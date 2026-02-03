«Андрей Мостовой. Просьба не путать☝🏼». «Зенит» о том, что Трушечкин в эфире назвал хавбека Александром
«Зенит» отреагировал на ошибку Романа Трушечкина в имени Андрея Мостового.
«Зенит» с иронией отреагировал на ошибку комментатора Романа Трушечкина, назвавшего Андрей Мостового Александром.
Команда из Санкт-Петербурга» обыграла «Динамо» в матче WINLINE Зимнего Кубка РПЛ (2:1).
Во время трансляции встречи на канале «Матч ТВ» Трушечкин дважды назвал хавбека «Зенита» Андрея Мостового Александром Мостовым.
«Зенит» отреагировал на ошибку комментатора, опубликовав фото полузащитника в телеграм-канале с подписью: «☝🏼 Андрей Мостовой. Просьба не путать».
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12917 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Оговорился, бывает такое с каждым.
- Кейсуке, просьба не путать!
Андрею до Александра - как до луны!