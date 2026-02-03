  • Спортс
  Игроки «Зенита» и «Динамо» устроили потасовку после матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ. Исаев повздорил с Педро, Соболев вступился за одноклубника
25

Игроки «Зенита» и «Динамо» устроили потасовку после матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ. Исаев повздорил с Педро, Соболев вступился за одноклубника

Между игроками «Зенита» и «Динамо» произошла стычка в конце матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ (2:1).

В первом матче турнира в Абу-Даби команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

В концовке матча у защитника «Динамо» Кирилла Исаева возник конфликт с хавбеком «Зенита» Педро из-за толчка в спину. Александр Соболев вступился за партнера по команде, что привело к массовой потасовке после финального свистка.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
25 комментариев
Исаеву валерьяночки бахнуть, а то нервы шалят. С чего он после окончания товарищеского матча, без серьёзных причин начал к Педро цепляться?
Ответ fil_spb
Исаеву валерьяночки бахнуть, а то нервы шалят. С чего он после окончания товарищеского матча, без серьёзных причин начал к Педро цепляться?
Потому что он слабенький
Ответ fil_spb
Исаеву валерьяночки бахнуть, а то нервы шалят. С чего он после окончания товарищеского матча, без серьёзных причин начал к Педро цепляться?
Их уже со сборов в товарняках заряжают на костоломный футбол, кормят озверином.
Это была тренировочная потасовка.
Ответ Andrey Kuritcyn
Это была тренировочная потасовка.
А для Соболева постановка)))
Да ладно, тоже мне - потасовка. Так, поталкались.
Динамо такое же грязное Го.но как и Краснодар
Педроньо хотел нашего молодого Исаева сломать сзади за что и получил
Все правильно сделал.
Не первый раз нам костоломы динамовские игроков ломать пробуют.
Без дельфина никуда. В каждой бочке затычка
