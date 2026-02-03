Игроки «Зенита» и «Динамо» устроили потасовку после матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ. Исаев повздорил с Педро, Соболев вступился за одноклубника
Игроки «Зенита» и «Динамо» устроили потасовку после матча Зимнего кубка РПЛ.
Между игроками «Зенита» и «Динамо» произошла стычка в конце матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ (2:1).
В первом матче турнира в Абу-Даби команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.
В концовке матча у защитника «Динамо» Кирилла Исаева возник конфликт с хавбеком «Зенита» Педро из-за толчка в спину. Александр Соболев вступился за партнера по команде, что привело к массовой потасовке после финального свистка.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
