Пеп о тратах «Ман Сити»: «Мы 7-е в АПЛ по расходам за последние 5 лет, но я хочу быть первым! Если мы побеждали, потому что много тратим, то 6 команд должны выигрывать АПЛ, ЛЧ и Кубок – удачи им»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с иронией высказался о тратах «горожан» на трансферы.
«Я немного расстроен, потому что по чистым расходам за последние пять лет мы занимаем седьмое место в Премьер-лиге. Я хочу быть первым! Я не понимаю, почему клуб не тратит больше! Поэтому я слегка недоволен.
Но если мы побеждали в прошлом, потому что много тратили, то по той же логике шесть команд должны выигрывать АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии, потому что за последние пять лет они потратили больше. Это факты. Я не назвал бы это мнением.
Мнение можно высказывать, например, так: «Против «Тоттенхэма» вы сыграли хорошо», – или плохо. И мы можем согласиться или не согласиться. Но это факты. Что ж, удачи тем шести командам, которые опережают нас по тратам за последние пять лет! Я жду», – сказал Гвардиола.
Хотя может быть Челси ещё. Боули тут покуражился знатно.
Но оба клуба норм толкают игроков академии
Не считал за n лет, но он не просто так взял именно 7, тк самая большая закупка была с сезона 15-16 по 17-18. Да и за эти 7 лет сомнительно, что только 7-е, тк даже среди биг-6 они ниже 5-го места не опускались.
Не очень понятно, чего Пеп вообще агрится постоянно на эти расходы. Давно уже доказана корреляция между расходами и результатами. Никто и не говорит, что Сити побеждает только из-за денег, но не будь у Сити такого превосходства по финансам над всеми последние лет 18, то не было бы и этих успехов. Работай там хоть десять Пепов.
А седьмые они только потому, что это чистые расходы - то есть минус прибыль с продаж. Но извините, чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить. Или много и долго инвестировать в молодёжь. Все это - результат многомиллиардных вложений, часть их которых производились в обход правил или в серой зоне. А про времена до введения хоть какого-то финансового фейр-плей я вообще молчу.
А чего Пеп решил из себя святого строить - непонятно. В бедных клубах он никогда не работал.
Заглохло, да? Ну, это же не Брюгге штрафовать, о чем это мы...
На самом деле там вся шестерка клубов в АПЛ ОЧЕНЬ много тратила.
Кто там экономный нищеброд?🤣
МЮ?
Ливер?
Челси?
Арсенал?
МС?
может Ттх чуть меньше тратил, но это прижимистый Леви бабло зажимал..
Глупо бабло считать в чужом кармане))