Флик о 2:0: «Было тяжело, «Расинг» играл очень хорошо. Команды из низших дивизионов храбрые, им нечего терять, и это заметно»

Ханс-Дитер Флик: «Расинг» играл очень хорошо, нам было тяжело.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Расингом » в 1/8 финала Кубка Испании (2:0).

«Было тяжело. Отличная атмосфера, соперник играл очень хорошо. Конечный счет 2:0 – вот что важно».

О командах из низших дивизионов в Кубке

«Самое главное, что они храбрые, им нечего терять, они могут только победить, и это заметно. Это фантастическое зрелище».

О Жоане Гарсии

«Был хороший момент, но он сделал сэйв. Еще один сухой матч», – сказал Флик.