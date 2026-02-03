«Андрей Мостовой. Просьба не путать☝🏼». «Зенит» о том, что Трушечкин в эфире назвал хавбека Александром

«Зенит» отреагировал на ошибку Романа Трушечкина в имени Андрея Мостового.

«Зенит» с иронией отреагировал на ошибку комментатора Романа Трушечкина , назвавшего Андрей Мостового Александром.

Команда из Санкт-Петербурга» обыграла «Динамо » в матче WINLINE Зимнего Кубка РПЛ (2:1).

Во время трансляции встречи на канале «Матч ТВ » Трушечкин дважды назвал хавбека «Зенита » Андрея Мостового Александром Мостовым.

«Зенит» отреагировал на ошибку комментатора, опубликовав фото полузащитника в телеграм-канале с подписью: «☝🏼 Андрей Мостовой . Просьба не путать».