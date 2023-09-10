Шарапова, 5 оскароносных актрис, 1 бывший президент и 1 Дэнни Де Вито – это селебрити на US Open
Даже на неделе, когда проходит Венецианский кинофестиваль, Нью-йоркская неделя моды и концертный тур Бейонсе, US Open оказался мощным магнитом для селебрити. Особенно внушительное представительство звезд было замечено в субботу на одиночном женском финале между Коко Гауфф и Ариной Соболенко (настолько, что даже не все попали в объективы фотографов).
Обладательницы «Оскаров» Николь Кидман,
Дайан Китон и Ариана Дебоуз,
Шарлиз Терон, недавно посетовавшая, что люди принимают обычные признаки возраста на ее лице за последствия неудачной пластики,
и Лора Дерн а компании королевы телевизионного праймтайма Шонды Раймс.
Аманда Сейфрид этим летом сыграла в сериале Apple TV «Переполненная комната» про шутинг в страшном Нью-Йорке 1970-х, а Рэйчел Броснахэн – в последнем сезоне «Удивительной миссис Мейзел».
С Алека Болдуина ранее в этом году сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съемках фильма Rust.
Без Спайка Ли не обходится ни один US Open.
Выпускница «Офиса» Минди Калинг фотографировалась с Джоном Макинроем.
Мария Шарапова вчера в Нью-Йорке участвовала в спонсорском мероприятии и осталась на финал – на этот раз не в брючном костюме.
Баскетбол представляли мужчины в панамах Кевин Дюрэнт
и Джимми Батлер.
Из теннисных селебрити на финале были редкая гостья матчей Моника Селеш – на этом фото ее с Трэйси Остин 11 одиночных «Шлемов».
А на этом, где одна Мартина Навратилова, – 18.
Билли Джин Кинг как важнейшая женщина в истории тенниса на этом турнире была везде – не только во плоти, но и в виде портрета, отмечавшего полвека равных призовых для мужчин и женщин на US Open.
До финала турнир посетили Дэнни Де Вито,
постоянная гостья Анна Винтур, которую в трансляции по ошибке назвали бывшим главным редактором Vogue, и актриса Эмма Уотсон,
Джон Бон Джови.
Майк Тайсон вернулся на арену Артура Эша, где год назад провожал на пенсию Серену Уильямс.
Певец Сил ходит на US Open как минимум с середины 2000-х.
Барак и Мишель Обама участвовали в церемонии открытия турнира.
Бен Стиллер в интервью Eurosport сказал, что не может ударить по теннисному мячу с правильным звуком, поэтому ему остается только ходить на турниры, чтобы его послушать. Звезды – они такие же, как мы.
Трофеи US Open можно продать за 150к или превратить в поднос. Tiffany & Co. делает их на токарном станке
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Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Sarah Stier, Clive Brunskill, Julian Finney, Matthew Stockman; East News/TIMOTHY A. CLARY / AFP, ANGELA WEISS / AFP, Sarah Stier; instagram.com/tracyaustin_, mindykaling
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