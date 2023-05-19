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Кошмар в Алькмаре: фанаты АЗ после поражения в полуфинале напали на трибуну болельщиков «Вест Хэма», где были семьи игроков😱😱😱

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Стюарды оказались бессильны.

Ультрас АЗ напали на болельщиков «Вест Хэма» после вылета из Лиги конференций.

Нидерландцы уступили на своем поле со счетом 0:1 в результате гола Пабло Форнальса в добавленное время. В первом матче, который прошел в Англии, они проиграли 1:2.

После игры группа фанатов хозяев перепрыгнула через ограждения и направилась в секцию, в которой разместились в том числе семьи футболистов. Стюардам не удалось их остановить.

Ультрас начали бросать в гостей пиротехнические средства и развязали несколько драк.

2 комментария

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Акимжан Туреахметов
"Ну и как после такого Fan ID отменять, срамота" - сказал депутат ГД Виталий Милонов.
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