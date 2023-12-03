Скандал в Англии. Судья Хупер прервал атаку «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом» — Пеп расстроен, а игроки в бешенстве
Очередной громкий матч в Англии омрачен скандалом.
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» перестреливались голами до последних минут — к концу основного времени счет на табло был 3:3. На 94-й минуте «горожане» пошли в новую атаку, в ходе которой Эмерсон сфолил на Холанде. Эрлинг быстро вскочил на ноги, и судья Саймон Хупер показал, что можно играть дальше.
Форвард сделал отличный пас на Грилиша, выведя его один на один с Викарио.
Но, когда Джек был в считанных метрах от штрафной, арбитр дал свисток.
Игроки «Сити» бросились к Хуперу, чтобы высказать свое негодование.
В итоге судья наградил Эмерсона желтой карточкой и скомандовал продолжить матч. В оставшиеся минуты счет не изменился, и команды унесли с поля по одному очку.
Эрлинг сразу же отправился в соцсети, чтобы выразить свое недовольство:
«Какого хрена?»
Пеп, разговаривая с журналистами после матча, был очень расстроен, но сдержан:
«Следующий вопрос. Я не хочу давать комментарий в стиле Микеля Артеты.
Непросто пересматривать повтор. Судья решает свистнуть, перед этим позволив продолжить игру. Свисток следует после паса, я не понимаю этого».
За Хупером уже есть серьезный «грешок» в текущем сезоне. Именно он был одним из главных виновников отмененного гола «Ливерпуля», после которого команда Клоппа потерпела первое и последнее поражение за 14 туров.
В конце сентября «красные» играли на стадионе «шпор», и Луис Диас открыл счет на 34-й минуте. Однако потом началась череда ошибок: Хупер отменил гол, увидев офсайд, которого не было, а в комнате ВАР решили, что мяч был засчитан и не стали проводить проверку.
Впоследствии судейский комитет признал ошибку команды арбитров, но ситуацию уже было не изменить.
Что происходит с судейством в Англии в этом сезоне?
Карма есть карма)))
А по факту посмотрите-футолистов и тренера Ливерпуля называют нытиками а тут реально такой игровой эпиход,который мы видим очень часто в играх,но сити привык к судебной помощи и в шоке от этого.На матче Тоттенхэм-Ливерпуль было более крутые ошибки ,но насчет этого все должны были молчать.