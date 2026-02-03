Пеп о тратах «Ман Сити»: «Мы 7-е в АПЛ по расходам за последние 5 лет, но я хочу быть первым! Если мы побеждали, потому что много тратим, то 6 команд должны выигрывать АПЛ, ЛЧ и Кубок – удачи им»

Пеп Гвардиола: удачи тем шести клубам АПЛ, которые тратят больше «Ман Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола с иронией высказался о тратах «горожан» на трансферы.

«Я немного расстроен, потому что по чистым расходам за последние пять лет мы занимаем седьмое место в Премьер-лиге. Я хочу быть первым! Я не понимаю, почему клуб не тратит больше! Поэтому я слегка недоволен.

Но если мы побеждали в прошлом, потому что много тратили, то по той же логике шесть команд должны выигрывать АПЛ , Лигу чемпионов и Кубок Англии, потому что за последние пять лет они потратили больше. Это факты. Я не назвал бы это мнением.

Мнение можно высказывать, например, так: «Против «Тоттенхэма» вы сыграли хорошо», – или плохо. И мы можем согласиться или не согласиться. Но это факты. Что ж, удачи тем шести командам, которые опережают нас по тратам за последние пять лет! Я жду», – сказал Гвардиола.