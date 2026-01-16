Мор про Фабрегаса: «Вот кого бы тренером в «Спартак»!» Аршавин ответил: «Слишком дорогой. Думаю, это следующий тренер «Барселоны»
Мор про Фабрегаса: вот кого бы тренером в «Спартак»!».
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин и экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор обсудили тренерскую работу Франсеска Фабрегаса.
Аршавин: «Я симпатизирую «Комо», потому что эту команду тренирует Сеск Фабрегас. В этом сезоне у них в оборонке побольше проблем, чем было в прошлом».
Мор: «Вот кого бы тренером в «Спартак»!»
Аршавин: «Слишком дорогой. Я думаю, это следующий тренер «Барселоны».
«Комо» под руководством испанского специалиста занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 20 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
