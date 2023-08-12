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«Хочу ощутить этот голод»: Холанд рассказал как отреагировал на то, что Гвардиола отчитал его в матче с «Бернли»

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«Сити» по-чемпионски ворвался в новый сезон Премьер-лиги – «горожане» разорвали «Бернли» со счетом 3:0.

Холанд отправил себе в копилку дубль, а затем получил от Гвардиолы. После свистка на перерыв Пеп подбежал к своему подопечному и начал ему что-то очень эмоционально выговаривать.

Оказалось, всему виной Бернарду Силва! Эрлинг хотел, чтобы партнер быстрее отдал ему мяч, но португалец принял иное решение.

Холанду это не понравилось, и он прямо на поле высказал Бернарду свое недовольство. Гвардиола же красочно объяснил норвежцу, что нужно быть терпеливее. Говоря коротко, это был обычный игровой эпизод.

После матча Эрлинг рассказал журналистам о споре с Пепом:

«Я был немного зол. Накричал на Бернарду, потому что он не отдал мне мяч. Но во всем этом нет никакой проблемы. Это то, чего я хочу. Я хочу ощутить этот голод после завоеванного требла. Первый матч в сезоне, выигранный первый тайм со счетом 2:0. А Пеп, он такой. Это то, что я люблю».

Здорово, что после столь успешного сезона «Ман Сити» начал новую кампанию с таким азартом.

Смогут ли «горожане» второй год подряд оформить требл?

1 комментарий

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Personology Center
Эрлинг Холанд, 26 млн за сезон! Я-то как хочу такого голода! ))
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