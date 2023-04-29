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Федорову суждено было стать тренером, доказано еще в 2008-м: говорил о тактике, управлял командой и раздевалкой

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Все не просто так.

Сергей Федоров – одна из величайших легенд нашего хоккея, игрок без слабых мест. И хоть его тренерский путь начался очень поздно, кажется, что это самое логичное развитие его карьеры. 

Легендарная победа сборной России на чемпионате мира в Квебеке была бы невозможна без Федорова. И именно тот турнир как будто предопределил его тренерскую судьбу.

Быков и Захаркин опасались встречи с Федоровым

Федоров мог и не поехать на тот чемпионат мира. Травмы, возраст, и вообще он последний раз играл на ЧМ еще за сборную СССР в далеком 1990 году. Однако Быков и Захаркин каким-то образом сумели его убедить.

Они специально ездили в Америку, чтобы поговорить со всем русскими энхаэловцами. Федоров тогда доигрывал в «Вашингтоне», где также играли Александр Овечкин и Александр Семин. И именно встреча с Федоровым оказалась особенной. 

«Мы очень боялись, что с Сергеем Федоровым будут проблемы, – рассказывал «Спорт-Экспрессу» Игорь Захаркин. – Я с ним не виделся очень давно и хотел узнать, какой это Федоров – тот же или уже не тот. Опасался, что он мог немного уйти от мира сего, что увижу его такого из себя вальяжного, самоуверенного.

Когда 1 апреля мы сели разговаривать с ребятами в Вашингтоне, Сергей пришел к нам за стол позже всех и тут же стал спрашивать, какой тактики мы собираемся придерживаться. Тут и нам стало ясно, какого уровня этот хоккеист, и ему, наверное, тоже – как мы относимся к делу».

Федоров был готов ехать в сборную, но хотел знать свою роль

Сергей, очевидно под влиянием молодых одноклубников, еще до встречи с тренерами говорил, что у него есть желание поехать на чемпионат мира, но при этом есть некоторые вопросы.

«Да, сейчас я сфокусирован на другом, но открою вам вот что: мне хотелось бы выступить в сборной. Точнее мне хотелось бы ей помочь. Не рвусь ни на какие первые роли, но если моя помощь понадобится... Я, конечно, тоже планирую задавать вопросы. Например, в каком амплуа Вячеслав Быков видит меня в команде. Универсал? Я хотел бы узнать у него поточнее.

Разговор, надеюсь, будет немного более детальный. Мне очень важно знать ответы на эти вопросы. Мои лучшие годы позади, но, если я могу чем-то помочь команде, есть смысл попытаться в нее попасть», – говорил Федоров «Спорт-Экспрессу».

Овечкин говорил, что в финале с канадцами Федоров управлял командой

Так или иначе, тот визит Быкова и Захаркина дал понять Федорову, что дверь в сборную для него открыта. После вылета «Вашингтона» из плей-офф приезд Федорова на чемпионат мира, где он не играл 18 лет, стал реальностью.

Опыт и молодость идеально сочетались в той сборной, а управляли ей не только тренеры, но и Федоров.  

«Мы выиграли чемпионат мира в 2008-м за счет ребят. Потому что в раздевалке реально была офигенная атмосфера, у нас был коллектив, который: «Все, мы никого не слушаем, давайте играть так, так и так. Все переходим на три звена». Федоров и Марков подошли к Аркадьевичу, сказали: «Вячеслав Аркадьевич, мы играем в три звена», – рассказывал Александр Овечкин в подкасте «Сычев-Казанский».

Федоров упоминался, как вожак и настоящий лидер той чемпионской сборной и, конечно, имел огромное влияние в том числе на тренерские решения. Правда, Быков это все же отрицает.

«Сергей Федоров, которому на момент чемпионата стукнуло 38 лет, стал связующим звеном, этаким мостиком между хоккеистами и тренерским штабом, – говорил он в интервью «Team Russia». – Сергей играл большую роль в сплочении коллектива, и мы только приветствовали, что хоккеисты общаются, обсуждают тренерские решения. Что касается установок на игру, то это исключительно прерогатива главного тренера, в данном вопросе в наш огород никто не лез».

