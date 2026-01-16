Флик о 2:0: «Было тяжело, «Расинг» играл очень хорошо. Команды из низших дивизионов храбрые, им нечего терять, и это заметно»
Ханс-Дитер Флик: «Расинг» играл очень хорошо, нам было тяжело.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Расингом» в 1/8 финала Кубка Испании (2:0).
«Было тяжело. Отличная атмосфера, соперник играл очень хорошо. Конечный счет 2:0 – вот что важно».
О командах из низших дивизионов в Кубке
«Самое главное, что они храбрые, им нечего терять, они могут только победить, и это заметно. Это фантастическое зрелище».
О Жоане Гарсии
«Был хороший момент, но он сделал сэйв. Еще один сухой матч», – сказал Флик.
Вы в шоке?8442 голоса
Да!!!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости