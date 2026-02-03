  • Спортс
  • Быков о 7 поражениях СКА подряд: «Там работают опытные специалисты, они найдут решение. Важно подготовить команду к плей-офф и уже там быть в своем лучшем состоянии»
Быков о 7 поражениях СКА подряд: «Там работают опытные специалисты, они найдут решение. Важно подготовить команду к плей-офф и уже там быть в своем лучшем состоянии»

Быков высказался о серии поражений СКА.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о 7-матчевой серии поражений СКА.

«Что касается неудачной серии команды СКА, то ответ на ваш вопрос может дать только их главный тренер.

Чемпионат – это длинный турнир. Чтобы стабильно получать положительный результат, требуется перманентный анализ состояния как физической формы, так и психологического состояния игроков. Вовремя реагировать и предвосхищать любые предпосылки спадов в игре.

В команде СКА работают опытные специалисты, и, я думаю, они найдут решение, как улучшить ситуацию как в игре, так и в результатах. В любом случае важно подготовить команду к играм плей-офф и уже там быть в своем лучшем состоянии», – сказал Быков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Сегодня 3 февраля, календарная зима, холодно и за окном снег.
Вы хоть звоните им или эту универсальную банальщину просто подставляете под разные фамилии?
"Чтобы стабильно получать положительный результат, требуется перманентный анализ состояния как физической формы, так и психологического состояния игроков. Вовремя реагировать и предвосхищать любые предпосылки спадов в игре." (с) Ты вот эту бодягу студентам первого курса шнуруй, если тебя преподавать допустят. Команда и тренер вместе взятые никакущие. С чего вдруг они в ПО попрут? Хотя бы 2-3 предпосылки назови? Да их переедут в первом раунде, и даже не заметят.
Вячеслав , хотелось бы уточнить , а кто у" руля " Ска является таким уж опытным специалистом на тренерской скамейке ? Если Главтренер любой команды вместе с хоккеистами будет спустя рукава относиться к результатам своей команды в регулярке , то не исключено ,что и в плей-офф можно пролететь от соперников в первом раунде, как "фанера "над одной из Европейских Столиц !
Вячеслав , хотелось бы уточнить , а кто у" руля " Ска является таким уж опытным специалистом на тренерской скамейке ? Если Главтренер любой команды вместе с хоккеистами будет спустя рукава относиться к результатам своей команды в регулярке , то не исключено ,что и в плей-офф можно пролететь от соперников в первом раунде, как "фанера "над одной из Европейских Столиц !
Совершенно правильно, без стабильности в регулярке сложно на что-то рассчитывать в плей-офф, на мой взгляд в тройку конференции надо входить.
Как жаль, что количество команд в чемпионате такое, что у ска нет шансов в этот плей-офф не попасть…
... слабо верится, не мог он так сказать, не открою секрет, что команды из нижней части таблицы встречаются с...--🤔 случаются в ПО сюрпризы, но очень редко, особо на первом этапе
Верю в СКАзку!
Важно подготовить команду к плейофф и вылететь в первом раунде!!!
Для начала туда нужно попасть!!!
На багаже Йозе команда стелит
Быков конечно авторитетный специалист , у него за спиной есть достижения и как игрока и как тренера, но мне почему-то запали в память слова Бориса Михайлова в сезон когда федоровский ЦСКА нацелился на третий кубок подряд, регулярка была у команды невзрачной по моему 6 место, тогда Михайлов и сказал, что не знает случаев когда команда показывающая нестабильную игру в сезоне может надеяться на хорошую игру в плей-офф и он оказался прав, я симпатизирую СКА без Ротенберга, но на серьезный результат в плей-офф СКА не готова , мне так кажется.
Рекомендуем