  • Пеп о тратах «Ман Сити»: «Мы 7-е в АПЛ по расходам за последние 5 лет, но я хочу быть первым! Если мы побеждали, потому что много тратим, то 6 команд должны выигрывать АПЛ, ЛЧ и Кубок – удачи им»
Пеп о тратах «Ман Сити»: «Мы 7-е в АПЛ по расходам за последние 5 лет, но я хочу быть первым! Если мы побеждали, потому что много тратим, то 6 команд должны выигрывать АПЛ, ЛЧ и Кубок – удачи им»

Пеп Гвардиола: удачи тем шести клубам АПЛ, которые тратят больше «Ман Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с иронией высказался о тратах «горожан» на трансферы.

«Я немного расстроен, потому что по чистым расходам за последние пять лет мы занимаем седьмое место в Премьер-лиге. Я хочу быть первым! Я не понимаю, почему клуб не тратит больше! Поэтому я слегка недоволен.

Но если мы побеждали в прошлом, потому что много тратили, то по той же логике шесть команд должны выигрывать АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии, потому что за последние пять лет они потратили больше. Это факты. Я не назвал бы это мнением.

Мнение можно высказывать, например, так: «Против «Тоттенхэма» вы сыграли хорошо», – или плохо. И мы можем согласиться или не согласиться. Но это факты. Что ж, удачи тем шести командам, которые опережают нас по тратам за последние пять лет! Я жду», – сказал Гвардиола.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Мастер манипуляций. А по факту с момента прихода Пепа в Сити они потратили 2 лярда. Больше чем кто бы то ни было за этот период.
Хотя может быть Челси ещё. Боули тут покуражился знатно.
Ответ Евгений Сидоров
Мастер манипуляций. А по факту с момента прихода Пепа в Сити они потратили 2 лярда. Больше чем кто бы то ни было за этот период. Хотя может быть Челси ещё. Боули тут покуражился знатно.
Челси потратил больше за 10 лет
Но оба клуба норм толкают игроков академии
Ответ Евгений Сидоров
Мастер манипуляций. А по факту с момента прихода Пепа в Сити они потратили 2 лярда. Больше чем кто бы то ни было за этот период. Хотя может быть Челси ещё. Боули тут покуражился знатно.
https://www.transfermarkt.world/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1 Вот ссылка для наглядности, кому интересно)
Надеюсь, кто-нибудь проведет фактчекинг. Брешет Пеп?
Ответ selso99
Надеюсь, кто-нибудь проведет фактчекинг. Брешет Пеп?
Слабо верится, что Сити по тратам на седьмом месте. Когда они прошлой зимой чуть ли не единственные кто закупился в АПЛ на 200 млн
Ответ selso99
Надеюсь, кто-нибудь проведет фактчекинг. Брешет Пеп?
Я считал тут по трансфермаркту весь 21 век по годам:
https://www.sports.ru/football/blogs/3353907.html

Не считал за n лет, но он не просто так взял именно 7, тк самая большая закупка была с сезона 15-16 по 17-18. Да и за эти 7 лет сомнительно, что только 7-е, тк даже среди биг-6 они ниже 5-го места не опускались.
А до последних пяти лет по 13 рублей в год на состав тратили, наверное? Или неудобная выборка просто?)

Не очень понятно, чего Пеп вообще агрится постоянно на эти расходы. Давно уже доказана корреляция между расходами и результатами. Никто и не говорит, что Сити побеждает только из-за денег, но не будь у Сити такого превосходства по финансам над всеми последние лет 18, то не было бы и этих успехов. Работай там хоть десять Пепов.

А седьмые они только потому, что это чистые расходы - то есть минус прибыль с продаж. Но извините, чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить. Или много и долго инвестировать в молодёжь. Все это - результат многомиллиардных вложений, часть их которых производились в обход правил или в серой зоне. А про времена до введения хоть какого-то финансового фейр-плей я вообще молчу.

