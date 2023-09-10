Глаз Народа
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Шарапова, 5 оскароносных актрис, 1 бывший президент и 1 Дэнни Де Вито – это селебрити на US Open

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Алек Болдуин Алек Болдуин
Николь Кидман Николь Кидман
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Мария Шарапова Мария Шарапова
Шарлиз Терон Шарлиз Терон
Мартина Навратилова Мартина Навратилова
Джон Макинрой Джон Макинрой
Спайк Ли
фото фото
Джимми Батлер Джимми Батлер
Билли Джин Кинг Билли Джин Кинг
Стэн Смит Стэн Смит
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Майк Тайсон Майк Тайсон
Барак Обама Барак Обама
Моника Селеш Моника Селеш
Трэйси Остин Трэйси Остин
Теннис Теннис

Даже на неделе, когда проходит Венецианский кинофестиваль, Нью-йоркская неделя моды и концертный тур Бейонсе, US Open оказался мощным магнитом для селебрити. Особенно внушительное представительство звезд было замечено в субботу на одиночном женском финале между Коко Гауфф и Ариной Соболенко (настолько, что даже не все попали в объективы фотографов).

Обладательницы «Оскаров» Николь Кидман,

Дайан Китон и Ариана Дебоуз,

Шарлиз Терон, недавно посетовавшая, что люди принимают обычные признаки возраста на ее лице за последствия неудачной пластики,

и Лора Дерн а компании королевы телевизионного праймтайма Шонды Раймс.

Аманда Сейфрид этим летом сыграла в сериале Apple TV «Переполненная комната» про шутинг в страшном Нью-Йорке 1970-х, а Рэйчел Броснахэн – в последнем сезоне «Удивительной миссис Мейзел».

С Алека Болдуина ранее в этом году сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съемках фильма Rust.

Без Спайка Ли не обходится ни один US Open.

Выпускница «Офиса» Минди Калинг фотографировалась с Джоном Макинроем.

Мария Шарапова вчера в Нью-Йорке участвовала в спонсорском мероприятии и осталась на финал – на этот раз не в брючном костюме.

Баскетбол представляли мужчины в панамах Кевин Дюрэнт 

и Джимми Батлер.

Из теннисных селебрити на финале были редкая гостья матчей Моника Селеш – на этом фото ее с Трэйси Остин 11 одиночных «Шлемов».

А на этом, где одна Мартина Навратилова, – 18.

Билли Джин Кинг как важнейшая женщина в истории тенниса на этом турнире была везде – не только во плоти, но и в виде портрета, отмечавшего полвека равных призовых для мужчин и женщин на US Open.

До финала турнир посетили Дэнни Де Вито,

постоянная гостья Анна Винтур, которую в трансляции по ошибке назвали бывшим главным редактором Vogue, и актриса Эмма Уотсон,

Джон Бон Джови.

Майк Тайсон вернулся на арену Артура Эша, где год назад провожал на пенсию Серену Уильямс.

Певец Сил ходит на US Open как минимум с середины 2000-х.

Барак и Мишель Обама участвовали в церемонии открытия турнира.

Бен Стиллер в интервью Eurosport сказал, что не может ударить по теннисному мячу с правильным звуком, поэтому ему остается только ходить на турниры, чтобы его послушать. Звезды – они такие же, как мы.

Трофеи US Open можно продать за 150к или превратить в поднос. Tiffany & Co. делает их на токарном станке

Шарапова выгуляла 3 брючных костюма на US Open: поработала, поулыбалась болельщикам, посмотрела теннис

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Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Sarah Stier, Clive Brunskill, Julian Finney, Matthew Stockman; East News/TIMOTHY A. CLARY / AFP, ANGELA WEISS / AFP, Sarah Stier; instagram.com/tracyaustin_, mindykaling

1 комментарий

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Anton Kortenko
Шарлиз Терон моё почтение. что за женщина.
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