в школе. Он пробовал себя в игровых видах, но выбрал фехтование: наверное, к этому подтолкнула и любимая книга – «Три мушкетера». Алишер успешно стартовал: сначала юношеская сборная республики, потом звание мастера спорта и, наконец, сборная СССР. По словам Усманова, в 1971-м он даже выиграл чемпионат Узбекистана среди взрослых.

Тренировки Алишера проходили в том же зале, что и у гимнасток – после занятий он задерживался там, чтобы посмотреть за художницами. Так и обратил внимание на статную и красивую Винер. Она (на 5 лет старше Усманова) уже была звездой – чемпионкой Узбекистана, очень популярной и модной: первой в городе надела черные чулки, носила высокие сапоги и мини-юбки. Тогда Алишер не решился на знакомство, но уже влюбился.

После школы Усманов поступил в МГИМО и уехал. Годы спустя они с Ириной случайно встретились в Москве – Алишер заметил знакомое лицо на улице. И хотя в юности общения между ними не было, Винер запомнила молодого человека, который часто заглядывался на нее, и очень обрадовалась встрече с земляком.

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным, потрясающе интеллектуально развитым и очень много знающим о женском существе молодым человеком. Вот она и не устояла», – нескромно вспоминал бизнесмен.

Экс-гимнастка уточняет: ее покорили ум и кругозор Алишера.

«Во всем мире, во все века действует закон: мужчины любят глазами, женщины – ушами. Заметьте: даже если мужчина внешне самый непрезентабельный, но он образован, речист, прекрасно говорит, что называется «классно вешает лапшу на уши», то вы проникнетесь к нему симпатией. Другое дело, как узнать, любовь ли это или нет... Но при других вариантах, когда язык не слишком подвешен, красота тоже часто выручает», – считает Винер.

И добавляет, что ей повезло: у нее муж – и красивый, и умный.

По признанию Винер, она сразу влюбилась в Усманова – хотя в тот период переживала разрыв с первым мужем и воспитывала маленького сына Антона. Про первого мужа тренер не говорит никогда – неизвестно ни его имя, ни история их знакомства. Они поженились, когда Винер было 23, но вскоре разошлись. Сын носит фамилию матери и, вероятно, не видел отца с детства. При поисковом запросе на имя Антона Винера в графе «родители» высвечиваются Ирина Винер и Алишер Усманов, который усыновил мальчика, платил за его учебу и помогал в бизнесе.

Окончив вуз, Алишер вернулся в Ташкент – тогда у них с Винер и начались серьезные отношения. Сначала родители Усманова были против: она старше, уже с ребенком, разведена – но спустя время Ирину приняли в новой семье. Винер называла маму мужа – Дильбар Усманову – подругой, а не свекровью.

Ирина 6 лет ждала любимого из тюрьмы

Возможно, главных женщин в жизни Усманова объединило общее горе: в 1980-м в Узбекистане прошел громкий судебный процесс над золотой молодежью Ташкента. К ней относился и Алишер, причем его отец – Бурхан Усманов – занимал пост прокурора города.

В августе 26-летний Усманов вместе с сыном председателя КГБ республики и сыном министра сельского хозяйства проходили по делу о взяточничестве, мошенничестве и групповом хищении социалистической собственности. Алишера осудили на 8 лет.

Перед его отправкой в колонию Винер пообещала дождаться. Вообще, она редко отвечает на вопросы о том времени и ограничивается объяснением, что пережить все это ей помог бог. В какой-то момент Ирина Александровна была невыездной, в том числе из-за того, что навещала будущего мужа: «За что заперли? За пятую графу (5-я графа в паспорте СССР – национальность, Винер – из еврейской семьи). Сначала за это, потом за то, что я езжу в места не столь отдаленные».

Из тюрьмы Усманов прислал возлюбленной шелковый платок – так в Узбекистане делают предложение руки и сердца. Ирина оставила подарок, что означало согласие.

В 1986-м Алишера выпустили досрочно – «за примерное поведение» и «ввиду искреннего раскаяния». Сам бизнесмен называл дело сфабрикованным и говорил, что он и его друзья – жертвы внутреннего конфликта в руководстве республики. В 2000-м Верховный суд Узбекистана согласился с такой формулировкой и полностью реабилитировал Усманова.

Поженились Винер и Усманов спустя 6 лет после его освобождения – в 1992-м, когда уже перебрались из Ташкента в Москву. По словам Ирины, обошлось без пышной церемонии: «К сожалению, у меня не было свадьбы. На моей свадьбе небо было потолком, а земля была полом», – больше никаких подробностей.

Одной из причин успеха в бизнесе Усманов называет ответственность перед женой: он не мог подвести женщину, которая преданно ждала его на протяжении 6 лет.

