Судья отменил два гола «Расинга» «Барселоне» из-за офсайда – на 77-й и 86-й минутах
Судья отменил два гола в ворота «Барселоны».
Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не засчитал два гола «Расинга» «Барселоне» в матче Кубка Испании (0:2).
Каталонцы открыли счет на 66-й минуте благодаря голу Феррана Торреса, а в самой концовке второй мяч забил Ламин Ямаль.
При счете 0:1 «Расинг» дважды был близок к тому, чтобы сравнять счет: Манекс Лосано отправил мяч в сетку на 77-й и 86-й минутах, но в обоих случаях судья принял решение об отмене гола из-за офсайда.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