И все же авторитет Федорова был огромен, и он действительно зачастую выходил на первый план в сложных ситуациях. Так в финальной игре с канадцами именно он взял решающее слово. 

«Когда проигрывали с весомым счетом, получал тычки в спину от своих партнеров – Овечкина и Семина: «Давай, давай, скажи тренерам». Я от них отмахивался, как от назойливых мух. У меня спина, наверное, вся в синяках была.

После второго периода в раздевалке, успокоившись, поймал мысль. Зашел к тренерскому штабу и сказал о возможности сделать игру нашей команды интенсивнее. Да, пришлось пожертвовать одним звеном, но только так можно было сравнять счет и выиграть», – вспоминал Сергей Федоров в интервью «МАТЧ ТВ».

«Считаю Федорова большим мастером, который очень помог команде. В том числе в раздевалке, потому что более молодые партнеры не могли не равняться на Сергея и пахали так же, как он, – рассказывал «Спорт-Экспрессу» Виктор Тихонов. – Уже тогда, когда Сергею было 19 лет, было видно, что он игрок экстра-класса. Безусловно, сейчас у него уже не те скоростные качества, но это было незаметно, потому что он за счет опыта и мудрости заранее перекрывал возможные пути развития атаки соперника и всегда оказывался в нужном месте».

Четыре года спустя Сергей Федоров закончил карьеру и сразу стал генеральным менеджером ЦСКА (в который как раз пришла «Роснефть» – и судя по тому, как часто Федоров рассыпается в благодарностях Игорю Сечину, это назначение шло именно от него). А в тренеры Сергей как будто никогда и не рвался. И казалось, он так и останется на административной должности в клубе, но ЦСКА вдруг проиграл в финале Кубка Гагарина «Авангарду», и Игорь Никитин был отправлен в отставку.

Еще более неожиданно главным тренером назначили Федорова. Прошло два года, ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина, и прямо сейчас Федоров – самый эффективный тренер КХЛ, и уже один из самых титулованных (выше только Билялетдинов и Знарок).

И как тут не вспомнить, что говорил о нем Вячеслав Быков, когда Сергей только-только возглавил ЦСКА:

«Когда-то и великие тренеры начинали, не имея никакого опыта. В отличие от многих из них, у Сергея есть опыт игрока – да еще какой. Кроме того, он поработал с известными, великими тренерами – как в России, так и за океаном. Все это дает нам основания полагать, что он действительно сильный специалист.

Я не удивлюсь, если это будет следующий великий тренер». 

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Фото: East News/AP Photo/The Canadian Press, Jacques Boissinot, Francis Vachon, TIMOTHY A. CLARY / AFP; РИА Новости/Игорь Золотарев

6 комментариев

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h-77777
Я давно слышал эту историю про Квебек 2008, что в матче с Канадой в финале Фёдоров рулил всем процессом, когда мы проигрывали 2:.4
+3
0
+3
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amra73
Ответ h-77777
Я давно слышал эту историю про Квебек 2008, что в матче с Канадой в финале Фёдоров рулил всем процессом, когда мы проигрывали 2:.4
И в ПП сам расставлял игроков - Семина, Овечкина и Ковальчука. Не удивлюсь если идея выйти на ПП в 4 нападающих шла именно от него
+2
0
+2
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Skipper
Ответ amra73
И в ПП сам расставлял игроков - Семина, Овечкина и Ковальчука. Не удивлюсь если идея выйти на ПП в 4 нападающих шла именно от него
А как офигенно было смотреть на кислое лицо Нэша после победного броска Ковальчука!
+1
0
+1
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Николай Колосов
Сергей Викторович УДИВИЛ !! Самый интеллигентный выверял каждый шаг!! МОЛОДЕЦ!! СПАСИБО!!
0
0
0
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Игорь Игорев
Ответ h-77777
Я давно слышал эту историю про Квебек 2008, что в матче с Канадой в финале Фёдоров рулил всем процессом, когда мы проигрывали 2:.4
Это нормальная практика, когда кэп или лидер из пятерки рулит процессом на коротком отрезке времени на льду.
0
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