Бизнесмен помогает гимнасткам: купил дом в Хорватии, дает напрокат самолет

Супруги мало времени проводят вместе: Винер, как правило, живет с гимнастками на базе в Новогорске, а вместо отдыха ездит с ними в дом в Хорватии, который купил муж. Усманов занимается бизнесом в Москве и Лондоне. Несмотря на увлечение собственными делами, они всегда находят время друг на друга.

«Алишер – очень занятой человек, я тоже не сижу под вязами. Когда мы встречаемся, нам есть о чем поговорить. Я всегда удивляюсь, когда вижу в ресторане красивую молодую пару, которая сидит молча весь вечер. Им просто нечего друг другу сказать! Так может, лучше так, как мы?».

На их историю любви даже сняли клип – правда, только для семейного просмотра. Отрывок можно посмотреть здесь.

«Его сняли специально для нас с Алишером Бурхановичем на мою любимую песню «Время». Она о том, что время не лечит, уходит, как деньги. Но любовь остается. Нашли очень похожего на Алишера мальчика, а одна из моих учениц – вылитая я в детстве. Даже родинка на щеке точно такая же. Они снялись вдвоем в этом клипе, получилось безумно трогательно», – рассказывала Винер.

Еще она признавалась, что муж часто ревновал к спорту: в доме Усмановых нередко жили гимнастки, а Ирина пропадала на тренировках. Но Алишер всегда помогал жене – особенно в 90-е, когда в стране не было денег: платил за сборы, давал частный самолет для перелетов на турниры и даже спал на полу, когда спортсменки ночевали в их доме накануне крупных стартов.

«Он в какой-то степени ревнует меня к гимнастике. Он всегда говорил: «Что ж такое происходит? У тебя же на лбу даже при самых наших близких отношениях крупным шрифтом написано: Зарипова (Амина Зарипова – многократная чемпионка мира, воспитанница Винер, потом тренер сборной – Sports.ru)». В этом он немного ошибался – все-таки художественную гимнастику я любила, но я и его любила тоже очень сильно».

Усманов, по словам жены, проникся любовью к ее спорту. Он инвестировал в грандиозный проект Дворца гимнастики имени Винер – того самого, который построен в виде гимнастической ленты, и куда вскоре после открытия приезжал Владимир Путин.

Бизнесмен иногда показательно шутит над женой насчет успехов ее подопечных, но всегда отдает должное ее труду:

«В Пекине после победы Канаевой сказал: «Ну и чему радуешься? Выиграла чемпионат Советского Союза». Зато когда на следующий день наши девушки взяли золото в групповых упражнениях, у меня в комнате стояло четыре корзины цветов! И записка с очень нежными словами. В этом – весь Усманов», – вспоминала Винер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она всегда строга и требовательна к спортсменкам, хоть и называет их детьми. Но сильный характер прорывается – может и накричать, и обозвать, а когда гимнастка съедает лишнюю шоколадку, то тренер не находит себе места от гнева.

При этом дома Ирина склоняет голову перед мужем и не спорит с тем, кто главный в семье. «Я восточная женщина и привыкла, что муж в семье главный. Когда супруг входит в дом, жена должна приветствовать его стоя. И при этом опустить глаза.

И своих девочек-гимнасток я воспитываю точно так же. Я учу их, что семья, муж, дети – это самое главное. На первом месте – муж, потом дети. И все это вместе составляет счастье женщины. А работа и все остальное – вторично», – уверена Винер.

И добавляет: она легко говорит правду и не оглядывается на критику благодаря тому, что ничего не боится – во многом из-за надежного тыла (в том числе и финансового).

Она называет Усманова богом, королем и гением. И считает, что мужчина – полигамное существо, но, изменяя жене, он в первую очередь изменяет себе и своему выбору.

Они с теплотой и уважением говорят друг о друге и понимают, что их семья – это не только чувства, но и взаимовыгодное сотрудничество.

«Мужа делает жена. По желанию женщины мужчина становится тем самым, которым она его придумала. Я всегда говорила Алишеру: «Ты – гений! Ты – великий!» И он стал таким, хотя прошел через многие испытания. Он отчаивался, а я все равно говорила, что все будет, хотя тогда и думать об этом было нереально. Я всегда знала, что он супер».

***

Теперь Винер и Усманов разводятся. Данные о деле появились на портале единого информационного пространства Мировых судей Москвы. В начале мая Усманов подал заявление, а 7 июня пройдет заседание в Судебном участке мирового судьи №205.

Винер подтвердила, что процесс начался: «Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев».

Фото: globallookpress.com/Schreyer via www.imago-images.de/www.imago-images.de, usmanov53/vk.com, Natalya Loginova/Russian Look; centerviner.com