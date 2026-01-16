Аллегри о 3:1: «У «Милана» были и другие моменты, как и у «Комо». Это очень стойкая команда, и она хотела добиться результата любой ценой. Меньян нас спасал»

Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Комо».

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Комо» в 16-м туре Серии А (3:1).

«Мы начали играть с четырьмя полузащитниками, владели мячом, пытаясь создать больше линий для передач, задействовать Фофана , но мы потеряли единство после того, как начали уступать в счете. Был риск, когда они делали проникающие передачи или уходили в контратаки, так что Меньян спас нас.

Как только мы сравняли счет с сильной командой «Комо », которая играет очень хорошо и может быть опасна, я перешел на схему с тремя игроками впереди, но после того, как мы переломили ситуацию и вышли вперед, мы вернулись к тому, с чего начинали.

У нас были и другие моменты, как и у «Комо». Это очень стойкая команда, и она хотела добиться результата любой ценой», – сказал Аллегри.