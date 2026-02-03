Быков о 7 поражениях СКА подряд: «Там работают опытные специалисты, они найдут решение. Важно подготовить команду к плей-офф и уже там быть в своем лучшем состоянии»

Быков высказался о серии поражений СКА.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о 7-матчевой серии поражений СКА .

«Что касается неудачной серии команды СКА, то ответ на ваш вопрос может дать только их главный тренер.

Чемпионат – это длинный турнир. Чтобы стабильно получать положительный результат, требуется перманентный анализ состояния как физической формы, так и психологического состояния игроков. Вовремя реагировать и предвосхищать любые предпосылки спадов в игре.

В команде СКА работают опытные специалисты, и, я думаю, они найдут решение, как улучшить ситуацию как в игре, так и в результатах. В любом случае важно подготовить команду к играм плей-офф и уже там быть в своем лучшем состоянии», – сказал Быков.