Игроки «Зенита» и «Динамо» устроили потасовку после матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ. Исаев повздорил с Педро, Соболев вступился за одноклубника

Игроки «Зенита» и «Динамо» устроили потасовку после матча Зимнего кубка РПЛ.

Между игроками «Зенита» и «Динамо » произошла стычка в конце матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ (2:1).

В первом матче турнира в Абу-Даби команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

В концовке матча у защитника «Динамо» Кирилла Исаева возник конфликт с хавбеком «Зенита » Педро из-за толчка в спину. Александр Соболев вступился за партнера по команде, что привело к массовой потасовке после финального свистка.