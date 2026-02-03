  • Спортс
  • «Андрей Мостовой. Просьба не путать☝🏼». «Зенит» о том, что Трушечкин в эфире назвал хавбека Александром
«Андрей Мостовой. Просьба не путать☝🏼». «Зенит» о том, что Трушечкин в эфире назвал хавбека Александром

«Зенит» отреагировал на ошибку Романа Трушечкина в имени Андрея Мостового.

«Зенит» с иронией отреагировал на ошибку комментатора Романа Трушечкина, назвавшего Андрей Мостового Александром.

Команда из Санкт-Петербурга» обыграла «Динамо» в матче WINLINE Зимнего Кубка РПЛ (2:1).

Во время трансляции встречи на канале «Матч ТВ» Трушечкин дважды назвал хавбека «Зенита» Андрея Мостового Александром Мостовым.

«Зенит» отреагировал на ошибку комментатора, опубликовав фото полузащитника в телеграм-канале с подписью: «☝🏼 Андрей Мостовой. Просьба не путать».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В футболе всё давно придумано. Если Мостовой - значит, Александр.
Ответ Andrey Kuritcyn
В футболе всё давно придумано. Если Мостовой - значит, Александр.
Комментарий скрыт
Ответ Andrey Kuritcyn
В футболе всё давно придумано. Если Мостовой - значит, Александр.
А если Андрей — то Аршавин)
Царь-то ненастоящий!
Профессионализм на Матч ТВ, на особом счёту. Его вообще нет
Ответ Cruel Snake
Профессионализм на Матч ТВ, на особом счёту. Его вообще нет
Ну ладно вам, Трушечкин - один из немногих комментаторов старой закалки, которых в целом если не прям приятно, то комфортно слушать.

Оговорился, бывает такое с каждым.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну ладно вам, Трушечкин - один из немногих комментаторов старой закалки, которых в целом если не прям приятно, то комфортно слушать. Оговорился, бывает такое с каждым.
Комментарий скрыт
Хонда в свое время Орлову:
- Кейсуке, просьба не путать!
Ответ Фут.Боль
Хонда в свое время Орлову: - Кейсуке, просьба не путать!
И Бухаров, и Спалетти, и Бердыев...
Ответ Dmitry Orlov
И Бухаров, и Спалетти, и Бердыев...
Голландцы вообще коллективную петицию подавали.
Странно, что Горшкова Александром не называл
Ответ kokakoka
Странно, что Горшкова Александром не называл
А мог. По ходу весело время проводят.
Ответ kokakoka
Странно, что Горшкова Александром не называл
Ну это уже к его родителям вопрос
Джона Джона хоть не спутал...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Джона Джона хоть не спутал...
А как вы определили, что он Джон Джона не спутал, с Джон Джоном?
Только спец с Матч ТВ мог допустить такую ошибку, принять кого-то за ЦАРЯ!
К вопросу о том, что Матч-ТВ облизывает ’’Зенит’’. Трушечкин в каждом матче, комментируя сине-бело-голубых, их критикует. И никто его никуда не задвигает. Более того, его достаточно регулярно ставят на эту команду.
Чисто с футбольной точки зрения - это комплимент. Но, учитывая, что сейчас выдаёт ветеран, уже больше похоже на оскорбление)
Есть только один настоящий Мостовой - и это Александр!
Андрею до Александра - как до луны!
