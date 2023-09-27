19 комментариев

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Бузова упала на льду в КХЛ. С ней были рэпер Серега и Иосиф Пригожин

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Стиль Жозе Моуринью.

Главный хайлайт игры минского «Динамо» с «Ак Барсом» – пара предматчевых секунд. Уходя из центра площадки после символического вбрасывания, поскользнулась и упала Ольга Бузова.

Стоп, почему рядом с ней Иосиф Пригожин? Он первым отреагировал и пошел спасать.

А узнали мужчину в костюме и очках? Это рэпер Серега!

Что они все вообще делали на льду в Минске? Придется разобраться.

Как это случилось?

Все начиналось спокойно: Бузова с Пригожиным Серегой и Русланом Алехно (вы вспомните его, если смотрели шоу «Народный артист» вышли на лед).

Традиционно сфотографировались с капитанами команд, выполнила символическое вбрасывание.

Улыбалась, радостно хлопала, жала руки Александру Радулову и Андрею Стасю.  

А вот когда артисты уходили со льда, все и случилось. Бузова не удержалась на ногах: сначала чуть поскользнулась, а потом настолько сильно, что упала.

Окружающие звезды помогли ей подняться. 

Реакция Дмитрия Квартальнова – бесценна.

Эпизод сразу разлетелся по соцсетям: вы же тоже сразу вспомнили падение Жозе Моуринью в Балашихе?

Тогда во всем был виноват ковер. Теперь найти ответственного сложнее.

Что вообще на матче делали Бузова и остальные?

Очевидно, приехали в Минск не ради хоккея.

Ольга Бузова, Руслан Алехно и рэпер Серега (Сергей Пархоменко – Sports.ru) – привычные наставники в популярном белорусском проекте «Фактор.by». С нового сезона там и продюсер Иосиф Пригожин, он заменил музыкального критика Сергея Соседова.

«Фактор.by» – музыкальное шоу талантов, там ищут будущих звезд шоу-бизнеса. Готовится третий сезон, в эфире главного национального канала «Беларусь 1» он будет с конца октября, кастинги уже стартовали.

Минское «Динамо», кстати, выиграло 3:2, хотя проигрывало 0:1 и 1:2 – а Андрей Стась забил уже через три минуты после рукопожатия Ольги.

Бузова – фанатка хоккея. В прошлом сезоне была на «Авангарде», дружит с Овечкиным

Появление Бузовой на хоккее не сюрприз: Ольга уже давно говорит, что фанатеет от хоккея, а с 2019-го она признается в любви«Авангарду»: «Я болею за «Авангард» сегодня, ощущаю эту команду родной», «Такое ощущение, что это моя команда, я как будто негласный талисман. Безумно приятно», «Спорт – это всегда круто. Ты можешь быть настоящим мужчиной и быть художником», «Авангард» стал уже почти неотъемлемой частью в моей жизни».

Тогда казалось, что это все лишь пиар-ход, но омский клуб считает иначе: «У Ольги появился свой интерес – она испытывает искренние положительные эмоции по отношению к хоккею. У нее очень тяжелый график, не получается вырваться на все игры, но по возможности она бывает. Постоянно следит за «Авангардом», активно выкладывает что-то в сториз. Мы стараемся отвечать на это взаимностью и всегда рады, когда медийные люди нас поддерживают.

Искренне считаем Ольгу своим человеком. Всегда благодарны ей. Наша задача – показать, что хоккей – это не только очки, голы и секунды, но еще – элемент шоу, развлечения. Мы хотим, чтобы люди приходили не только посмотреть на игру, но и здорово провести время.

Также нам важно и приятно, что от Ольги чувствуется отклик. Может быть, она пока не понимает всех тонкостей хоккея, но интересуется, задает вопросы. И это не шутка, не блеф, так получилось. И это здорово», – рассказывала Елена Шкиль, вице-президент «Авангарда» по маркетингу в интервью «Матч ТВ».

Кроме того, Ольга дружит и с хоккеистами: самый известный в списке ее контактов – конечно же, Александр Овечкин, с которым она даже успела потусить в Москве во время его отпуска. 

Фото: РИА Новости/Нина Зотина; vk.com/hc_avangardomsk

19 комментариев

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Макс Осипов
Бузова, Пригожин и Серёга в фильме: "Что здесь делают все эти люди?"
+30
-1
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Эд..19
Наконец-то новости про хоккей на спортивном сайте. А то всё писали про то, кто там кому забил, кто кого переиграл )))))) Вобщем всякую ерунду. Кому это интересно? То ли дело про Бузову )))))) Сколько шагов по льду прошла, с кем из игроков обнималась. Вот же ж тема, которая волнует миллионы хоккейных болельщиков )))))))) А вы всё про какие-то шайбы ))
+14
0
+14
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Фанат Сан-Марино
Ответ Kubinec_
здоровья Ольге. талантливая тетка
Наверняка ученица Тутеберидзе
+10
-1
+9
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Satvaldino
Морозов, Ротенберг, где **** коньки?
+8
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Desperate Time
Россия, 21 век, 2023 год. Целая статья на лучшем спортивном сайте: "Бузова упала на льду в КХЛ". Не опускались бы совсем до бульварщины.
+8
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Макс237
я считаю минус 500 можно выжать
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Сергей Носков
Отличная новость! Но я помню другое падение на льду, которое порадовало ещё больше, можно даже сказать-подарило надежду.
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Kubinec_
здоровья Ольге. талантливая тетка
+10
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timustus
Ответ Макс Осипов
Бузова, Пригожин и Серёга в фильме: "Что здесь делают все эти люди?"
Заходят Бузова, Пригожин и Серёга в бар. А бармен им и говорит: "Почему новость про вас висит на главной sports.ru?"
+3
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gamper333
Cпасибо за столь ценную статью и полезный разбор
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Nikolas Polosukhin
Нам нужен новый сайт про спорт!
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карабашка
В интересе к бузовой вся глупость нашего нынешнего бытия.
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Фанат Сан-Марино
Благодаря этой статья я понял следующее:
Чтобы быть фанатом хоккея, надо побыть на "Авангарде" и подружится с Овечкиным
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Lavrentiy0602
постанова
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kkyznetsov69@yandex.ru
Гифку то какую на главную вынесли…спортс деградирует семимильными шагами!
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Raulevsky
Ответ Эд..19
Наконец-то новости про хоккей на спортивном сайте. А то всё писали про то, кто там кому забил, кто кого переиграл )))))) Вобщем всякую ерунду. Кому это интересно? То ли дело про Бузову )))))) Сколько шагов по льду прошла, с кем из игроков обнималась. Вот же ж тема, которая волнует миллионы хоккейных болельщиков )))))))) А вы всё про какие-то шайбы ))
У количества касаний Кокорина появился серьезный конкурент
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