А чего Пеп решил из себя святого строить - непонятно. В бедных клубах он никогда не работал.
Ответ Андрей
А до последних пяти лет по 13 рублей в год на состав тратили, наверное? Или неудобная выборка просто?) Не очень понятно, чего Пеп вообще агрится постоянно на эти расходы. Давно уже доказана корреляция между расходами и результатами. Никто и не говорит, что Сити побеждает только из-за денег, но не будь у Сити такого превосходства по финансам над всеми последние лет 18, то не было бы и этих успехов. Работай там хоть десять Пепов. А седьмые они только потому, что это чистые расходы - то есть минус прибыль с продаж. Но извините, чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить. Или много и долго инвестировать в молодёжь. Все это - результат многомиллиардных вложений, часть их которых производились в обход правил или в серой зоне. А про времена до введения хоть какого-то финансового фейр-плей я вообще молчу. А чего Пеп решил из себя святого строить - непонятно. В бедных клубах он никогда не работал.
Какого святого? Ты читаешь тем на чем сидишь? Он сказал что хочет больше трат
Ответ Андрей
А до последних пяти лет по 13 рублей в год на состав тратили, наверное? Или неудобная выборка просто?) Не очень понятно, чего Пеп вообще агрится постоянно на эти расходы. Давно уже доказана корреляция между расходами и результатами. Никто и не говорит, что Сити побеждает только из-за денег, но не будь у Сити такого превосходства по финансам над всеми последние лет 18, то не было бы и этих успехов. Работай там хоть десять Пепов. А седьмые они только потому, что это чистые расходы - то есть минус прибыль с продаж. Но извините, чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить. Или много и долго инвестировать в молодёжь. Все это - результат многомиллиардных вложений, часть их которых производились в обход правил или в серой зоне. А про времена до введения хоть какого-то финансового фейр-плей я вообще молчу. А чего Пеп решил из себя святого строить - непонятно. В бедных клубах он никогда не работал.
у него комплекс неполноценности, из-за того что все его достижения со звездочкой. как у леброна или роналду. понимают, что они не лучшие в истории и мухлюют, но чсв не дает признать, что все равно не первые
интересно, что он именно 7 лет взял, тк самые большие траты были как раз 8 лет назад и ещё два года до этого. Это как если бы Боули хвастался, что он мало тратит последние два сезона.
Ответ Madseryi88
интересно, что он именно 7 лет взял, тк самые большие траты были как раз 8 лет назад и ещё два года до этого. Это как если бы Боули хвастался, что он мало тратит последние два сезона.
ах, мой косяк, он за 5 лет взял!
А что там с нарушениями 150 правил фпп?

Заглохло, да? Ну, это же не Брюгге штрафовать, о чем это мы...
Ответ Vals
А что там с нарушениями 150 правил фпп? Заглохло, да? Ну, это же не Брюгге штрафовать, о чем это мы...
Комментарий скрыт
Вася тратит на водку 30000 в месяц. Петя-15000. Но, пьяный всё время Петя. Почему?? Качество!
Ответ Сергей Колесов
Вася тратит на водку 30000 в месяц. Петя-15000. Но, пьяный всё время Петя. Почему?? Качество!
Опять завел свою любимую тему- алкоголь. Зачем?
Как они это считали интересно?)
Так астон виллу оштрафовали из-за несоблюдения фэйр плэй. Вот главный мешок апл)
Математики всея Руси собрались в комментариях на sports.ru
Комменты от фанатов иных клубов Апл, - всегда будут подобными.
На самом деле там вся шестерка клубов в АПЛ ОЧЕНЬ много тратила.
Кто там экономный нищеброд?🤣
МЮ?
Ливер?
Челси?
Арсенал?
МС?
может Ттх чуть меньше тратил, но это прижимистый Леви бабло зажимал..
Глупо бабло считать в чужом кармане))
