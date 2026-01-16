11 побед подряд – лучшая серия «Барселоны» с начала 2015 года
«Барселона» больше десяти лет не выигрывала 11 раз подряд.
«Барселона» впервые с 2015 года одержала 11 побед подряд.
Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Расинг» (2:0) в Кубке Испании. Перед этим были побеждены «Реал», «Сосьедад», «Атлетик», «Эспаньол», «Вильярреал», «Гвадалахара», «Осасуна», «Айнтрахт», «Бетис», «Атлетико» и «Алавес».
В последний раз до этого «блауграна» побеждала 11 раз подряд в январе – феврале 2015 года.
